Junger Geiger aus Wolfratshausen sorgt für Gänsehautmomente

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf der Bühne: Der Wolfratshauser Christian Schäfer in der neuen Halamek-Show „Circus of Fantasy“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Christian Schäfer (23) ist Teil der neuen Halamek-Show „Circus of Fantasy“ – und genießt es.

Wolfratshausen – Ein junger Mann steht allein mit seiner Geige auf der Bühne. Langsam hebt er den Bogen, streicht über die Saiten und stimmt das Lied „She Wolf“ von David Guetta an. Nach dem letzten Ton ist es mucksmäuschenstill. Dann bricht das Publikum in lauten Jubel aus. Der Auftritt von Christian Schäfer in Dominik Halameks Show „Circus of Fantasy“ sorgte für Gänsehautmomente.

„Das war ein Auftritt, den ich so richtig genossen habe“, sagt der 23-jährige Wolfratshauser. „Auch wenn das T-Shirt vielleicht nicht sofort meine erste Wahl war.“ Durch die eng anliegende Passform und den bedruckten hautfarbenen Stoff entstand der Eindruck, Schäfer stehe mit freiem, über und über tätowierten Oberkörper da. „Nach der Show wurde ich darauf oft angesprochen“, erzählt Schäfer. „Aber Dominik wird sich dabei etwas gedacht haben. Jedenfalls war es ein toller Kontrast zu einem doch eher klassischen Instrument.“

Wolfratshauser begann „nach Farben zu spielen“

Schon im Alter von drei Jahren beschäftigte sich Christian Schäfer mit Musik. „Meine beiden älteren Schwestern haben Klavier beziehungsweise Klavier und Geige gelernt – da will man einfach mitmachen“, sagt er und lacht. „Also gezwungen hat mich definitiv niemand.“ Die Tasten am Klavier bekamen bunte Aufkleber, die Noten dementsprechend. „Ich habe praktisch nach Farben gespielt.“ Ein Jahr später hielt Schäfer seine erste Kindergeige in der Hand.

Christian Schäfer: Neben der Musik studiert der 23-Jährige Lehramt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Dann wurde der Tölzer Knabenchor auf den mittlerweile Siebenjährigen und seine glockenklare Singstimme aufmerksam. Tourneen im In- und Ausland folgten, ebenso wie Auftritte in Opernhäusern. Bis zum Stimmbruch blieb Schäfer als Solist dabei. „Das letzte Konzert, sozusagen mein Abschiedskonzert, war ausgerechnet im Petersdom vor dem Papst. Einfach unvergesslich.“

Wieder Zuhause intensivierte Schäfer das Geigenspiel, jetzt allerdings von der Klassik weg in die Moderne. Dann kam Dominik Halamek 2016 über eine gemeinsame Freundin, die Sängerin Franziska Sporer, mit dem damals 17-Jährigen in Kontakt. „Die Chemie zwischen uns und dem ganzen Team passte einfach.“ Schäfer wirkte auch während der Corona-Zwangspause in Halameks Online- Show „Hautnah“ mit. „Und jetzt endlich stehen wir wieder auf der Bühne.“

Lampenfieber hatte Christian Schäfer kaum

Lampenfieber hatte der Musiker kaum – „schließlich bin ich ja Auftritte gewohnt.“ Das einzige, worüber er sich Gedanken machte, war, wie er die Tanzschritte gerade in der Auftaktszene möglichst elegant umsetzen kann. „Merken kann ich mir die Schritte gut, aber irgendwie kam ich mir besonders bei der ersten Show etwas steif vor,“ meint er selbstkritisch. Eigentlich war eine Tournee mit „Circus of Fantasy“ für das Frühjahr geplant. „Ich hoffe sehr, dass das irgendwann nachgeholt werden kann.“

Und was macht Schäfer in der Zwischenzeit? Im Prinzip das, was viele andere in seinem Alter machen: Er studiert. „Und zwar auf Lehramt fürs Gymnasium auf die Fächer Mathematik und Sport.“ Keine Musik? Schäfer schüttelt energisch den Kopf. „Nein. Irgendwie hatte ich in meiner Schulzeit immer den Eindruck, dass der Job eines Musiklehrers alles andere als dankbar angesehen wird.“ (sh)

