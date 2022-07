Immer mehr E-Bike-Unfälle in Region Wolfratshausen: „Kommt zu fatalen Stürzen“

Von: Peter Borchers

Teilen

Mit bis zu 25 Sachen unterwegs: Pedelecs erlauben Geschwindigkeiten, die Ungeübte schnell überfordern können. Die Polizei rät Neueinsteigern zu einem Fahrtraining. © dpa Themendienst

Unfälle mit Pedelecs häufen sich in jüngster Zeit. Die Polizei spricht nicht von einem Trend, hat aber Erklärungsansätze für die Häufung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mittwoch vor einer Woche stürzte eine 69-jährige Geretsriederin, als sie mit ihrem Pedelec vom Straßenrand auf den Radweg fahren wollte und zog sich einen Bluterguss im Gesicht zu. Wenige Tage zuvor war eine 73-jährige Münsingerin nahe Seeshaupt schwer gestürzt: Sie blieb mit ihrem Rad an einer Bordsteinkante hängen. Und wieder ein paar Tage früher stießen in Bad Heilbrunn zwei Pedelec-Fahrer – eine 63-jährige Königsdorferin und ein 65-jähriger Geretsrieder – frontal zusammen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, der Mann leichte.

Gefühlt sind in diesen Tagen gehäuft Senioren in Unfälle mit elektrifizierten Fahrrädern verwickelt. Von einem Trend mag Tony Lechner aber nicht sprechen. „Das passiert immer in Wellen. Gerade haben wir mal wieder eine Kuppe erreicht, dann ebbt es wieder ab“, sagt der Verkehrsexperte der Wolfratshausen Polizei.

Immer mehr Pedelec-Unfälle in Region Wolfratshausen: „Kommt zu fatalen Stürzen“

Die Statistik belegt das: 2020 waren im Bereich der Wolfratshauser Inspektion 27 Radfahrer in einen Unfall verwickelt, ein Jahr später nur 17 – also minus 37 Prozent. Sechs Pedelec-Fahrer kamen 2020 zu Fall, im Jahr darauf vier – satte 33 Prozent weniger.

Was man laut Lechner jedoch „feststellen muss: Es sind immer mehr Pedelecs auf den Straßen unterwegs, und sie machen es auch älteren Menschen möglich, längere und hügeligere Strecken zurückzulegen, ohne an ihre Leistungsgrenze zu gelangen“. Dies setze allerdings voraus, „dass man dieses doch schwerere Fahrrad beherrscht, das sich einfach anders verhält als ein normales“. Tue man das nicht, fliege man beim kleinsten Fehler auf den Asphalt, „und so ein Sturz vom Rad zieht halt meistens Verletzungen nach sich. Da ist leider gleich mal das Becken kaputt, oder die Schulter, oder das Schlüsselbein.“

E-Bike erreicht schnell Tempo - und wird oft von Älteren gefahren

Lechner stellt den Unterschied zwischen Bio- und E-Bike heraus: „Sie haben ein ganz normales Fahrrad, 15 Jahre alt, das hat noch Felgenbremsen, man sitzt anders drauf. Und dann steigen Sie auf ein aktuelles Pedelec, betätigen das erste Mal die Scheibenbremsen – und liegen auf der Straße. Denn Sie haben natürlich so gebremst, wie Sie mit Ihrem alten Rad gebremst hätten. Das war allerdings viel zu fest.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Was hinzukommt: Als Radfahrer der Generation 60 plus fällt man anders. Jüngere, sportliche Menschen besitzen robustere Knochen, sind beweglicher, rollen nach einem Sturz geschmeidiger ab und vermeiden so möglicherweise schwerere Blessuren. Ein älterer Radfahrer könne diesen Nachteil nur mit einer „noch vorausschauenderen Fahrweise“ kompensieren, meint Tony Lechner, denn er besitzt „mehr Lebenserfahrung, auch mehr Verkehrserfahrung“ – und auf die gelte es zurückzugreifen. Auf einem E-Bike ist man schließlich mit bis zu 25 Kilometer in der Stunde unterwegs. Diese Geschwindigkeit mit einem Bio-Bike zu erreichen, „würde schon eine gewisse Fitness voraussetzen, die ich mit einem Pedelec nicht mehr brauche“, so der Polizeihauptkommissar weiter. „Viele reagieren bei diesem Tempo dann zu spät oder falsch, und dann kommt es leider zu fatalen Stürzen.“

Polizei rät zu Fahrtraining für Neueinsteiger auf dem Radl

Der Verkehrsexperte rät jedem Neu- oder Wiedereinsteiger zu einem Fahrtraining, um sich mit dem Gewicht, den Scheibenbremsen, den verschiedenen Unterstützungsstufen des Motors und dem Tempo eines elektrifizierten Radls vertraut zu machen. „Wir von der Polizei dürfen keine Werbung machen, aber im Internet findet man leicht Anbieter von solchen Kursen“, sagt Lechner.

Im Landkreis offeriert der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) entsprechende Schulungen, auch speziell für Senioren. Der ADAC ist hier ebenfalls aktiv, und selbst über einige Händler lassen sich Lehrgänge buchen. Was aber ein Muss für jeden Radler ist, ob nun motorisiert oder nicht: Es gehört immer ein guter Helm auf seinen Kopf.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)