„Influencer? In Niederbayern ist das ‘ne Krankheit“: Franziska Wanninger furios auf Festivalbühne

Von: Volker Camehn

„Influencer? In Niederbayern ist das ‘ne Krankheit“, sagt Franziska Wanninger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Als große Humanistin triumphiert Kabarettistin Franziska Wanninger beim Flussfestival. Sie spottet über Tinder, Influencer und Yoga-Kurse.

Wolfratshausen – Wenn Ärger auch Energie ist, dann ärgert sich Franziska Wanninger wohl ziemlich oft. Die 41-jährige Kabarettistin (oder sagt man doch besser Comedian?), Autorin und Schauspielerin, gastierte am Mittwochabend vor voller Bühne auf dem Wolfratshauser Flussfestival. Buchstäblich mit Blitz und Donner, insofern ist auch die Phrase vom Energiebündel an dieser Stelle nicht ganz falsch. Denn ganz ohne Phrasen-Phasen kommt so ein Programm wohl nicht aus.

Beobachten, ärgern und das Ganze dann umsetzen in mitunter beißenden Witz und Spott. Der Lohn aller Erregungen ist dann eventuell so etwas wie Wanningers aktuelles Solo-Programm „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ – in Anlehnung an den Hildegard-Knef-Klassiker. Eine knallige Lust-aufs-Leben-Performance, trotz allem oder gerade deswegen, die überdrehte Attacke wider manche Merkwürdigkeiten der Zeitgeister: „Influencer? In Niederbayern ist das ‘ne Krankheit.“

Kabarettistin Wanninger in Wolfratshausen: Eine Anekdote jagt die nächste

Humor ist, wenn man trotzdem lacht – und ja, auch immer Frustkompensation. Am Flussfestivalabend wird in gut zwei Stunden viel kompensiert, dürfte man, so gesehen, als Küchentisch-Psychologe mutmaßen. Da gibt’s keine Atempause, weil, hey, Geschichte längst (ab)gemacht ist. Eine Anekdote jagt die nächste. Pointen-Bombardement im zeitweiligen Platzregen, garniert mit ein paar eigenen Songs (zum Halbplayback) und nicht immer ganz taufrischen Gags und Sprüchen: „Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar.“ Haha. Aber warum auch nicht?

Prächtige Stimmung herrschte im Opera Tent beim Gastspiel der Kabarettistin Franziska Wanninger. © Hermsdorf-Hiss

Mittendrin statt nur dabei: Quasselstrippe Wanninger bietet im ersten Programmteil einen Parforceritt durch ihren Lebenslauf: Internat, USA-Aufenthalt und vor allem wohl Komplexbewältigung, eine enorme Antriebsfeder, von wegen besagtem Ärger. „Du schaffst das nicht“, war für sie immer Ansporn, erzählt sie. Trotzreaktion, jetzt gerade. Demütigungen im Teenageralter („Das tolle an Bundesjugendspielen war doch: Du blamierst dich, und die ganze Schule schaut zu“). Ob das alles so stimmt, ist dabei nicht entscheidend. Nachvollziehbar ist es allemal. Identifikationspotenzial hat es sowieso.

Franziska Wanninger auf dem Flussfestival: Geschlechter-Klischees, Yoga-Geschichten und Tinder

Selbstoptimierung, Yoga-Kurs plus ein bisschen Geschlechter-Klischee, ein wenig Lebenshilfe („Photoshop ist effektiver als Sport“). Derlei erzeugt Kichern am laufenden Band. Es geht um modernes Wohnen in „Designwürfelhäusern“. Und wir lernen, was „Gabionen“ sind – nämlich Drahtkörbe mit Steinen befüllt, Ästhetik: umstritten. Denen hat Wanninger sogar ein Lied gewidmet, etwas zum Mitsingen. Und ja, selbstverständlich: Tinder, Parship, da ist Spott wohlfeil, aber natürlich irgendwie gerecht, wenn auch längst nicht alles.

Triumphierte vor der Pause der Klamauk, präsentierte sich Franziska Wanninger in der zweiten Halbzeit vor allem als profilierte Geschichtenerzählerin und Parodistin: Alter, Tod und präzise Beobachtungen, Typenlehre im Biergarten. Auch das alles heiter, klar, aber gleichzeitig mit verhohlener Düsternis und wohltuend weniger Tempo. Da hat jemand wohl auch seinen Polt studiert. Zumindest erlebt man den Quirlkopf Wanninger bei aller Dynamik als jemanden, der sich nicht ärgert, sich eventuell nur noch wundert – und vor allem als große Humanistin. Am Ende gibt’s frenetischen Applaus. Dass sich auf „Rosen hageln“ im Schlusslied „Sonnenlicht in Tragerln“ reimt, ist da eigentlich nur konsequent. Mehr Lust aufs Leben geht nicht. Und die kann bekanntlich unbändig sein.

VOLKER CAMEHN