Jung und dement: Auch junge Menschen können erkranken - Wolfratshauser schreiben Praxis-Buch

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch jüngere Menschen erkranken an Demenz. Gabi Strauhal und Dieter Käufer haben mit anderen dazu ein Buch geschrieben, das Hilfestellung geben soll. © sh

Demenz ist nicht nur eine Krankheit, die ältere Menschen trifft. Dieter Käufer und Gabi Strauhal haben Erfahrung mit jungen Patienten - und veröffentlichen ein Buch.

Wolfratshausen – Demenz: Nur eine Krankheit, die alte Menschen betrifft? „Nein, absolut nicht“, wissen Dieter Käufer, ehemaliger Leiter des Demenzzentrums der Arbeiterwohlfahrt (AWO), und Gabi Strauhal, ehemalige Leiterin des Bereichs „Ethik und Qualität“ in derselben Einrichtung. Beide sind Vorstandsmitglieder in der Alzheimer-Gesellschaft Isar-Loisachtal – und haben zusammen mit weiteren Autoren zum Thema Demenz in jungen Jahren ein Praxisbuch für Angehörige und Fachkräfte hinsichtlich Beratung und Betreuung von Betroffenen geschrieben.

Jung und dement: Sogar in den 30ern kann man erkranken - Wolfratshauser schreiben Buch

„Wir gehen bei rund 130 000 Einwohnen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen von zwischen 2300 und 2800 demenziell erkrankten Menschen aus“, sagt Käufer. Menschen, bei denen eine Demenz vor dem 65. Lebensjahr diagnostiziert wird, gelten als jungerkrankt. Hier liegt die Prävalenz bei zwei bis vier Prozent. „Das würde für den Landkreis bedeuten, dass hier 50 bis 80 Menschen leben, die noch keine 65 Jahre alt sind und an einer demenziellen Erkrankung leiden.“

Junger Demenzpatient stellt Heime vor Herausforderungen - Kranke stehen mitten im Leben

Vor rund zehn Jahren wurde bei der AWO erstmals eine Jungerkrankte aufgenommen. „Wir haben uns in der Situation zunächst nicht wirklich kompetent gefühlt“, erinnert sich Strauhal. So ein Fall war einfach Neuland. Die Betroffenen stehen bis zu ihrer Erkrankung zumeist mitten im Leben, sind berufstätig, haben minderjährige Kinder. „Sie haben ein völlig anderes Leben geführt als ihre älteren Mitbewohner auf der Station“, sagt Käufer.

Bianca Broda, Mitherausgeberin des Buches, und Dieter Käufer initiierten in München die Gründung der Expertengruppe 30+, deren Mitglieder aus Beratungsstellen, Kliniken, der Alzheimer-Gesellschaft und weiteren Fachstellen kommen. „Wir brauchten alle einen intensiven Austausch“, sagt Strauhal. „Denn wie sonst kann man auf jeder Ebene das zukünftige Zusammensein so gestalten, dass es für alle lebenswert ist?“

Demenz in jungen Jahren: „Bringen den Alltag nicht auf die Reihe“ - Viele Ärzte erkennen Krankheit nicht

Bei jüngeren Betroffenen beginnt die Krankheit mit für das Alter untypischen Symptome. „Der Alltag“, so Käufer, „wird nicht mehr auf die Reihe gebracht. Das Verhalten anderen Menschen gegenüber ändert sich. Im Beruf wird nicht mehr die geforderte Leistung erbracht.“ Erste Fehldiagnosen gingen eher in Richtung Depression und Burn-out. „Allerdings spricht hier eine medikamentöse Behandlung nicht an.“ Zudem wächst der Druck im Berufsleben. „Arbeitgeber schlagen oft vor, die Arbeitszeit zu reduzieren, oder bieten eine Versetzung an. Doch gerade Letzteres verschlechtert die Situation immer weiter, da sie für den Betroffenen eine neue Herausforderung darstellt.“ Schlimmstenfalls liegt ein Auflösungsvertrag auf dem Tisch. Und dann? Neben finanziellen Problemen kommen Zukunftsängste hinzu. Auch die Angehörigen müssen lernen, mit der neuen Situation umzugehen. „Kinder nehmen sehr bewusst die Veränderungen eines Elternteils wahr“, sagt Strauhal. Die Krankheit verändert auch die Beziehung zum Partner. „In guten wie in schlechten Tagen“ bekomme hier eine völlig neue Bedeutung, da der Erkrankte durch seine Wesensveränderung nie wieder so sein wird, wie früher. „Auch hier werden die Rollen neu verteilt.“

Autofahren trotz Demenz? Bei jungen Patienten eine schwierige Abwägung

Dazu kommt, dass gerade bei den Jüngeren das Thema Mobilität einen hohen Stellenwert einnimmt. „Das Autofahren bedeutet Unabhängigkeit, Freiheit und die Chance, an Aktivitäten teilnehmen zu können.“ Doch die Beeinträchtigung fordert ihren Tribut. Unentschlossenes Verhalten, Desorientiertheit an Kreuzungen, Nichtbeachten oder falsches Interpretieren von Verkehrszeichen oder Probleme, mehrere Handgriffe im Fahrzeug gleichzeitig auszuführen, können erste Anzeichen sein. Doch das Autofahren zu unterbinden, bringt die Angehörigen in einen Zwiespalt zwischen Fürsorgepflicht und der Einschränkung der Selbstbestimmung des anderen. Strauhal: „Ich frage Angehörige dann immer: Würden Sie ihr Kind ohne Bedenken mitfahren lassen oder nicht?“ Die Antwort auf diese Frage kann richtungsweisend für die Entscheidung sein, die dann guten Gewissens getroffen werden kann.

Pflege von Demenzkranken: Alzheimer-Gesellschaft hilft

Ängste, Trauer, Wut, aber auch Schuldgefühle, wenn eine häusliche Pflege nicht mehr möglich ist, belasten ihrerseits die Angehörigen. Strauhal und Käufer raten, für solche Situationen vorauszuplanen. „Dass der Wille noch gehört, sich dafür eingesetzt und er berücksichtigt wird, ist unglaublich wichtig für den Betroffenen.“ Studien belegen, dass junge Menschen im Verlauf der Krankheit noch eine hohe Lebensqualität haben. Es gelte deshalb, mit Blick auf Vollmachten und Behandlungswünsche Vorsorge zu treffen. „Zwar wünschen sich die meisten Menschen, auf keinen Fall pflegebedürftig zu werden, doch ist es ja nicht so, dass beginnende Pflegebedürftigkeit generell mit einem Sterbenswunsch einhergeht. Möglicherweise treten dann andere Bedürfnisse in den Vordergrund.“ Die Alzheimer-Gesellschaft unterstützt sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene.

Buch über junge Demenzkranke

Bianca Broda und Dieter Käufer (Herausgeber): „Diagnose Demenz im jüngeren Lebensalter – Praxisbuch für die Beratung und Betreuung“, erschienen im Reinhardt-Verlag, ISBN 978-3-497-03107-8, 24,90 Euro.

