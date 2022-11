Keine Spur von Fußball-Fieber: Fanartikel im Einzelhandel seltener Anblick

Von: Jannis Gogolin

Mit Fanartikeln in Schwarz-Rot-Gold wird der DFB-Elf in der Heimat ab Sonntag wohl kaum jemand zujubeln – anders als bei früheren Weltmeisterschaften. © dpa

Eine Woche vor dem WM-Start sind Fanartikel im Einzelhandel kaum gefragt. Manches Geschäft hat gar keine im Sortiment. Andere hoffen auf Weihnachten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Trikots, Bälle, Fahnen und bestickte Schals: Fanartikel gehören zu einer Fußball-Weltmeisterschaft wie der Ball ins gegnerische Tor. Eigentlich. Vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft im Emirat Katar am Sonntag hält sich der Ansturm auf WM-Merchandise-Artikel in Grenzen – wenn es überhaupt etwas gibt.

Keine Spur von Fußball-Fieber: Fan-Artikel im Einzelhandel seltener Anblick

„Wir haben in den vergangenen drei Wochen eine einzige Anfrage bekommen, ob wir WM-Artikel verkaufen“, berichtet Peter Pascher, Verkäufer beim Lenggrieser Sport Sepp. Die „verschwindend geringe Nachfrage“ führt er auf den Zeitpunkt der WM zurück. „Die Spiele im Winter auszutragen, das ist nicht ideal.“

Mützen und Schals laufen gut

Mit Blick auf die Temperaturen verkaufen sich in den beiden Edeka-Märkten März in Ascholding und Bad Tölz hauptsächlich zwei Produkte in Schwarz-Rot-Gold: „Mützen und Schals kommen sehr gut an“, sagt Urim Matrek, Marktleiter in Ascholding.

Keine WM-Artikel in den Edeka-Märkten Heininger

Klaus Heininger, Geschäftsführer der Edeka-Märkte in Wolfratshausen und Geretsried, verzichtet komplett auf WM-Produkte. „Wir versprechen uns nicht viel davon, besonders dieses Jahr.“ Da das Sortiment in dem Bereich immer sehr klein war – ein paar Wimpel, Hüte und Flaggen – sei es keine schwere Entscheidung gewesen, das heuer wegzulassen.

Trikots in letzten Jahren „nicht der Renner“ - Weihnachtsgeschäft wichtiger

Auch im Isar-Kaufhaus in Geretsried spielt die WM keine Rolle. „Ehrlich gesagt: Wir hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm“, sagt Mitarbeiterin Madeleine Mattes. „Trikots hatten wir vor ein paar Jahren schon in unserem Sortiment. Aber die waren damals schon nicht der Renner.“ Zumal aktuell alle Kräfte gebunden seien mit dem größten Event des Einzelhandels: das Weihnachtsgeschäft. „Da läuft gerade alles schon auf Hochtouren.“

„Vollgas im Wintergeschäft“: Sportfachmarkt konzentriert sich auf heimische Saison

Das Wolfratshauser Sportgeschäft Reiser konzentriert sich ebenfalls lieber auf die Saison: „Wir sind gerade Vollgas im Wintergeschäft. Skier, Helme, Snowboards, da liegt aktuell unser Fokus“, sagt Geschäftsführer Jörg Pietschmann gegenüber unserer Zeitung. Der Verkauf von WM-Merchandise sei – ganz abgesehen von der Kritik am Austragungsort und dem Finalspiel ausgerechnet am vierten Advent – ohnehin wirtschaftlich eher unattraktiv. Pietschmann spricht von „teuren Lizenzverträgen mit hohen Abnahmeverpflichtungen“. Man müsse das Sortiment rund ein Jahr im Voraus ordern. Bisher habe er das gemacht. „Da war die WM aber im Juni. Es gab Public Viewing, die Stimmung war toll. Das hat die ganze Bevölkerung begeistert“, sagt Pietschmann. Diesmal gibt es somit bei Sport Reiser „kein einziges WM-Trikot, keine Hose und keinen Ball“.

Fußball-WM: Merchandise noch wenig nachgefragt - Hoffnung auf Weihnachtsgeschäft

All diese Artikel führt der Geretsrieder Intersport Utzinger zwar, der große Andrang lässt allerdings noch auf sich warten. „Die Spiele haben aber auch noch nicht angefangen“, meint Geschäftsführer Rudi Utzinger. Er rechnet mit Stammkunden, die Trikots oder Bälle sammeln. Die Situation sieht Utzinger trotz allem positiv, auch weil der Winter einen Vorteil biete. „Die Fanartikel machen sich prima als Weihnachtsgeschenke.“ Seine einzige Sorge: „Dass Deutschland schon in der Vorrunde rausfliegt.“

