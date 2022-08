Kein Termin bei der Zulassung: Polizei muss einschreiten

Von: Rudi Stallein

Stress bei der Zulassung - Geldstrafe bei Gericht: Ein Wolfratshauser hat eine Security-Mitarbeiterin beleidigt. © Imago/Archiv

„Behördengänge können zum Verzweifeln sein“, meint die Staatsanwältin. Dass sie so ausgehen, ist aber selten: Ein Mann wurde wegen Beleidigung angeklagt.

Wolfratshausen – Die Staatsanwältin fühlte mit dem Angeklagten. „Behördengänge können zum Verzweifeln sein“, erklärte sie. Das spreche zwar zugunsten des Beschuldigten, könne diesem eine Bestrafung jedoch nicht ersparen. Der 43-Jährige aus Wolfratshausen soll bei der Kfz-Zulassungsstelle eine Security-Mitarbeiterin mit den Worten „Du bist eine sch…e Frau“ beleidigt haben. Der Angeklagte bestritt diesen Vorwurf in der Verhandlung am Amtsgericht entschieden, räumte aber ein, dass der Versuch, in Wolfratshausen sein Auto zuzulassen, für ihn ein ziemliches Ärgernis war.

Ausgerastet bei der Zulassung: Wolfratshauser beleidigt Security

Am 24. März sei er zum ersten Mal bei der Behörde vorstellig geworden, um ein neues Auto zuzulassen, auf das er beruflich angewiesen gewesen sei. Dort habe man ihm klar gemacht, dass er einen Termin brauche, den nächsten freien gab es erst für den 5. April, den späteren Tattag.

Da ihm das zu lange dauerte, habe er gefragt, ob ihm nicht jemand helfen könne. Daraufhin sei ihm der Kontakt zu einem „gewerblichen Zulassungshelfer“ vermittelt worden. Mit diesem sei er jedoch nicht einig geworden, weil er die 120 Euro, die der Mann für seine Hilfe verlangt habe, nicht aufbringen konnte. Deshalb habe er notgedrungen abgewartet und sei zum gebuchten Termin wieder zur Zulassungsstelle gefahren. Dort habe ihm die Sicherheitskraft am Eingang mitgeteilt: Der Termin wurde gestrichen.

Diskussionen in der Behörde - dann muss die Polizei einschreiten

„Es gab Diskussionen und ein Hin und Her um den Termin, bis die Polizei kam“, erläuterte der Angeklagte. Da auch die ihm nicht helfen konnte, habe er sich schließlich mit einem neuen Termin drei Tage später zufriedengegeben und sei nach Hause gegangen. „Es gab keine Beschimpfungen“, beteuerte er.

Die Security-Mitarbeiterin hatte den Vormittag anders in Erinnerung, „weil es das erste Mal war, dass mir so was passiert ist“, wie sie erklärte. „Ich sehe keinen Grund, warum sie lügen sollte“, sagte die Staatsanwältin und beantragte eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 30 Euro, insgesamt also 1050 Euro.

„Alles, was Geld kostet, ist nicht möglich für mich“, übersetzte die Dolmetscherin einen Einwand des Angeklagten. Er arbeite nur, um Rechnungen und Schulden zu bezahlen. Richter Helmut Berger wertete „eine Überforderung bei der Terminvergabe“ als strafmildernd und setzte als Geldstrafe 30 Tagessätze zu je 15 Euro (insgesamt 450 Euro) fest. Zum Einwand des Angeklagten ließ er die Dolmetscherin ins Englische übersetzen: „Kein Geld? Dann sollte man keine Straftaten begehen.“

