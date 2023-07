„Ist immer gut, einen Sündenbock zu haben“: Ex-Stadtrat poltert wegen Schulerweiterung

Von: Dominik Stallein

So sollte die Schule aussehen, wenn es nach Ex-Stadtrat Alfred Fraas ginge. Seinen alternativen Entwurf der Schulerweiterung am Hammerschmiedweg hat er visualisiert. © Alfred Fraas

Alfred Fraas fühlt sich für seinen Alternativplan zu Unrecht kritisiert. Er hatte für die Erweiterung der Schule am Hammerschmiedweg eigene Ideen präsentiert.

Wolfratshausen – Nachdem bekannt geworden ist, dass die Auftragsvergabe für die geplante Sanierung und Erweiterung der Schule am Hammerschmiedweg ins Stocken geraten ist (wir berichteten), meldet sich Ex-Stadtrat Alfred Fraas zu Wort. Er, damals für die CSU im Stadtrat, hatte im Jahr 2020 eine Alternatividee zu den Architektenplänen vorgelegt. Sein Ziel: Die Maßnahme preiswerter und nachhaltiger zu gestalten.

„Gut, einen Sündenbock zu haben“: Ex-Stadtrat poltert wegen Schulerweiterung

Wie berichtet gibt es Verzögerungen bei der Ausschreibung des Projekts, weil zu wenige oder gar keine Angebote für einzelne Gewerke im Rathaus eingingen. Bürgermeister Klaus Heilinglechner monierte in der jüngsten Sitzung: „Wir haben Zeit verloren.“ Ins Detail ging er nicht. Einige Zuhörer hielten Alfred Fraas für den Adressaten der Kritik.

Alfred Fraas, Ex-Stadtrat der CSU © Archiv

Das will Fraas so nicht stehen lassen. „Wenn Dinge nicht so laufen, wie man möchte, ist es immer gut, einen Sündenbock zu haben“, schreibt er in einer „Presseerklärung“. Er habe „mehrfach über die Presse als Sündenbock herhalten“ sollen. Fraas selbst sieht das Ganze anders. Statt „angeblich an den hohen Kosten und der Zeitverzögerung des Schulneubaus“ schuld zu sein, habe er lediglich seine Aufgabe erfüllt. Denn: „Es ist die Pflicht eines Stadtrats, die Kosten und Inhalte von Bauvorhaben der Stadt kritisch zu prüfen und konstruktive Vorschläge für den sparsamen Umgang mit den Steuergeldern der Bürger zu machen.“ Sein Konzept sei „fachgerecht“ gewesen.

Höhere Kosten, längere Wartezeiten: Alfred Fraas sieht sich nicht als Verursacher

Fraas: „Mir wird also vorgeworfen, ich habe mitgedacht und bin aktiv den Interessen der Bürger nachgegangen, und das ehrenamtlich in meiner privaten Freizeit.“ Sein Vorschlag habe weder Zeitaufwand noch Kosten für die Stadtverwaltung verursacht. „Das alternative Konzept wurde von der Stadtverwaltung nicht sachgerecht geprüft, eine fundierte Begründung für die Ablehnung wurde nicht gegeben“, schreibt er.

Der Stadtrat hat zwar beschlossen, das Fraas-Konzept zu überprüfen. Aber: Die Umsetzung „wurde so lange von der Stadtverwaltung hinausgezögert, bis die Verwaltung mit der Begründung intervenierte, eine Verzögerung sei durch die Prüfung nicht mehr zu verantworten“. Er konstatiert, dass eine Prüfung in wenigen Wochen möglich gewesen wäre. „Aber das wollte man nicht, einfach so.“

„Viele brennende Themen aufgegriffen“: Fraas von seiner Schul-Idee überzeugt

Bis auf den Tag ist Fraas davon überzeugt, mit seinem Plan „viele für Wolfratshausen brennende Themen“ aufgegriffen zu haben. Er nennt einen erheblich geringeren CO2-Abdruck, eine Erweiterung der Turnhalle, neue Parkplätze in einer Halbtiefgarage, einen „coolen Spielplatz“ auf dem Dach der Turnhalle und eine „vor allem deutlich günstigere Ausführung“. Sein Resümee: „Ich muss annehmen, dass die Stadt kein ernsthaftes Interesse hat, die zweckmäßigsten, nachhaltigsten und preiswertesten Lösungen für ihre Bürger zu sichern.“ Seit er seine Idee präsentiert hat, „sind drei Jahre vergangen und die Stadt hat offensichtlich immer noch nicht alle Angebote für ihr Bauvorhaben zusammen“.

Wie berichtet hat die Stadt für verschiedene Arbeiten bei der Sanierung und Erweiterung der Hammerschmiedschule wenig bis keine Handwerker-Angebote erhalten. Wegen der „schlechten Ausschreibungsergebnisse“, so Rathausmitarbeiter Thomas Wenig, musste der Bauzeitenplan „geändert und etwas nach hinten geschoben werden“. Das führe zu Mehrkosten.