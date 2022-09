Für Angst ist kein Platz: Feuerwehr simuliert Zimmerbrand - „man lernt Grenzen kennen“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Keine Sicht, nur Hitze und Feuer: Neun Atemschutzträger der Feuerwehr übten in einem Container den Ernstfall. Die Erfahrung soll ihnen im Einsatz helfen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Situation ist dramatisch: Keine Sicht, Hitze über 400 Grad und kaum ein Ausweg: Die Feuerwehr probte für den Ernstfall - und stieß an Grenzen.

Wolfratshausen – Sicht durch den dichten Rauch: gleich Null. Hitze: Zwischen 400 Grad und 600 Grad. Terrain: Unbekannt. Es ist eine Situation, in die jeder Feuerwehr-Atemschutzträger bei einem Zimmerbrand kommen kann. Fehler darf man sich nicht erlauben, sie könnten fatale Folgen haben. Um sich auf solche Einsätze vorbereiten zu können, haben 64 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in einem Brandübungscontainer trainiert.

Wolfratshausen: Feuerwehr simuliert Zimmerbrand - „man lernt Grenzen kennen“

In den vergangenen Jahren sind die Brandeinsätze immer weiter zurückgegangen. Das ist zwar eine gute Nachricht, sie bedeutet aber auch, dass die Feuerwehrleute immer weniger Einsatzerfahrung sammeln. Umso wichtiger findet Armin Pawliczek ein solches Übungsangebot. Der Kreisbrandmeister für den Bereich Atemschutz erklärt: „Im Container kann ein Zimmerbrand von der Entstehung bis zum Vollbrand simuliert werden. Näher kann man die Realität nicht bringen.“ Das Ziel der Aktion sei es, „die Angst vor dem Feuer zu nehmen“, wie Steven Bokemper erklärte. Er ist Ausbilder im Auftrag der Firma Dräger Safety. In dieser Rolle reist er in viele Regionen und zeigt den Einsatzkräften, worauf es im Ernstfall ankommt. „Respekt, gesunder Menschenverstand und Handlungssicherheit müssen bei einem echten Brand zum Einsatz kommen.“

Für Feuerwehr wird es ernst: Mit Schutzausrüstung geht‘s in die Flammen

Rund drei Stunden dauerte die theoretische Vorschulung, dann wird es für neun Feuerwehrleute ernst. Zusammen mit Bokemper ziehen sie ihre Schutzausrüstung an und klettern in den Container. Draußen geht ein Sicherungstrupp in Stellung, zwei Einsatzkräfte. Sie stehen bereit, um einzugreifen, falls doch etwas schief gehen sollte.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Im Container zündet der erfahrene Ausbilder die Holzspanplatten an. Es ist nur wenig Material notwendig, um ein Flammenmeer zu schaffen. Die Menge entspricht in etwa einem Stuhl oder Schränkchen. Es vergehen kaum zwei Minuten, bis sich dichter, dunkler Rauch gebildet hat. Die Einsatzkräfte knien am Boden, auf Augenhöhe das Feuer. Bokemper gibt Anweisungen, macht auf Kleinigkeiten in der Entwicklung der Flammen aufmerksam. Die Einsatzkräfte probieren verschiedene Löschtechniken aus, im Rotationsprinzip, jeder darf einmal. Nach 20 Minuten dürfen sie aus dem Container herausklettern, erschöpft und schwitzend.

Praxisnahe Ausbildung: Feuerwehr probt mit Atemschutzträgern

„Eine tolle Erfahrung“, urteilt Manuela Seidl, Löschmeisterin und Gruppenführerin bei der Freiwilligen Feuerwehr Oberfischbach. Bislang hat die 41-Jährige bei Übungen in der Tölzer Atemschutzstrecke Erfahrungen gesammelt. „Im Container ist auch die Hitze ein Thema. Man lernt Grenzen kennen.“ Die der Ausrüstung genauso wie die eigenen Grenzen.

Das Trainingsprojekt wurde seit 2015 vom Innenministerium und vom Landesfeuerwehrverband unterstützt und organisiert. Demnächst läuft diese finanzielle Unterstützung aus. „Wie es weitergeht, wissen wir nicht“, bedauert Kreisbrandrat Erich Zengerle. „Wir brauchen diese praxisnahe Art der Ausbildung, damit wir im Ernstfall kritische Situationen schnell erkennen und richtig darauf reagieren.“