In Wolfratshausen gibt‘s jetzt eine Suppenküche: Das steckt hinter dem Hilfsprojekt

Von: Carl-Christian Eick

Herzlich willkommen: Humplbräu-Wirtin Ursula Fagner (59) bittet immer donnerstags und freitags zwischen 12 und 14 Uhr zu Tisch. In der Wolfratshauser Suppenküche werden zwei Mittagsgerichte zum Preis von jeweils zwei Euro angeboten. © Hans Lippert

„Von Mensch zu Mensch“: In der Suppenküche im Wolfratshauser Gasthaus Humplbräu gibt’s zweimal wöchentlich ein preiswertes Mittagessen für jedermann.

Wolfratshausen – Seit Tagen quälen Ursula Fagner Zahnschmerzen. Doch die 59-Jährige – dummes Wortspiel – beißt die Zähne zusammen. Denn um 12 Uhr öffnet im Gasthaus Humplbräu in der Wolfratshauser Altstadt wieder die Suppenküche. Für nur zwei Euro kann sich dort jedermann immer donnerstags und freitags ein schmackhaftes Mittagessen kaufen und vor Ort genießen. Mitte November begann das Projekt (wir berichteten), inzwischen „steigert sich die Nachfrage von Woche zu Woche“, berichtet Humplbräu-Wirtin Fagner beim Besuch unserer Zeitung.

Der Begriff Suppenküche führt in die Irre, denn auf der Speisenkarte findet sich keine Bouillon oder Ähnliches. „Das liegt an meinem Mann“, erklärt die 59-Jährige und lacht. Otmar Fagner (58), der mit Sohn Benedikt (30) in der Küche das Sagen hat, sei kein großer Suppenfan. Stattdessen gab’s am Donnerstag klassische italienische Lasagne beziehungsweise Shakshuka. Das ist eine Spezialität aus Israel, das Gericht wird aus pochierten Eiern in einer Soße aus Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln zubereitet. Auch für diesen Freitag haben die Fagners schon eingekauft, um 8 Uhr beginnen die Vorbereitungen. In der Suppenküche werden warmer Leberkäs mit Kartoffelsalat und als vegetarische Alternative Rahmschwammerl mit Semmelknödel angeboten. „Wir kochen mit frischen Zutaten“, betont Ursula Fagner. „Fertigprodukte einkaufen und einfach schnell warm machen, das hat nach unserem Verständnis nichts mit Kochen zu tun.“

Semmelknödel werden an diesem Freitagmittag zu Rahmschwammerl serviert. Alternativ können die Gäste Leberkäs mit Kartoffelsalat genießen. © Hans Lippert

Ein Mittagessen für zwei Euro: Wie geht das?

Aus der Taufe gehoben haben die Suppenküche mit der Familie Fagner Ines Lobenstein von der Caritas-Obdachlosenhilfe, die Seniorenreferentin des Stadtrats, Dr. Ulrike Krischke, und die Ortsvorsitzende der SPD, Ingrid Schnaller, unter dem Dach der Initiative „Von Mensch zu Mensch. WOR steht zusammen.“ Das Trio appelliert unter anderem an die Menschen, die finanziell nicht auf die von der Bundesregierung ausgezahlte Energiekostenpauschale angewiesen sind, die 300 Euro für die Initiative zu spenden. Mit einem Teil des Geldes wird die Suppenküche finanziert. Denn zum Preis von zwei Euro kann selbst die sparsamste Hausfrau oder der kreativste Koch kein aus frischen Produkten zubereitetes Mittagessen auf den Tisch stellen. Die Humplbräu-Wirtin hat mit ganz spitzem Bleistift kalkuliert. Acht Euro pro Essen „mit Selbstbedienung“ stehen unterm Strich. Zwei Euro zahlt jeder Gast („viele geben freiwillig mehr“), den Rest legt die Initiative „Von Menschen zu Mensch“ in die Wirtshauskasse.

Der Humplbräu ist ein lebender Organismus, ein steter Quell der Freude, aber auch des Ärgers.

