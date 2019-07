Jugendkammerchor Wolfratshausen gewinnt renommierten Preis 

Den Preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stücks hat der Jugendkammerchor Wolfratshausen geholt - und das mit dem Werk eine Waldramers.

Wolfratshausen – Welche Macht Stimmen haben, war kürzlich wieder in der Kirche St. Josef der Arbeiter in Waldram zu erleben. Die 40 Mitglieder des Jugendkammerchors Wolfratshausen unter der Leitung von Christian Preißler ließen à capella einen Sturm aufziehen, ließen es regnen und die Sonne scheinen. Zischlaute und Glissandi weckten in den Köpfen der Hörer Bilder dramatischer Wetterereignisse. Fünf Minuten dauerte das Stück mit dem Titel „Wolken“ aus der Feder des Waldramer Komponisten Gregor Mayrhofer (32), der selbst da war. „Wundervolle sphärische Klänge“, lobte Dirigent Preißler die Partitur. Der Komponist gab das Kompliment zurück: „Ganz, ganz toll umgesetzt“, sagte er.

+ Gregor Mayrhofer, Komponist und Dirigent aus Waldram © Foto: MM-Archiv Beim Jahresabschlusskonzert in St. Josef zeigte der Jugendkammerchor, der zu den renommiertesten in Süddeutschland gehört, die ganze Bandbreite seines Könnens, von Renaissance-Stücke wie Thomas Tallis’ „If ye love me“ bis zu zeitgenössischer Musik wie Arvo Pärts „Da pace dominem“. Und trotzdem nahm das Mayrhofersche Stück eine Sonderstellung ein. Denn mit der Vertonung des dadaistischen Hugo-Ball-Gedichts gleichen Namens hat der Chor kürzlich – wieder einmal – einen Preis gewonnen. Nämlich im Mai den Sonderpreis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Chorstücks in Erwitte (Nordrhein-Westfalen).

Aufmerksam wurde Preißler auf die „Wolken“ durch Gregors Bruder Raphael, der lange Jahre im Chor mitgesungen hat. „Irgendwann hat er das Stück einfach mitgebracht, und wir haben es einstudiert“, so Preißler. Das bedeutete durchaus eine Herausforderung für die Stimmbänder der jungen Musiker: „Es ist schon ein modernes Stück.“ Vertont hat der Waldramer das Gedicht bereits vor mehr als zehn Jahren, nämlich 2008. Doch jetzt kam es erst so richtig groß raus.

Erwitte in der Nähe von Lippstadt ist in der Szene bekannt als Ort des wohl bekanntesten Kinder- und Jugendchorwettbewerbs. Dort messen sich die besten Chöre aus dem ganzen Bundesgebiet, im Vordergrund steht die fröhliche Begegnung Gleichgesinnter, gegenseitiger Respekt und die Anerkennung der Leistung. Chormitglied Alexander Schreiner war angetan von der Atmosphäre. „Da sind schon ganz große Kaliber dabei“, erzählt er – etwa die Chorakademie Dortmund, eine der größten Singschulen Europas. Mit der Interpretation der „Wolken“ überzeugten die Wolfratshauser die Jury offenbar vollkommen. Sie holten den ersten Platz, gegen namhafte Konkurrenz.

Lesen Sie auch: Adventskonzert in St. Andreas

Für Gregor Mayrhofer war der Besuch in Waldram eine Stippvisite in der alten Heimat. In Sachen Musik reist er kreuz und quer durch die Welt, unter anderem studierte er an der Juilliard-School in New York und arbeitete als Assistent bei den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle. „Der Vertrag wurde noch mal ein bisschen verlängert, sodass ich die nächsten Monaten noch ein bisschen dem sagenhaften Kiril Petrenko über die Schulter schauen kann“, sagt er.

Lesen Sie auch: Ein Auftritt von Imbrothersation

Doch das ist noch längst nicht alles. Erst kürzlich sorgte bei den Münchner Opernfestspielen das Ballett „Schnee“ in der Reithalle für Furore. Musikalische Leitung: Gregor Mayrhofer. „Großartige Musik und phänomenale Videoeffekte“, erzählt er beeindruckt. Demnächst geht es wieder in die weite Welt, nach Hong Kong mit dem New Music Ensemble, es geht um Uraufführungen junger Komponisten. Doch seine Heimat hat er natürlich nicht vergessen: Mit seinem Bruder Raphael – dem, der das Wolken-Manuskript Christian Preisler zugesteckt hat – bildet er bekanntlich das Duo „Imbrothersation“, das auf gleich hohem Niveau musiziert und blödet. Am Sonntag, 28. Juli, sind beide ab 19 Uhr im Kurhaus Bad Tölz zu sehen.