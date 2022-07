Interne Mail aufgetaucht: Zu wenig Lehrer - Rektoren sollen Pensionisten fragen

Von: Dominik Stallein

Rechnerisch zu wenig: An den Grund- und Mittelschulen fehlen ab September Lehrer. Das führt zu unorthodoxen Ideen: Rektoren sollen zum Beispiel Pensionisten fragen. Auch Quereinsteiger werden gesucht. © Julian Stratenschulte

Schlechte Nachrichten aus dem Schulamt vor den Sommerferien: Es gibt zu wenig Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen. Das führt zu unorthodoxen Ideen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Kurz vor den Sommerferien, wenn der eine oder andere Lehrer schon mal den Fernsehwagen ins Klassenzimmer schiebt, herrscht im Schulamt in Bad Tölz Anspannung wie vor einer Abschlussprüfung. Der Grund: Es ist unklar, wie viele Lehrer im neuen Schuljahr für den Landkreis zur Verfügung stehen. In einer Rundmail an alle Grund- und Mittelschulen im Kreis, die unserer Zeitung vorliegt, schlägt das Staatliche Schulamt jetzt Alarm: Die vorhandenen Lehrkräfte „reichen nicht aus, um alle Planstellen zu besetzen“. Der Appell an alle Rektoren und ihre Kollegien: Auf die Suche nach potenziellen Lehrkräften gehen. Ein Tipp des Schulamts: „Pensionisten ansprechen.“

Schulamt schlägt Alarm: Zu wenig Lehrer für Mittelschulen - Das führt zu unorthodoxen Ideen

Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Situation zwar jedes Jahr eine ähnliche sei. Heuer gestalte sich die Planung dennoch sehr schwierig. „Wir können die Pflichtfächer besetzen – noch.“ Dieses „noch“ habe sie vor den vergangenen Schuljahren nicht so stark betont, stellt Burkhardt fest. Sie habe noch keine endgültige Information aus dem Kultusministerium, wie viele Lehrer im kommenden Schuljahr im Landkreis zur Verfügung stehen. Trotzdem müsse man sich auf die Suche nach Personal machen.

Lehrer fehlen - Pensionisten und Quereinsteiger sollen unterrichten

So sollten Schulleiter Kontakt zu Pensionisten aufnehmen, die vielleicht noch ein Jahr an ihre Karriere dranhängen möchten. Auch sogenannte Substituenten werden händeringend gesucht. Das sind quasi Quereinsteiger: Hochschulabsolventen, die Klassen unterrichten dürfen. So könne eine studierte Biologin beispielsweise das Fach PCB (Abkürzung für Physik, Chemie und Biologie) lehren – und ein Nicht-Muttersprachler Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Schon im gerade ablaufenden Schuljahr hätten etwa zehn solcher Substituenten im Landkreis ausgeholfen, „die bleiben uns voraussichtlich auch erhalten“, sagt Burkhardt. Gebraucht würden sie auf jeden Fall, weitere Bewerbungen nimmt die Schulamtsdirektorin gerne entgegen.

Realschul- und Gymnasiallehrer im Grundschul-Bereich: Das geht nicht mehr - Lehrer werden dringend gesucht

Eine Hilfe bricht nämlich aller Voraussicht nach weg: Zuletzt sei es möglich gewesen, Realschul- oder Gymnasiallehrer auch im Grundschulbereich einzusetzen, was ab September dieses Jahres wohl nicht mehr klappe. Eine einstellige Zahl an Lehrern hätten so geholfen.

Schulamt: Sonderangebote gibts nicht mehr - weil Lehrer fehlen

Es gibt mehrere Gründe für den Mangel an Grund- und Mittelschul-Lehrkräften. Die Bezahlung in dieser Schulform ist niedriger als in Realschulen oder Gymnasien. „Der finanzielle Aspekt spielt vermutlich bei vielen, die einen Job suchen, eine gewisse Rolle“, räumt Burkhardt ein. Außerdem gebe es mehrere Lehrerinnen, die in Teilzeitmodellen arbeiten würden – und deshalb nicht zu 100 Prozent zur Verfügung stehen. Die sind laut Rundmail aufgerufen zu prüfen, „Teilzeiten aufzustocken“.

Ukraine-Flüchtlinge in den Schulen - dafür werden weitere Lehrkräfte gesucht

Die Schulamtsdirektorin setzt auf Flexibilität: Möglicherweise würden künftig in einigen Fächern – Werken und Gestalten zum Beispiel – die Klassen nicht mehr aufgeteilt. Zusätzliche Angebote wie Arbeitsgruppen in Robotik oder Imkerei „wird’s definitiv nicht geben können“. Ab September werden zusätzliche Lehrer für die Brücken-Klassen benötigt, in denen Geflüchtete aus der Ukraine beschult werden.

Grund- und Mittelschulen beklagen Lehrermangel

Einige der mobilen Reservekräfte – also Lehrer, die bei Krankheit oder während Schwangerschaften aushelfen – müsse sie möglicherweise fest einer Schule zuteilen, um die Personalnot aufzufangen. Burkhardt betont, dass Schwankungen bei der Personalplanung normal seien. Teilweise gab es nach ihren Worten Jahrgänge, in denen nur 20 Prozent der Lehramtsstudenten nach ihrem Abschluss eine Anstellung erhalten hätten. „Die übrigen haben sich einen anderen Beruf gesucht – und stehen vermutlich nicht mehr zur Verfügung.“