Ursula Fagner ging schon lange mit der Suppenküchen-Idee schwanger. Ein Grund waren die Folgen der Corona-Pandemie, unter denen die Gastronomie bis auf den Tag ächzt. „Der Humplbräu ist ein lebender Organismus“, sinniert die Chefin, „ein steter Quell der Freude, aber auch des Ärgers.“ Das À-la-carte-Geschäft ist zurückgegangen, die Preise für Lebensmittel und Energie sind explodiert. „Du kannst also zusperren und beleidigt sein“, meint die 59-Jährige. „Doch wir wollen arbeiten – und etwas Sinnvolles tun.“ Im Sommer sprach sie mit Ines Lobenstein über das Thema Suppenküche, „die war sofort begeistert, und so haben wir losgelegt.“ Am 17. November fiel der Startschuss. An diesem Tag gesellte sich auch der evangelische Pfarrer Florian Gruber zu den Gästen, über ein Konto der St.-Michael-Gemeinde laufen die Spenden für die Suppenküche

In der Küche haben Otmar (58) und Benedikt Fagner (30) das Sagen. Das Vater-Sohn-Duo bestimmt den Speisenplan für die Suppenküche im Gasthaus Humplbräu. © Hans Lippert

Ursula Fagner legt Wert auf die Feststellung, dass das Angebot für Alt und Jung, für Arm und Reich gleichermaßen gilt. „Man kann einfach kommen“, die Bedürftigkeit wird nicht geprüft. „Wir sind nicht die Tafel.“ Zudem soll keiner der Gäste stigmatisiert werden, die donnerstags und/oder freitags im Humplbräu ein preiswertes Mittagsessen konsumieren. Vielen fehle nicht unbedingt das Geld, weiß Ursula Fagner. Vor allem ältere Semester schätzten das Essen in illustrer Gesellschaft, die „Gastlichkeit“ und das Traditionsgasthaus als „Wohlfühlort“. Fagners Credo: „Wir freuen uns, wenn sich unsere Gäste freuen.“

Ein begeisterter Gast: „Rinderschmorbraten zerging buchstäblich auf der Zunge.“

Wolfgang Klofat ist einer von vielen, die noch immer vom Weihnachtsessen am 23. Dezember schwärmen, das die Wirtsfamilie Fagner zauberte: „Mein höchstes Lob und meinen herzlichsten Dank.“ Dem Spender des kompletten Festmahls, der anonym bleiben will, sei es gelungen, „in Wolfratshausen ein wahrlich weihnachtliches Zeichen christlichen Schenkens zu setzen“. Schon die Kürbis-Kokos-Suppe ließ laut Klofat Bestes erahnen, „der Rinderschmorbraten zerging buchstäblich auf der Zunge, ein Gaumenschmaus war auch das Dessert – ein mit Marzipan gefüllter Bratapfel mit Himbeersoße“, bilanziert er in einer E-Mail an unsere Zeitung. Drei Stunden seien „in schönem Fluge“ vergangen, stellt der Wolfratshauser rückblickend fest.

Klofat bestätigt Ursula Fagners Eindruck: Das Eis in der Mittagsrunde bricht schnell, es bietet sich die Gelegenheit für eine Plauderei. Fixe Regeln gibt’s genau genommen nur zwei: Um 14 Uhr ist Feierabend und Alkohol wird während des Mittagessens nicht ausgeschenkt. Zur Suppenküche anmelden muss man sich nicht, „wir haben auf jeden Fall so viel Essen da, dass es reicht“.

Fester Vorsatz fürs neue Jahr: „Ich werde zum Zahnarzt gehen.“

„Ich glaube an das Projekt“, sagt Ursula Fagner. „Ich bereue nicht, dass wir es gestartet haben.“ Selbstredend wäre es ihr lieber, wenn es eine Suppenküche und andere soziale Hilfsaktionen nicht geben müsste. Doch mutmaßlich würden künftig noch mehr Männer und Frauen dazu gezwungen sein, jeden Euro mindestens zweimal umzudrehen. Auch im vermeintlich so wohlhabenden Speckgürtel Münchens.

Schon zwei Vorsätze hat Ursula Fagner fürs Jahr 2023, das kommenden Sonntag beginnt, gefasst. Aus der Suppenküche im Humplbräu kommt weiterhin Schmackhaftes für wenig Geld auf die Tische – „und zum Zahnarzt werde ich gehen“. (cce)

Infos im Internet: www.worhilft.de und www.humplbraeu.de

Spendenkonto: Evangelisch-lutherisches Pfarramt Wolfratshausen, IBAN: DE29 7005 4306 0000 0001 58, Verwendungszweck: „Von Mensch zu Mensch“. Wer seine Postadresse angibt, bekommt eine Spendenquittung.

