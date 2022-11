Isartalverein kann binnen eines Jahres fünf Grundstücke kaufen

Von: Doris Schmid

Morgenstimmung in den Isarauen. © Hans Lippert

Dank hoher staatlicher Zuschüsse konnte der Isartalverein binnen eines Jahres fünf Grundstücke kaufen. Fast 152 Hektar gehören dem Verein mittlerweile.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München – Der Schutz und die Pflege des Isartals und seiner Umgebung sowie die Erhaltung der landschaftlichen Schönheiten: Das sind die Ziele des Isartalvereins (ITV), der sich vor 120 Jahren in München gründete. Mittlerweile befinden sich fast 152 Hektar im Besitz des Vereins, dem der Baierbrunner Martin Kiechl voran steht. In den vergangenen zwölf Monaten schloss der Verein fünf Grundstücksgeschäfte ab. Das „war bisher das Umfangreichste, das der ITV binnen eines Jahres getätigt hat“, sagte Kiechl in der Jahresversammlung des Vereins in München.

Hohe Zuschüsse aus Förderprogrammen

„Wir sind immer bemüht, naturschutzfachlich interessante Grundstücke, die veräußert werden, zu erwerben“, so Kiechl. „Wir haben hier in Bayern dazu einmalige Möglichkeiten für derartige Grundstückskäufe, weil sehr hohe Zuschüsse aus Förderprogrammen bei der Regierung von Oberbayern oder vom Bayerischen Naturschutzfonds dafür gewährt werden können.“ So habe man drei Grundstücke im Zellbachtal in der Gemeinde Dietramszell erwerben können. Die insgesamt 7.600 Quadratmeter seien im Rahmen des naturschutzfachlichen Vorkaufsrechts erworben worden. Kiechl: „Uns gehören dort bereits drei größere Grundstücke.“ Nebenan habe der Landesbund für Vogelschutz (LBV) auch Grundstücke. Die Pflege – unter anderem Entbuschung und Streuwiesenmahd – werde mit dem LBV abgestimmt. Das Zellbachtal sei ein sehr wertvolles Naturschutzgebiet, „in dem bei Verkäufen, wenn es möglich ist, Naturschutzverbände die Grundstücke vom Markt nehmen“.

Kostenloses Grundstück im Bereich der Buckelwiesen

Das zweite Grundstück, das Kiechl zufolge auch noch vergangenes Jahr verbrieft wurde, sei ein kleines, lang gezogenes Grundstück im Bereich der Buckelwiesen, die sich von Geretsried-Stein bis zur Königsdorfer Alm erstrecken. Das Grundstück habe man kostenlos vom Sozialverband VdK übernehmen können.

Eine weitere Fläche, im Weidfilz an der Straße von Königsdorf nach Beuerberg gelegen, habe man wiederum über das naturschutzfachliche Vorkaufsrecht erworben. „Hier wurde wohl vor circa 60 Jahren im Vorfeld der Olympiade spekuliert.“ Wie berichtet gab es Pläne, dort die Ruderregatta-Strecke zu bauen, diese zerschlugen sich. Der nächste Kauf sei durch den direkten Kontakt mit dem Verkäufer möglich gewesen. Die rund zwei Hektar große Fläche zwischen Föggenbeuern und Schönegg liege in einem Moorbereich, auf dem ein 60 bis 80 Jahre alter Wald wachse.

Win-win-Situation durch einen Tausch

Der zuletzt getätigte Kauf habe eine längere Vorgeschichte, leitete Kiechl ein. „Eine Dame hat vor rund 85 Jahren ein landwirtschaftliches Grundstück, das nicht im Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebiet liegt oder lag, dem ITV verkauft.“ Die Nachkommen seien seit den 1980er Jahren aufgrund unterschiedlicher Interpretationen des Kaufvertrags unzufrieden gewesen. „Ein direkter Rückkauf scheiterte damals sowohl aus finanziellen Gründen als auch daran, dass der ITV bis dato keine Grundstücke verkauft hatte“, schilderte der Baierbrunner. Nun habe durch einen Tausch eine „Win-win-Situation“ erreicht werden können, da das neue Grundstück naturschutzfachlich erheblich interessanter sei. „Ein Wertausgleich hat selbstverständlich stattgefunden.“ Mit einem weiteren großen bezuschussten Grundstückskauf sei man in Kürze beim Notar.

Verein sucht laufend Flächen

Der Verein versuche laufend, seine Flächen durch entsprechende Maßnahmen weiter zu entwickeln. „Dies geschieht zum Beispiel durch Pflanzaktionen wie heuer im Frühjahr in Icking, wo wir auf unseren Flächen wie auch auf Grundstücken der Gemeinde Icking Weißtannen, Stieleichen, Elsbeeren und sechs Lärchen unter der Regie von Förster Robert Nörr und mit Unterstützung zweier Ickinger Grundschulklassen aufwendig gepflanzt haben.“

Entgegen eines allgemeinen Trends ist laut Kiechl die Anzahl der Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr um zehn Prozent und damit auf 2311 angestiegen. Einen Mitgliedsantrag unterschrieb beispielsweise die Stadt Geretsried, an der die Isar vorbeifließt.

