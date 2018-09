Junger Wolfratshauser verschickt Video an WhatsApp-Freunde und landet vor Gericht

Kurzer Film, großer Ärger: Ein junger Wolfratshauser hat einen Clip mit Freunden geteilt und sich nicht viel dabei gedacht. Der Jugendrichter belehrte ihn nun eines Besseren.

Wolfratshausen – „Vielleicht schalten Sie ganz kurz mal den Verstand ein, bevor Sie in Zukunft Videos posten.“ Diese Empfehlung des Richters wird sich der junge Mann auf der Anklagebank sicher hinter die Ohren schreiben.

Es hätte nicht viel Grips benötigt, um zu erkennen, dass das nur wenige Sekunden dauernde Filmchen, welches er im Sommer vorigen Jahres per WhatsApp an eine Gruppe von Freunden verschickte, verbotene Bilder zeigt. Ein noch sehr junges Mädchen, gekleidet in einen türkisfarbenen Body mit einer Stoffaussparung zwischen den Beinen, tanzt auf die Kamera zu und entblößt für einen kurzen Moment seine Geschlechtsteile.

Wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften wurde der Wolfratshauser vom Jugendgericht zu 24 Stunden Sozialdienst verurteilt. „Das war ziemlich dumm. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich da vor mir habe und welche Konsequenzen das hat“, gab sich der Angeklagte reumütig. Ein Mitschüler habe ihm das Video auf Instagram gezeigt und er habe es an die Gruppe weitergeleitet. Die Frage nach dem Warum blieb unbeantwortet.

Als „außerordentlich geschmacklos“, beurteilte Jugendrichter Urs Wäckerlin das Filmchen, von dem sich in der Verhandlung alle Verfahrensbeteiligten sowie anwesende Zuschauer selbst ein Bild machen konnten. Für sein unüberlegtes Handeln musste sich der 19-Jährige einiges anhören. „Er hätte auch schon vorher wissen müssen, dass die Verbreitung eines solchen Videos strafbar ist“, hielt der Staatsanwalt dem Heranwachsenden vor und machte ihm klar: Bei einem Erwachsenen beträgt die Mindeststrafe in einem vergleichbaren Fall drei Monate Gefängnis.

Es gebe „keinerlei Anhaltspunkte für pädophile Neigungen“, hob der Richter wenig später in seiner Urteilsbegründung hervor. Deshalb gehe er davon aus, dass das Video nicht verschickt worden sei, um sich sexuell zu erregen, sondern lediglich zum Zwecke der Belustigung. „Aber wenn es Leute gibt, die sowas im Internet suchen oder anklicken, gibt es auch Leute, die das herstellen“, machte der Richter deutlich. „Das Kind hat sicher nicht geschnallt, wofür es da missbraucht wird. Sowas wird begünstigt durch Leute, die es herunterladen.“

Für die „unbedachte Aktion“ hielt Wäckerlin 24 Stunden Sozialdienst eine angemessene erzieherische Maßnahme. Der Staatsanwalt hatte doppelt so viel beantragt. Das Handy, mit dem der 19-Jährige das Video verbreitet hatte, wurde eingezogen. Der Angeklagte zeigte sich einsichtig. Er nahm das Urteil an: „Das ist ganz okay so.“

