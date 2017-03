Politischer Nachwuchs kämpft für Geburtshilfe

Die Diskussion über Wohl und Wehe der Geburtshilfeabteilungen in der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz und in der Wolfratshauser Kreisklinik hat zu einer ungewöhnlichen Allianz geführt: Der Kreisverband der Jungen Union (JU) und die Grüne Jugend im Landkreis kämpfen Seite an Seite für wohnortnahe Geburtshilfeabteilungen.

Wolfratshausen – Die politischen Nachwuchsorganisationen von CSU und Grünen haben vor diesem Hintergrund eine Informations-Veranstaltung organisiert.„Sowohl die Junge Union wie auch die Grüne Jugend im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sprechen sich klar für einen Erhalt der beiden Geburtshilfeabteilungen an der Kreisklinik in Wolfratshausen und der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz aus“: Das betonen der JU-Kreisvorsitzende Andreas Ofenbeck und Jakob Koch, Sprecher der Grünen Jugend, in einer gemeinsam formulierten Presseerklärung. „Geburtsabteilungen sind als Grundversorgung der Bevölkerung zu betrachten, sind daher essenziell und müssen langfristig erhalten bleiben“, betont das Duo.

„Entweder-Oder-Entscheidung“ wird kategorisch abgelehnt

Ofenbeck und Koch lehnen eine „Entweder-Oder-Entscheidung“ mit Blick auf die Standorte Bad Tölz und Wolfratshausen kategorisch ab. Stattdessen müsse „ein Unterstützungsmodell des Kreises für beide Kliniken erarbeitet werden“. Eine finanzielle Unterstützung der zwei Kliniken könne nur „auf der Basis einer transparenten und durch unabhängige Experten verifizierten Berechnung erfolgen“. Und: Eine langfristige Bezuschussung müsse vertraglich mit der Bedingung verknüpft werden, die Existenz der jeweiligen Geburtshilfeabteilung nicht nur kurz, sondern langfristig sicherzustellen. „Über allem steht das Wohl der Frauen, Kinder und jungen Familien; wohnortnahe Geburtsabteilungen sind daher nicht verhandelbar“, betonen Ofenbeck und Koch.

Öffentliche Diskussionsrunde: „Wie viel sind uns unsere Kinder wert?“

Junge Union und Grüne Jugend laden für Montag, 20. März, zu einer öffentlichen Diskussions- und Informationsrunde zum Thema „Wie viel sind uns unsere Kinder wert? – Zur Lage der Geburtsabteilungen im Landkreis“ ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Wirtshaus Flößerei (Sebastiani-Steg 1) in Wolfratshausen. Rede und Antwort stehen an diesem Abend der Wolfratshauser Beleg-Gynäkologe Dr. Manfred Stumpfe, die Beleghebamme Martina Winkler aus Bad Tölz, der Sprecher der Notärzte in Wolfratshausen, CSU-Kreisrat Dr. Christoph Preuss, und der Dritte Landrat Klaus Koch (Grüne).