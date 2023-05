1920 gegründet

Vereine aus der ganzen Region feierten am Sonntag das 100-jährige Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins.

Wolfratshausen – Bereits um 9 Uhr morgens füllte sich am Sonntag das Festzelt an der Franz-Geiger-Straße. Viele Menschen waren gekommen, um nachträglich das 100-jährige Bestehen des 1920 gegründeten Weidacher Soldaten- und Kriegervereins zu feiern. Veteranen, Soldatenkameradschaften, Krieger- und Schützenvereine aus der Region versammelten sich dort zunächst zum Frühschoppen, dem ein Festgottesdienst vor der Kapelle an der Weidacher Floßlände folgte. Dort stellte der katholische Dekan Gerhard Beham in seiner Predigt dar, wie sich das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt im Laufe der Zeit gewandelt hat.

Kanonenschüsse nach Friedensgebeten: Weidacher Krieger- und Soldatenverein feiert

Waren die Denkmäler zum Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 noch von Heldenverehrung und Wut gegenüber dem vermeintlichen Feind geprägt, dominierten nach den beiden Weltkriegen Bitterkeit und Trauer. „Mittlerweile ist wieder ein schauerlicher Rückfall in alte Zeiten erkennbar“, bedauerte Beham.

„Solidarität mit Leidenden und Flüchtlingen ist Graswurzelarbeit für den Frieden“: Dekan Beham bittet um Unterstützung

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine warnte er jedoch vor vorschnellen Urteilen. „Wer kann mit Gewissheit sagen, ob Waffenlieferungen in die Ukraine den Krieg verlängern oder verkürzen?“, fragte er die Gläubigen. Obwohl sich der Einzelne machtlos vorkomme, könne auch das Individuum etwas bewirken. „Jede Solidarität mit Leidenden und Flüchtlingen ist Graswurzelarbeit für den Frieden“, bat Beham um Unterstützung.

Der Pfarrer verglich das christliche Gebot der Feindesliebe mit „intelligenter Politik“. Es gehe darum, dem Gegner die Angst zu nehmen. Den ehemaligen und mittlerweile verstorbenen russischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Michael Gorbatschow bezeichnete Beham als „Gegenbeispiel“ zum heutigen Machthaber Wladimir Putin.

+ Fahnen, Besucher und die Kapelle: Viele Menschen beteiligten sich am Festgottesdienst vor der Weidacher Kapelle. © Hans Lippert

Vereine und Kapellen feiern im Festzelt - es ist der Absschluss der Weidacher Festtage

Mit Gebeten und Fürbitten für den Frieden sowie gemeinsam gesungenen Liedern endete der einstündige Gottesdienst. Noch während sich die Fahnenabordnungen zum Festmarsch formierten, feuerte der Weidacher Soldaten- und Kriegerverein aus einer Kanone am gegenüberliegenden Loisachufer vier Schüsse ab. Es schien das donnernde Signal für die weltlichen Genüsse im Festzelt zu sein. Landrat Josef Niedermaier und Bürgermeister Klaus Heilinglechner waren die ersten Ehrengäste, die sich kurz nach dem Mittagsläuten auf die Bierbänke vor die Bühne setzten und den Klängen der Lüßbacher Blasmusik lauschten. Die anschließenden Feierlichkeiten bildeten den Abschluss der stimmungsvollen Weidacher Festtage, die Heilinglechner neun Tage zuvor mit dem Bieranstich eröffnet hatte.

An den Feierlichkeiten in Weidach waren Vereine aus Ascholding, Dietramszell, Münsing, Humbach, Neufahrn, Ergertshausen, Bad Heilbrunn, Schäftlarn, Baierbrunn, Deining, Geretsried, Gelting, Egling, Bichl, Wolfratshausen, Dorfen, Höhenrain, Beuerberg-Herrnhausen, Eurasburg, Thanning, Arget, Königsdorf und Oberhausen beteiligt.

