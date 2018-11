Jäger-Chef: Warum Autofahrer in Waldgebieten runter vom Gas sollen

Jetzt in der dunklen Jahreszeit können zu schnelle Autofahrten durch Waldgebiete für Mensch und Tier tödlich enden.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Es ist der Albtraum eines Autofahrers: In einem Waldgebiet springt plötzlich ein Rehbock vor den Wagen. Wenn man Glück hat, nicht zu schnell unterwegs war, schafft man es noch zu bremsen. Aber im schlimmsten Fall... Seit 2006 ist die Zahl der Wildunfälle in Bayern um 50 Prozent gestiegen. Im Jahr 2016 verzeichneten die Behörden 70 314 Zusammenstöße mit Schwarz-, Reh-, Rot- und Dam- und Niederwild auf den Straßen des Freistaats. Zwei Menschen kamen ums Leben.

Jetzt – mit Herbstbeginn – müssen Auto- und Motorradfahrer verstärkt mit Wildwechsel in Waldgebieten rechnen, insbesondere in der Morgen- und Abenddämmerung. „Derzeit sind die Hirsche noch in der Brunft.“ Junge Böcke müssten sich ein neues Revier suchen, weil sie die stärkeren Platzhirsche noch nicht verdrängen können, erklärt Josef Brunner die derzeit große Bewegung in den Wäldern. Der Chef der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Achtsamkeit. Man rede immer von zu viel Wild im Wald, vergesse jedoch, „dass wir doppelt so viel Verkehr wie früher haben und die Autos oft sehr viel schneller unterwegs sind“. Sein Appell: „Geht in den Waldgebieten bitte vom Gas.“

Der jüngste Wildunfall im Revier des Endlhausers ist erst wenige Tage her. Brunner kann lachen – weil er glimpflich ausging für Mensch und wohl auch fürs Tier. „Ein Hase ist vor der Kuppe in Richtung Aufhofen vor so ein Mopedauto gelaufen. Das schafft nur 40 Kilometer in der Stunde, trotzdem hat’s der Fahrer nicht derbremst.“ Der Hase lief davon, der Fahrer meldete den Schaden pflichtbewusst.

Kommt es zu einer Kollision mit einem Wildtier, sollte der Fahrer immer sofort die Polizei rufen, die Warnweste anziehen und die Unglücksstelle absichern. Die Polizei nimmt den Unfall auf und kontaktiert – über ihr vorliegende Listen – den zuständigen Jagdpächter. Dieser oder die Beamten stellen eine sogenannte Wildschadenbescheinigung aus. Das Dokument benötigt der Autofahrer für seine Versicherung. Im Aufkirchner Fall war der Spoiler des Leichtfahrzeugs beschädigt.

Fahrer sollten den Unfall übrigens auch dann melden, wenn das angefahrene Tier im Schock aus eigener Kraft aufsteht und flüchtet. Selbst dem Tier zu helfen, sollte man unterlassen. Es könnte panisch reagieren und ausschlagen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass das Wild bei Kontakt Krankheiten, wie etwa Tollwut, auf den Menschen überträgt.

Josef Brunner hat derweil die gängigen Wildwechsel-Trassen in seinem Revier abgesichert: Seitlich der Straßen in den Waldgebieten zwischen seinem Heimatort und Oberbiberg beziehungsweise Eulenschwang hängen neue Warnreflektoren. Keine blauen mehr – „die haben sich in Tests als wirkungslos erwiesen – sondern weiße. Sie werfen das Scheinwerferlicht in allen Farben zurück und sind vom Wild besser zu sehen.

