Jahresversammlung von „Bürger für Bürger“: Vorsitzende legt beeindruckende Zahlen vor

Von: Peter Herrmann

Der wiedergewählte Vorstand der Nachbarschaftshilfe: (v. li.): Zweiter Vorsitzender Ernst Wieser, Vorsitzende Eva-Maria Rühling, Schriftführerin Daniela Satzinger und Schatzmeister Volkmar Böll. © Peter Herrmann

In der Flößerei fand kürzlich die Jahresversammlung der „Bürger für Bürger“-Nachbarschaftshilfe statt. Binnen eines Jahres hat der Verein 25 485 Helferstunden geleistet.

Wolfratshausen – Vor 33 Jahren gründete sich ein Verein, den viele Wolfratshauser längst nicht mehr missen wollen. In der „Bürger-für- Bürger“-Nachbarschaftshilfe engagieren sich derzeit 238 der insgesamt 1326 Mitglieder. Dementsprechend positiv fiel die Jahresbilanz der wiedergewählten Vorsitzenden Eva-Maria Rühling aus. „Schnell und unbürokratisch helfen ist unser Motto“, erklärte Rühling.

Jahresversammlung von „Bürger für Bürger“-Nachbarschaftshilfe: 25 485 Helferstunden in einem Jahr

In der Jahresversammlung im Wirtshaus Flößerei legte sie beeindruckende Zahlen vor. So wurden in den Ressorts Asylhelferkreis, Babysittervermittlung, Vorkindergarten, Kinderpark, Kindersachen-Basar, Mutter-Kind-Treff, Freizeitbörse, Seniorenhilfe, Reparatur-Café, Radl-Werkstatt, Eltern-Kind-Treffen sowie Seniorentreff binnen eines Jahres nicht weniger als 25 485 Helferstunden geleistet. Großen Zuspruch erfuhr vor allem Agnes Seiffahrt, die in einer 2022 geschaffenen Vollzeitstelle Senioren betreut.

Sie unterstützt Menschen, die durch Alter oder Krankheit in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, beim Einkaufen oder bei der Gartenarbeit und begleitet sie zu Arzt- oder Behördenterminen. Unternehmungslustige Senioren beteiligten sich zudem an der von Stefanie Gollmeier geleiteten Freizeitbörse. Rühling: „Wir wollen menschliche Kontakte und Spaß durch gemeinsame Erlebnisse fördern.“

Verein „Bürger für Bürger“ in Wolfratshausen: Viel zu tun für Asylhelferkreisleiterin Ines Lobenstein

Viel zu tun hatte Asylhelferkreisleiterin Ines Lobenstein. Derzeit leben 469 Flüchtlinge in Wolfratshausen, allein 217 kamen 2022 aus der vom Krieg geschundenen Ukraine. Im kommenden Jahr will die Nachbarschaftshilfe die Kooperation mit den Computersenioren weiterführen. Das neue Digital-Café im evangelischen Pfarrheim an der Bahnhofstraße findet jeden ersten Donnerstag im Monat statt. „Jeder kann seinen Laptop, Smartphone oder Tablet mitbringen und bei einer Tasse Kaffee Probleme klären“, erklärte Rühling.

Zur Finanzierung der zahlreichen Angebote der Nachbarschaftshilfe trägt eine Förderung der Stadt bei, die für die Durchführung jeder Veranstaltung pauschal 100 Euro zahlt. Der Betrag ist wie berichtet auf maximal 30 000 Euro gedeckelt.

Großen Applaus gab’s abschließend für die ehemalige FDP-Stadträtin Dietlind Diepen, die sich für die Aufstellung von Ruhebänken im Stadtgebiet einsetzt, sowie für die Weiterführung einer besonderen Spenden-Wanderung. Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl sammelten auf ihrem ihren Fußmarsch über die Alpen nach Jesolo an der Adriaküste im vergangenen Sommer 1585 Euro für die Nachbarschaftshilfe. Das Duo brach wie berichtet am Dienstag erneut für diesen guten Zweck nach Italien auf. ph

