Keine fünfte Klasse mehr in Waldram - Eltern protestieren: „Niemand versteht das“

Von: Dominik Stallein

Kämpfen für eine Zukunft der Mittelschüler in Waldram: Lisa Brustmann (li.) und Stephanie Hanna-Necker, Vorsitzende des Elternbeirats, wollen die fünfte Klasse in Waldram halten – und sammeln Unterschriften gegen die Entscheidung der Stadträte, nach der die Schüler im Herbst umziehen sollen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

An der Mittelschule Waldram wird es keine fünfte Klasse mehr geben. Eltern protestieren gegen den Umzug an den Hammerschmiedweg und wollen Petition starten.

Wolfratshausen/Waldram – Im ersten Moment war Lisa Brustmanns Tochter ein bisschen enttäuscht, dass sie nach der vierten Klasse auf die Mittelschule gehen wird. Inzwischen freute sich die Zehnjährige aber darauf. Nachdem sie sich die neuen Fachräume und die Klassenzimmer in der Waldramer Schule angeschaut, über die EDV-Plätze gestaunt und die Maschinen im Werkraum gesehen hatte, war sie fast ein bisschen begeistert. Dann, vor wenigen Tagen, wurde die Vorfreude gewaltig gedämpft: Im kommenden Schuljahr wird es – so der Beschluss des Kulturausschusses des Stadtrats – keine fünfte Klasse in Waldram geben. Die Schüler sollen am Hammerschmiedweg unterkommen. Die Waldramer Eltern laufen Sturm gegen die Entscheidung und organisieren eine Petition.

Eltern protestieren gegen Klassenumzug: „Niemand versteht diese Entscheidung“

In einem offenen Brief hat sich Elternbeirats-Vorsitzende Stephanie Hanna-Necker an Bürgermeister Klaus Heilinglechner und die Stadträte gewendet. „Schüler und Eltern unserer vierten Klassen haben mit Entsetzen das Ergebnis erfahren“, schreibt sie. Dass zu der besagten Sitzung des Kulturausschusses der Waldramer Schulleiter Josef Märkl nicht eingeladen gewesen sei und die Argumente, die für den Standort Waldram gesprochen hätten, „nur knapp und unvollständig“ behandelt worden seien, so Hanna-Necker, „wurmt uns sehr“.

Keine fünfte Klasse mehr in Waldram: Mittelschul-Eltern schreiben an den Bürgermeister

Dabei gibt es in ihren Augen mehrere Punkte, die für einen Verbleib der Kinder in Waldram sprechen würden, so die Vorsitzende des Elternbeirats bei einem Ortstermin mit unserer Zeitung. Dazu muss man wissen: Die Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg soll zeitnah aufwendig saniert und erweitert werden. „Die Kinder ziehen also von neuen Räumen in Waldram um auf eine Baustelle in Wolfratshausen“, sagt Brustmann. Das sei nicht nur unschön, sondern vor allem – gerade bei den Elf- bis Zwölfjährigen – für konzentriertes Lernen nicht förderlich. Brustmann weiß, wovon sie spricht: Während der Grundschulzeit ihrer Tochter wurden fünf neue Klassenräume in Waldram gebaut. Jetzt sind sie fertig, die Baustelle abgeschlossen. Gerade jetzt die Fünftklässler an den Hammerschmiedweg abzuziehen, „ist eine riesige Verschwendung“, meint Hanna-Necker.

Mittelschule Wolfratshausen wird saniert - „Kinder ziehen auf eine Baustelle“

Die Lage würden die beiden Frauen anders bewerten, wenn für eine fünfte Klasse in Waldram zu wenig Kinder zur Verfügung stünden. „Aber im September würde es reichen, um eine kleine Klasse zu bilden“, so Brustmann. Eine Entscheidung, die sie begrüßen würde. „In kleinen Gruppen können die Kinder viel intensiver lernen, viel besser betreut werden und ihre individuellen Fähigkeiten viel besser ausbilden als in einem großen Schulzentrum.“

Zusammenlegung der fünften Klassen in Wolfratshausen: Stadtrat hat gute Gründe

Der Kulturausschuss entschied sich dennoch für die Zusammenlegung der fünften Klassen am Hammerschmiedweg. Dort gibt es ein Offenes Ganztagsangebot - auch an der Realschule in Wolfratshausen steht diese Betreuung zur Verfügung. Die Waldramer Schüler, die dieses an der Mittelschule wahrnehmen wollen, müssten künftig nicht mehr nach Schulschluss in die Innenstadt gefahren werden, es gebe stattdessen eine gemeinsame Essenszeit und die Mädchen und Buben aus Waldram wären sofort in die Gruppe integriert, weil sie die anderen Ganztagsschulkinder bereits aus dem Unterricht kennen. Eine Zusammenlegung würde außerdem dazu führen, dass in Wolfratshausen zwei fünfte Klassen angemeldet werden könnten, was Lehrstunden spare. Das geht aus der Sitzungsvorlage des Ausschuss es hervor. Außerdem – so hat es die Stadt bereits vor einiger Zeit im Zuge der Schulerweiterung beschlossen – ist die Verlegung von Waldramer Klassen an den Hammerschmiedweg ohnehin geplant. Im Falle der fünften Klassen würde dieser Schritt nun lediglich früher als vorgesehen vollzogen.

Bürgermeister Heilinglechner möchte das Gespräch mit Eltern suchen

Auf die Kritik der Eltern angesprochen erklärt Bürgermeister Klaus Heilinglechner, dass sich die gewählte Lösung in mehreren Vorgesprächen – die wohlgemerkt „mit beiden Schulleitern“ stattgefunden hätten – herauskristallisiert habe. Zudem habe das Schulamt zu diesem Schritt geraten. „Der Kulturausschuss ist dieser Empfehlung gefolgt“, so Heilinglechner.

Die Waldramer Eltern haben das Gefühl, dass ihre Argumente nicht wahrgenommen werden. Jetzt wollen sie sich Gehör verschaffen: An der Grundschule sammelt Lisa Brustmann Unterschriften, um den Stadtrat zum Einlenken zu bewegen. Die Resonanz sei gut, so die Mutter gegenüber unserer Zeitung: „Alle stehen hinter der Petition. Niemand von uns versteht diese Entscheidung – mir fehlt dabei jede Logik.“

Mittelschulen in Wolfratshausen werden zusammengelegt

Rathauschef Heilinglechner hat nun zu einem persönlichen Gespräch eingeladen: Am 30. Mai sollen die beiden Schulleiter Märkl und Frank Schwesig sowie der Elternbeirat und andere Beteiligte zusammenkommen. „Wir möchten die verschiedenen Argumente besprechen“, kündigt der Bürgermeister an. Bereits in dieser Woche hat die Schule am Hammerschmiedweg die Eltern der Viertklässler aus Waldram eingeladen, sich ein Bild von der Einrichtung zu machen.

Die Gesprächsoffensive begrüßen Hanna-Necker und Brustmann. „Wir hätten uns aber gewünscht, dass man mit uns spricht, bevor die Stadt eine Entscheidung fällt“, sagt Brustmann. Dann hätte sie erklären können, „dass die Entscheidung für den Umzug nicht nur aus finanziellen und organisatorischen Gründen getroffen werden sollte, sondern auch zum Wohl der Kinder“. Welche Vorteile der Umzug für die Fünftklässer habe, fragt sich Hanna-Necker noch immer: „Ich sehe keinen einzigen.“

