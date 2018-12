In Geretsried ein Dauerbrenner: Das Offene Singen

Jeden ersten Montag im Monat lädt Wolfgang Schiewitz zum Offenen Singen in die Geretsrieder Musikschule ein. Das Angebot kommt gut an.

Geretsried – Das erste Lied, das Wolfgang Schiewitz im Ingrid-Obser-Saal der Musikschule auf dem Klavier anspielt, konterkariert seinen Chor. „Weihnachten ist nicht mehr weit“, heißt das Stück, das Detlev Jöcker 1986 komponierte. Der oft prämierte Münsteraner schreibt ausschließlich Kinderlieder. Beim Offenen Singen an diesem Adventsabend liegt der Altersschnitt jedoch bei gut 60. Die ältesten Besucher sind gar in den 80ern. Nur ein paar wenige junge Mütter sind da, haben ihren Nachwuchs mitgebracht.

Laut Schiewitz ist das die Ausnahme: Der studierte Musiklehrer hatte im Vorgespräch betont, dass sein Angebot durchaus Jüngere anlocke: „Wir haben etwas ältere Kinder dabei, die ihre Eltern begleiten. Manchmal kommen Jugendliche, dann meist gleich zu viert oder fünft.“ Ansonsten seien seine jüngeren Gäste um die 30.

Aber irgendwie passt Jöckers weihnachtliches Kinderlied trotzdem zur Runde. Wer sich erinnert, wie er als Mädel oder Bub den lieben langen Tag vor sich hin gesungen und gesummt hat, die Lust dazu jedoch mit dem Erwachsenwerden verloren hat, der spürt: Im Halbkreis vor Schiewitz und seinem Bösendorfer Klavier sitzen rund 40 sangesfreudige Menschen und lassen ihrem inneren Kind mit voller Inbrunst freien Lauf.

„Seit etwa sechs Jahren“ offeriert der 63-Jährige den lockeren Singsang an jedem ersten Montag eines Monats außerhalb der Ferien. Entstanden ist er aus Schiewitz’ langjähriger Arbeit mit Schulklassen, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchören. Diese Projekte waren meist zeitlich limitiert. Einige Musikfreunde aber wollten öfters singen, sich jedoch nicht an regelmäßige Proben und Auftritte binden. Also schlug Schiewitz vor: „Probieren wir’s mit einem Offenen Singen, so wie ich es früher zweimal im Jahr, im Sommer und an Weihnachten, für Familien angeboten habe.“ Sein Vorschlag kam an. Zwischen 25 und 60 Menschen, beileibe nicht nur Geretsrieder, singen mit, wobei die Besetzung wechselt. Denn „niemand muss erscheinen, keiner braucht sich anzumelden“, sagt Wolfgang Schiewitz. Wer Lust hat, kommt, zahlt zwei Euro und legt los.

In der laufenden Stunde läuft sich der Chorleiter nicht nur als Pianist und Vorsänger, sondern auch als launiger Conférencier warm: Schiewitz erweitert das Singen um Geschichten und Gedichte passend zur Vorweihnachtszeit. Den Kindern bietet er an, später die leere Krippe mit Figuren – „ausgenommen natürlich das Jesuskind“ – zu füllen. Die Erwachsenen lädt er dazu ein, ihre Tassen mit Punsch zu füllen.

Dieser musikalisch-festliche Mix ist es, der Dorothee – ihren Nachnamen möchte sie nicht verraten – hierher lockt. Sie kommt „vor allem wegen der schönen Stimmung – und zum Runterkommen“. Stammgast Christl Lorz, einst im Geltinger Kirchenchor aktiv, schätzt die „tolle Mischung“ aus jahreszeitlichen, volkstümlichen und klassischen Liedern – und die Freiwilligkeit. „So ist das für mich nicht so anstrengend.“ Sepp Saller ist „zum ersten Mal dabei“, wie er zugibt. „Frau und Tochter haben gesagt, ich soll mal mitgehen.“ Gesungen hat der Chef des SV Gelting noch nie öffentlich, „außer in der Kirch’“. Gattin Rosi ist trotzdem zuversichtlich, dass sich ihr Sepp nicht blamiert, „sonst hätten wir ihn nicht mitgenommen“.

Warum das Singen aktuell eine Renaissance erlebt, hat für Musiklehrer Schiewitz „immer damit zu tun, wie gut das Angebot ist“. Er nennt ein Beispiel: „Ich habe am Miesbacher Gymnasium mal eine spektakuläre Aufführung von Jesus Christ Superstar gesehen, die war besser als die im Deutschen Theater.“ Warum? Hinter der Show, an der beinahe die ganze Schule beteiligt war, „stand im Grunde ein einziger Lehrer, er war die Triebfeder“. Auch am Geretsrieder Gymnasium hat Schiewitz schon „Durststrecken“ erlebt und beobachtet. Seit Bernhard Zink, „ein Tausendsassa“ dort die Fäden zieht, „waren zack, zack, zack wieder Unterstufenchor, Oberstufenchor und Kammerchor da“.

Und weil Schwiewitz aus ähnlichem Holz geschnitzt ist wie Kollege Zink, lässt er mit seinem Freiwilligen-Chor nun leise den Schnee rieseln – samt zweiter Stimme. „Das Band“, spornt der Vollblutmusiker augenzwinkernd die Sänger an, „läuft wie immer mit. Die besten Aufnahmen werden veröffentlicht.“

