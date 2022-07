Inklusive Kaffeerösterei in Wolfratshausen: „Hier entsteht kein Mitleidsprojekt“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Freuen sich auf die Eröffnung am kommenden Freitag: (v. li.) Andreas Lotte, Korbinian Irmer, Dagmar Baumgartner und Franziska Bock von der Kaffeerösterei „Yoanda“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Verein für berufliche Integration eröffnet eine Kaffeerösterei am Hans-Urmiller-Ring. Hier arbeiten auch Menschen mit Behinderung mit.

Wolfratshausen – Das Bild einer exotischen Schönheit mit einer Kaffeeblüte im Haar, darunter der Nama „Yoanda“. Das Schild am Hans-Urmiller-Ring 23 macht neugierig. Dahinter verbirgt sich eine Kaffeerösterei – aber nicht irgendeine: Betrieben wird das Geschäft vom Verein für berufliche Integration.

„Das ist unser neuestes Projekt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Lotte und öffnet die Eingangstür. Eine Theke mit modernen Kaffeezubereitern, ein paar einladende, gemütliche Sitzgelegenheiten, eine Tapete mit Dschungelmuster. Mittendrin: Franziska Bock und Korbinian Irmer, die hier einen Arbeitsplatz gefunden haben.

Der Verein wurde 1987 gegründet mit dem Ziel, Menschen mit einer psychischen Behinderung einen Arbeitsplatz zu bieten. Die Hortus GmbH für Garten- und Landschaftsbau war zwei Jahre später der erste Betrieb, der Zweckbetrieb „Ramadama“ für nachhaltige Umweltpflege folgte im Jahr 1992. Mittlerweile arbeiten rund 80 Menschen für den Verein, etwa die Hälfte davon mit Handicap. „2018 konnte das Gebäude am Hans-Urmiller-Ring für den Zweckbetrieb Hortus erworben werden“, berichtet Lotte weiter. „Als sich herausstellte, dass sie nicht den gesamten Platz benötigen, haben wir überlegt, was wir machen können.“

Wolfratshausen: Inklusive Kaffeerösterei statt Bierbrauerei - Verein eröffnet neuen Laden

Zuerst stand eine Bierbrauerei zur Diskussion – „schließlich hat das Bierbrauen in Wolfratshausen eine Tradition“, sagt der 48-Jährige und erinnert an den Humpl-, Ochsen-, und Schererbräu. „Dann haben wir uns aber doch für eine Kaffeerösterei entschieden.“

Im vorderen Teil des insgesamt 160 Quadratmeter großen Inklusionsbetriebs befinden sich der Verkauf und die Möglichkeit, eine frische Tasse Kaffee zu trinken, hinten ist die Produktionsstätte mit dem Trommelröster und der Abfüllanlage. „Wir wollen, dass unsere Kunden den Produktionsprozess verfolgen können“, erklärt Dagmar Baumgartner, die sowohl die Herstellung als auch die Mitarbeiter hier begleitet. „Sie sollen sehen, wie aus der grünen Kaffeebohne in einer langsamen und schonenden Röstung unser Kaffee wird.“ Dass das Unternehmen dabei möglichst nachhaltig produzieren will, dabei Kooperationen und Projektkaffees in den Anbaugebieten unterstützt, ist selbstredend. „Verantwortung beginnt mit dem Einkauf“, betont Baumgartner. Was beiden ganz wichtig ist: „Hier entsteht kein Mitleidsprodukt, sondern etwas Hochwertiges.“ Sie spielen damit auf das oft geltende Image von sozialen Projekten an.

Kaffee aus Afrike und Südamerika: Neuer Laden in Wolfratshausen eröffnet

Die verschiedenen, zu 100 Prozent sortenreinen Espressi sind mit Frauennamen aus dem jeweiligen Herkunftsland benannt. „Ayana“ kommt aus Äthiopien, „Kisha“ aus Costa Rica. Der Filterkaffee ist eher nach seiner Wirkung benannt: „Küss mich wach“ für den Morgen, „Versüßt den Büroalltag“ für die Arbeit oder „Es geht voran“ für alle Fälle. „Eben ein Kaffee für jeden Anlass“, sagt Lotte. Und wie kommt der Name Yoanda zu stande? „Das sind“, erklärt Baumgartner, „die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen.“ „Yo“ leicht abgewandelt für Betriebsleiter Johannes Eigelsreiter, „an“ für Andreas Lotte und „da“ für Dagmar Baumgartner.

Das Arbeitsgebiet von Bock und Irmer ist leicht zu umschreiben: „Alles – Büro, Verkauf, Rösten, Abfüllen.“ Die beiden Mitarbeiter freuen sich auf ihre Arbeit. Irmer selbst war früher kein Kaffeetrinker, aber nachdem er das eigene Produkt probiert hat, hat sich sein Geschmack geändert. „,Der Küss mich wach‘ ist mein Favorit.“ Bei Franziska Bock spricht es noch einen weiteren Sinn an: „Der Kaffeeduft – einfach herrlich.“

