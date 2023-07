„Freue mich jede Woche drauf“: Jugendliche treffen sich zum Tüfteln - Leiter dringend gesucht

Von: Jannis Gogolin

Mit Lötzinn und einer Menge technischem Know-how tüfteln die Jugendleiter Valentin Noll (li.) und Justus Becker (re.) mit Kursteilnehmer Fabian Steeb an einem vollelektrischen Gokart. © SABINE HERMSDORF-HISS

Ob E-Karts oder Roboter-Sumoringen: Im Technik-Kurs der Klecks-Schule der Phantasie treffen sich Jugendliche, um gemeinsam zu tüfteln. Nun suchen sie dringend einen Jugendleiter.

Wolfratshausen – Es piept und blinkt, während zwei Roboter auf Rädern sich langsam umkreisen. Ohne Vorwarnung geht plötzlich einer der ferngesteuerten Modelle der Wolfratshauser Erfinderwerkstatt KlecksX in den Angriff über. Sein Kontrahent versucht, mit einer schnellen Drehung der Kollision auszuweichen – vergebens.

Die Leuchtdioden an seinem kleinen Körper zeigen jeden Befehl an, den sein Führer per Fernbedienung in seine Schaltkreise jagt. Fast panisch leuchten und blinken sie jetzt, als ihn sein Gegner langsam von der Tischplatte schiebt. Das Roboter-Sumoringen, mitgefilmt für Instagram, hat einen Sieger.

Technik-Kurs der Klecks-Schule: Tüftler finden für jede technische Fehlfunktion eine Lösung

Willkommen im Technik-Kurs der Wolfratshauser Klecks-Schule der Phantasie, dem KlecksX. Seit acht Jahren lernen dort Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren den Umgang mit Lötzinn, wie man einen Computer baut oder ein Modell für den 3-D-Drucker entwirft. Für jede technische Fehlfunktion finden die Tüftler eine Lösung. Aber bei einem ganz anderen Problem suchen sie noch nach einem Ausweg.

Seit fünf Jahren gehört der 15-jährige Fabian Steeb zu den Stammgästen in der jungen Erfinderwerkstatt. Zuerst feierte er im KlecksX seinen Geburtstag. Nicht ahnend, dass er eine halbe Dekade später fast jeden Samstag mit zwölf weiteren jugendlichen Technikbegeisterten Schaltkreise legt, programmiert oder Smartphones repariert.

„Ich freue mich jede Woche darauf“, sagt der Schüler und beugt sich wieder über sein aktuelles Projekt: eine CNC-Fräse – selbst gebaut, wie alles andere im KlecksX. Ein kleiner Bohrkopf fräst eine Form in eine Holzplatte. Der 15-Jährige hält sie taxierend hoch. Er ist nicht zufrieden. „Da muss ich noch feinjustieren“, murmelt er und blickt hilfesuchend zu Valentin Noll und Justus Becker.

Technik-Kurs der Klecks-Schule in Wolfratshausen: „Ich freue mich jede Woche darauf“

„Wir waren beide selbst Kurskinder“, erklärt Noll schmunzelnd. Seitdem es KlecksX gibt, sind sie dabei. Inzwischen aber nicht mehr als Teilnehmer, sondern als ehrenamtliche Jugendleiter. Unter ihrer Aufsicht fliegen an wilden Samstagen schon einmal Schaumstoff-Pfeile aus ferngesteuerten Spielzeuggewehren durch den Raum, während daneben an der Software für den eigenen digitalen Assistenten gefeilt wird.

Es gibt kein Problem, für das es keine Lösung gibt.

Alexa, Siri oder Hallo Google made in Wolfratshausen. Aktuell bringen Noll und Becker 13 Technikbegeisterten zwischen zwölf und 16 Jahren Elektrotechnik, 3-D-Design und Programmieren nahe. Letztlich könne aber jeder machen, was er will. Becker: „Alles ist möglich. Es gibt kein Problem, für das es keine Lösung gibt.“

Was moderne Technik angeht, kann Becker recht haben. Doch bisher ohne Erfolg sucht KlecksX nach der Lösung eines personellen Problems. Noll ist 18 Jahre alt, Becker 20. Beide haben ihr Abitur in der Tasche. Fürs Studium ziehen sie nach Hamburg und Münster. „Wir wollen den Ort unbedingt bewahren“, sagt Becker nachdrücklich. „Dafür brauchen wir aber Nachfolger.“ Steeb wirft ein: „Aber keine Erwachsenen.“ Alle drei lachen. „Es soll ein Jugendtreffpunkt bleiben“, so Noll.

Bevor die zwei bisherigen Jugendleiter sich verabschieden, wollen sie noch das gemeinsame Projekt fertigstellen, das in der Mitte des Raumes thront: ein vollelektrisches Gokart. Vom Einbau des faustgroßen Motors und der Kette bis zur Programmierung der Blinker: „Man lernt während des Machens“, erklären Noll und Becker das kompakte pädagogische Konzept. Ihr Erfolgsrezept: „Einfach anfangen. Oder sich zusammen so lange langweilen, bis jemandem etwas einfällt.“ jg

Info

Mehr zum Kurs und den Aufgaben eines Kursleiters unter www.klecksx.de.

