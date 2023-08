Mit Macken und Klischees der Münchner: Oberbayer wird Instagram-Star - auch Monika Gruber ist Fan

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bayer mit italienischen Wurzeln: Alessandro Capasso (29), Ex-Volontär unserer Zeitung. © sabine hermsdorf-Hiss

Mit einem Video über Döner in München fing alles an: Inzwischen erreicht Alessandro Capasso, ehemaliger Volontär unserer Zeitung, mit seinen Clips allein auf Instagram 62 000 Follower.

Wolfratshausen/München – Nein, er sieht nun wirklich nicht aus wie der Prototyp eines Urbayern – und auch der Name klingt alles andere als deutsch. Alessandro Capasso: groß, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare. Wenn er allerdings den Mund aufmacht, ändert sich der Eindruck gewaltig. Und den Mund öffnet er als „Sandro Cap“ auf TikTok und Instagram häufig. Die Aufrufe der Kurzvideos, in denen Capasso mit einem Augenzwinkern die großen und kleinen Macken und Klischees der Münchner aufs Korn nimmt, steigen unaufhaltsam an.

Auf TikTok und Instagram: Alessandro Capasso nimmt Münchner aufs Korn

So beschreibt der 29-Jährige die diversen Möglichkeiten, wie man eine Weißwurst essen kann und wie sich der Münchner auf dem Weg in den Italienurlaub verhält: „Ahhh... riecht’s ihr das? Italienische Luft! Ach, wir san no in Österreich? Na ja, des weht halt scho rüber.“ Ein anderer Clip – die Bestellung in einem Biergarten: „Die Ente sieht aber gut aus. Gibt es die auch vegan?“

Oder die Spontanheilung eines fiesen Katharrhs –“nein, ich habe keinen Kater und bin nicht in Katar, i hab an Schnupfen“ – als er telefonisch erfährt, dass sich seine Freunde in der Beach Bar treffen wollen. „Ja, so ein Aperol Spritz könnt scho Abhilfe schaffen. Sind ja Orangen mit viel Vitamin C drin.“

Der 29-Jährige, geboren in Penzberg, wuchs in Wolfratshausen auf. Beim Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur absolvierte er seine Ausbildung zum Redakteur, studierte im Anschluss Journalismus in Eichstätt – und landete als sogenannter Content Creator beim Fernsehen. Die ersten Kurzfilme hatte er mit 14 Jahren gedreht und sie auf YouTube veröffentlicht. „Später bin ich zu Insta und TikTok gewechselt.“ Seine Themen waren Musik, Mode und Trends.

Videos über Macken der Münchner: Sandro Capasso hat 62 000 Follower auf Instagram

Dann kam die Sache mit dem Döner. „Ich wollte mir um 21 Uhr in München einen kaufen – aber alle Dönerläden hatten zu.“ Statt sich also Fleisch, Knoblauchsauce und Fladenbrot hinzugeben, drehte Capasso mit dem Handy einen kurzen Erfahrungsbericht. Viel Equipment brauchte er dazu nicht. Handy, Stativ und eine weiße Wand sowie technisches Knowhow beim Schneiden. „Das Video lief besser als alle anderen – also habe ich weitergemacht.“

Capasso schaut seinen Mitmenschen auf den Mund, beobachtet, bittet Freunde um Hinweise. „Wichtig ist mir allerdings, dass ich niemanden verletze oder beleidige.“ Daher gehören zu seinen Tabuthemen Religion und Politik. „Ich stelle Situationen überspitzt dar, aber so, dass man darüber lachen kann, wenn man sich selbst erkennt.“

Irgendwann schlug Capassos Mutter vor, den Filmen das Prädikat „Made in Bayern“ zu verpassen. „Schließlich reden wir zu Hause – übrigens, mein Vater ist Sizilianer – auch Bayerisch“, sagt er und lacht. „Auch wenn es mir keiner glaubt: Mein Bayerisch ist echt.“ Gesagt, getan. Seither gingen die Zugriffe durch die Decke. „Auf Instagram sind es mittlerweile 62 000, auf TikTok 53 000“.

Auch wenn es mir keiner glaubt: Mein Bayerisch ist echt.

Zu seinen Fans gehören alle Altersstufen, von der Acht- bis zur 80-Jährigen, sowie aus allen Gesellschaftsschichten. Auf einen Fan ist Capasso besonders stolz: die Kabarettistin Monika Gruber. „Sie schrieb mich an und machte mir ein Kompliment. Da war ich schon recht stolz.“

Monika Gruber ist Fan von Sandro Cap - „Sie schrieb mich an und machte mir ein Kompliment“

Mittlerweile wird der 29-Jährige in München fast täglich auf der Straße erkannt und um ein Selfie gebeten. „Egal ob von der Achtjährigen im Supermarkt oder der 80-Jährigen neben mir an der Kasse beim Douglas. Manchmal allerdings sind die Orte auch skurril“, so Capasso. „Einer zückte im Toilettenraum auf dem Tollwood sein Handy für ein gemeinsames Foto mit mir.“ Vielleicht wird diese Begegnung bald ein Thema für „Sandro Cap“. sh

