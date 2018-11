Karl Nassel wird 90: So hält sich der Waldramer jung

Karl Nassel aus Waldram feiert seinen 90. Geburtstag. Für ihn ist das kein Grund, einen Gang zurückzuschalten.

Waldram –Zeichnungen im Flur, Collagen im Wohnzimmer – und mittendrin der Künstler selbst. Karl Nassel feiert seinen 90. Geburtstag, aber seinen flinken Bewegungen merkt man das Alter nicht an. Eine Erklärung dafür liefert er, als ihm Bürgermeister Klaus Heilinglechner im Namen der Stadt ein Geschenk überreicht. „Es wird am Sport liegen, ich bin schon immer gerne Windsurfen gegangen“, verrät er. Das Kiten übt der 90-Jährige heute noch – allerdings auf dem Trockenen. Auch künstlerisch ist er nach wie vor tätig.

Den Grundstein für seinen Beruf als freischaffender Kunstmaler und Grafikdesigner legte der gebürtige Münchner im Jahr 1946. Er besuchte eine Schule für Gebrauchsgrafik. „Zehn Jahre später zog es mich und meinen Bruder in die Ferne“, erzählt der Jubilar. Die beiden wanderten erst nach Kanada aus. Dann zog es sie nach Florida, wo Karl Nassel für zahlreiche Werbeagenturen arbeitete und sich nach und nach selbstständig machte. 1968 kehrte er nach München zurück und gründete die Firma Interproof, die er bis zu seiner Pensionierung in den frühen 1980er Jahren leitete.

Obwohl viele seiner Werke von grafischen Elementen geprägt sind, beherrscht Karl Nassel auch andere Maltechniken. Die Arbeiten mit dem Airbrush, bei der die Farbe durch eine feine Düse auf die Leinwand gesprüht wird, unterscheiden sich stark von seinen zarten Zeichnungen. Daneben gibt es Collagen in knalligen Farben und verrückten Formen.

In Waldram, wo Karl Nassel mit seiner Frau Brigitta lebt, ist der Künstler für seinen Beitrag zur Wolfratshauser Kunstmeile bekannt. Dafür hat er 2015 im damaligen Möbelhaus Mahler den Pinsel gezückt. Viele begeisterte Besucher ließ er an der Entstehung seiner Werke teilhaben. „Der Kontakt zu den Leuten hat mir sehr gefallen, vor allem das Interesse der jungen Menschen“, erinnert er sich. Auch das Logo der DLRG, Ortsverband Schäftlarn- Wolfratshausen, ein rot-weißes Boot auf orangem Hintergrund, hat er entworfen.

In seinem Atelier zeugen viele Bilder von der nicht versiegenden Schöpfungskraft des 90-Jährigen: Unter etlichen steht die Jahreszahl 2018. In seine jüngsten Collagen integrierte Nassel kleine Blumentöpfe. „Ich wollte etwas Lebendiges in meiner Kunst, im wahrste Sinne des Wortes.“ lm