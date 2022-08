Auf der Jagd nach Zucker: Wie der Backwarenverkauf zur Stichfrage wird

Nur die Ruhe: Greift Peggy Goblirsch in die Auslage, versucht sie nicht hektisch zu agieren, wenn Wespen darin herumschwirren. © sh

Wespen können eine Plage sein – besonders in Bäckereien. Es gibt verschiedene Strategien gegen die stichwütigen Störenfriede, aber keine Musterlösung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wegen des sehr trockenen Frühjahrs fliegen heuer mehr Wespen als sonst (wir berichteten) umher. Besonders betroffen von den Plagegeistern sind die Verkäuferinnen und Verkäufer in den Bäckereien und Konditoreien. Unsere Zeitung hat einige gefragt, wie sie sich schützen.

Backwaren und Verkäufer aufgepasst: Wespen lieben Süßes

Günes Bakir, Bäckereifachverkäuferin in der Hofpfisterei-Filiale am Karl-Lederer-Platz in Geretsried, wurde während ihrer ganzen Tätigkeit nur einmal, dafür ordentlich, gestochen. Das war vor etwa fünf Jahren. Allerdings nicht beim Herausnehmen eines Gebäckstücks aus der Auslage, sondern beim Trinken einer Limonade im kleinen Aufenthaltsraum neben dem Laden. „Ich bin nicht allergisch, aber der Bereich um meinen Mund war dermaßen angeschwollen, dass ich nicht mehr weiterarbeiten konnte“, erzählt sie. Seitdem passen sie und ihre Kollegin besonders auf.

Wespen meiden Ventilator-Luft: Zucker trotzdem sehr verlockend

Die Ladentür bleibt zu, solange keine Kunden ein- und ausgingen. Wespen würden auch die kühle Ventilator-Luft im Geschäft nicht mögen, sagt die Angestellte. Trotzdem könnten manche dem Duft der süßen Kuchen und Teilchen nicht widerstehen und schafften es nach drinnen. „Wir packen die Backwaren dann in Folie ein und drehen unsere Vollkorn-Pfauenaugen mit der Marmeladenseite nach unten um“, nennt sie zwei wirksame Maßnahmen. Generell gilt: Ruhe bewahren und nicht hektisch auf die herumfliegenden Insekten reagieren.

Vier-Stufen-Plan: schlaue Strategie auf Kosten der Backwaren

Ludwig Schmid, Geschäftsführer des Schmid-Bäck’ mit Filialen in Geretsried, Dietramszell und Baierbrunn und zuletzt fies gepikst auf einem Wochenmarkt, wehrt sich gegen die Störenfriede mit einem Vier-Stufen-Plan. Die erste Stufe besteht darin, das Licht im Geschäft auszuschalten. Das habe bisher nicht viel gebracht, sagt er. In Stufe zwei gibt es kein Apfelgebäck mehr, denn „die Wepsen“ lieben Äpfel Schmid zufolge mehr als etwa Zwetschgen. Auch Nusszopf oder Nusshörnchen gehörten zu ihren Leibspeisen. In Stufe drei – sie ist aktuell erreicht – verzichtet der Schmid-Bäck’ auf die Glasur beim Plundergebäck sowie auf die Verwendung von Puderzucker.

Im Herbst: Wespen werden langsam weniger – aber aggressiver

Zu Stufe vier greifen musste der Geretsrieder Traditionsbäcker erst einmal vor etwa zwölf Jahren. Damals, erinnert er sich, war die Plage so schlimm, dass es einige Wochen lang überhaupt nichts aus der hauseigenen Konditorei mehr gegeben habe. Heuer sei schon heftig, meint Ludwig Schmid, aber in der Regel würden die Wespen zum Ende der Saison hin weniger werden. Dafür steige ihre Aggressivität.

„Echte Kämpfe in der Theke“: Am Ende der Saison besondere Vorsicht geboten

Im September könne man echte Kämpfe in der Theke beobachten und müsse aufpassen, dass man nicht in die Schuss-, beziehungsweise Stichlinie gerate, wenn man eine Vanilleschnecke oder Kirschtasche mit der Zange heraushole. Sollte es doch einmal passieren, hat der Schmid-Bäck’ sowohl für die Verkäuferinnen als auch für die Kunden immer eine Notfallmedizin parat.

Die Invasion der Plagegeister: Weniger Zuckerglasur als Konsequenz

Astrid Pfattrisch, Fachverkäuferin in der Wolfratshauser Bäckerei Müller und Höflinger, erzählt, sie sei in den vergangenen sechs Jahren, seit sie die Stelle angetreten habe, erst einmal gestochen worden. Sie weiß: Bei den Nuss- und Rosinenschnecken muss sie besonders acht geben, dass sich nicht irgendwo eins der schwarz-gelben Insekten versteckt. Wenn die Tiere Hochsaison haben, so wie jetzt, geht sie vorsichtig mit der Zange in die Auslagen. Die Bleche mit frischer Ware transportiert sie nur mit Handschuhen. „Wir sparen zurzeit an der Zuckerglasur. Die meisten Kunden reagieren mit Verständnis“, sagt Pfattrisch.

Das beste Mittel: Keine Panik und Ruhe bewahren – Töten verboten

Kaum Probleme bereiten Wespen, Hornissen und Bienen in den Königsdorfer Backstuben. Allerdings hat Inhaberin Maria Stelmaszek festgestellt, dass es heuer früher losging mit den ungebetenen Gästen. Sie glaubt, dass die Klimaanlage im Geschäft gegen sie hilft. Zwei Verkäuferinnen seien bisher während der Arbeit gestochen worden. Beide hätten gleich eine Salbe aufgetragen, die eine größere Schwellung verhindert habe. Stelmaszek rät allen Kolleginnen und Kollegen, die Ruhe zu bewahren. Reagiere man nicht panisch oder versuche, die Wespen zu verscheuchen, blieben diese friedlich. Töten darf man die nützlichen Honigsammler ohnehin nur in Notwehr, weil sie unter Artenschutz stehen. TANJA LÜHR

