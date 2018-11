Isar-Kaufhaus: Nachbar legt Abbrissbagger Steine in den Weg

Laut Bürgermeister Heilinglechner hätte der Abbruch des ehemaligen Isar-Kaufhauses in der Wolfratshauser Altstadt vor zwei Wochen beginnen sollen. Doch ein Nachbar durchkreuzte den Plan.

Wolfratshausen– Der Termin stand eigentlich schon fest: Am 15. November sollte wie berichtet der Abbruch des ehemaligen Isar-Kaufhauses in der Altstadt beginnen. Bis heute sind aber weder Abrissbirnen noch Pressluftbohrer gesichtet worden.

Wie der Projektverantwortliche der Scherbaum AG, Frank Maiberger, in einem Interview auf dem Blog der Stadt Wolfratshausen erklärt, stemmen sich einige Nachbarn gegen den Abriss. „Das benachbarte Gebäude muss vor dem Abriss des alten Isar-Kaufhauses statisch untersucht werden. Trotz unserer Bitten haben uns die Anwohner aber noch nicht in das Gebäude gelassen.“

Hinter dem Neubauprojekt steckt wie berichtet die eigens zu diesem Zweck gegründete Projektgesellschaft Untermarkt 7-11. Geschäftsführer Dr. Harald Mosler bestätigt Maibergers Aussage: Knackpunkt sei eine Außenmauer des ehemaligen Kaufhauses. Das Nachbargebäude am Untermarkt 5 habe keine eigene Seitenmauer, sondern sei an die seit Ende 2012 leer stehende Immobilie angebaut. „Trotzdem hat sich der Nachbar gesperrt, einen Statiker in das Haus zu lassen.“

Für Mosler ist dieses Vorgehen „ein armseliger Versuch“, das Projekt zu verhindern. Ein erfolgloser dazu: Maiberger und Mosler betonen unisono, dass es durchaus möglich sei, den Abriss trotzdem durchzuführen. „Das verursacht aber Mehrkosten“, betont der Rechtsanwalt. „Über die wird sich der Nachbar freuen“, kündigt er im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Nicht nur finanziell sorgt das Betretungsverbot für Mehraufwand. „Es kostet leider etwas mehr Zeit“, sagt Maiberger. Geduld brauchen die Projektanten aber ohnehin: Am kommenden Wochenende bilden nämlich zu Füßen des Gebäudes über 50 Holzbuden den Christkindlmarkt am Ober- und Untermarkt. Stadtmanager Dr. Stefan Werner betont im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es der Kommune „wichtig war, dass durch den Abriss keine Kollision mit dem Christkindlmarkt entsteht.“

Danach soll es aber schnell gehen: Die Entkernung des Gebäudekomplexes ist laut Mosler bereits vorbereitet. „Wir werden damit am 5. Dezember loslegen“, kündigt Maiberger an. Von diesen Arbeiten im Inneren werden Passanten nicht viel mitbekommen. Das könnte sich im Januar ändern. Läuft alles nach Plan, fällt dann die Fassade. Maiberger hofft, dass die Auswirkungen der Großbaustelle auf die Marktstraße nicht allzu gravierend sind. „Wir werden vor allem den Bereich hinter dem Gebäude Untermarkt 13 nutzen, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten.“ Die Abriss-Verzögerung soll laut Mosler keine Auswirkungen auf den Zeitplan des Neubauvorhabens haben. Geplant sind Ladenflächen im Erdgeschoss und ersten Stock. Darüber sollen zwölf Wohnungen entstehen.

Dass der 15. November als Startschuss genannte wurde, sorgte im Online-Interview mit dem Rathaus-Blog für die Frage, „wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat“, von dem „in der Presse die Rede war“. Des Rätsels Lösung: Die Aussage stammt vom Rathauschef persönlich. Im Oktober verkündete Bürgermeister Klaus Heilinglechner den Termin im Stadtrat.dst