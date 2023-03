Doppelnamen-Diskussion: Aus Gus und Mayer wird nicht „Gayer“

Namensrecht

Die Doppelnamen-Diskussion sorgt für Verwunderung: Ein Grünen-Politiker hat eine Verschmelzung von zwei Nachnamen bei Hochzeiten vorgeschlagen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sabine Gus-Mayer meldet sich am Telefon mit ihrem vollen Nachnamen. Das möchte die Geretsrieder CSU-Stadträtin auch weiterhin – schließlich sei es eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, als sie vor 34 Jahren geheiratet und ihren Mädchennamen mit dem ihres Mannes durch einen Bindestrich verbunden hat. Nur mit Gus, oder nur mit Mayer möchte sie den Hörer nicht ans Ohr nehmen. Und schon gar nicht mit „Gayer“. Genau das soll die Geretsriederin aber nach Vorstellung eines Grünen-Politikers bald können: Im Zuge der Diskussion um Doppelnamen meldete sich der rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Helge Limburg mit dem Vorschlag, Namen verschmelzen lassen zu können. Also aus den beiden Nachnamen einen zu machen.

Keine „Brangelina“-Fans: Doppelnamen sollen bleiben - und kein Silbensalat

Das „Brangelina“-Modell – so wurden Brad Pitt und Angelina Jolie von der Klatsch-Presse getauft – hat im Landkreis nur wenige Fans. Die Reaktion von Christelle Kiefersauer-Mercier aus Lenggries ist deutlich: „Um Gottes Willen.“ Eine Mixtur aus ihren beiden Nachnamen wolle sie sich nicht vorstellen. „Das geht für mich gar nicht – ich habe mich dafür entschieden, weiter Mercier zu heißen, wollte Kiefersauer aber auch übernehmen“ – und zwar mit einem Bindestrich statt in Form eines Silbensalats. „Ich bin Französin und ich bin Isarwinklerin“, erklärt sie. Beides sollte zur Geltung kommen, eine Kombination wie „Kiefercier“ würde das nicht schaffen.

Grüner schlägt Namensverschmelzung vor - „Kunstprodukt“ stößt auf wenig Gegenliebe

Bei Lia Schneider-Stöckl war die Entscheidung für ihre Nachnamen-Kombination eine sehr bewusste. „Mit beiden Namen verbinde ich etwas.“ Als Lia Schneider ist sie aufgewachsen – „das wollte ich behalten“. Schneider und Stöckl zu vermischen sei für sie keine Option. „Die Namen sind ein Stück Identität.“ Durch ein „Kunstprodukt“, so die Chefin des Hollerhauses in Irschenhausen, würden beide Namen und damit die Verbindung, die sie selbst dazu hat, verloren gehen.

Als Petra Waldherr heiratete, stand für sie fest, dass sie künftig nicht nur Petra Merk heißen werde. „Ich wollte meinen Namen behalten, ich bin ja auch stolz auf meinen Familiennamen“, sagt sie. Im Jahr 1985 heiratete sie und trägt seither eine Bindestrich-Kombination. „,Walderk‘ würde mir gar nicht gefallen“, sagt die Chefin der Hirschkuss-Genussmanufaktur in Gaißach. „Es ging mir ja um meinen Namen und nicht um irgendeine Mischung.“ Dass eine Namensverschmelzung für sie persönlich überhaupt nicht zur Debatte stünde, soll aber nicht bedeuten, dass sie den Vorschlag von Grünen-Politiker Helge Limburg pauschal ablehne. „Vielleicht gibt es Konstellationen, bei denen es für das Paar eine wirkliche Alternative darstellt.“ Sie selbst hält eine andere Namensentscheidung für wichtiger – nämlich die der Kinder. Dass sich im Doppel-Namen-Fall die Eltern nämlich entscheiden müssen, welchen der beiden Familiennamen der Sohn oder die Tochter tragen soll, sei ärgerlich.

„Mehr Flexibiltät fände ich sinnvoll“: Namensrecht wird diskutiert

Laura von Beckerath-Leismüller sieht das genauso: „Mehr Flexibilität fände ich sinnvoll.“ Die Dritte Bürgermeisterin von Icking möchte das nicht nur in Bezug auf Kinder – auch für Paare fände die Grünen-Politikerin „Brangelina“-Kreationen passend. „Wenn es dazu führt, dass sich Paare flexibel entscheiden können, ist das gut.“

Dr. Sabine Gus-Mayer könnte sich ebenfalls vorstellen, dass es Konstellation geben könnte, in denen eine Verschmelzung eine Option wäre. „Wenn Frau Oberrillenthauer einen Herrn Untersenkenbacher heiratet, wäre eine Kopplung sehr, sehr lang.“ Vielleicht könnte dann „Oberrillenbacher“ ein Kompromiss sein. Sie selbst hat solche Probleme nicht: „Gus und Mayer sind kurze Namen.“ Auch deshalb habe sie sich für die Bindestrich-Variante entschieden, als sie vor 34 Jahren vor der Wahl stand. Laura von Beckerath-Leismüller braucht für ihre Unterschrift einen Augenblick länger als Gus-Mayer. „Der Name ist so lang, dass er bei manchen Online-Formularen gar nicht komplett in die Zeile passt.“ Einen Vorteil habe die Doppelnamen-Regelung: Jede Zusammensetzung ist ein Unikat. „Es gibt viele Mayers“, sagt die Geretsrieder Stadträtin, „Gus-Mayer ist ziemlich einzigartig.“