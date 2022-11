Sonderpreis und Karten zum Bundeswettbewerb: So gut sang der Wolfratshauser Kinderchor

Von: Andrea Weber

Live zu verfolgen war der Auftritt des Wolfratshauser Kinder- und Jugendchors am Sonntagabend. © Screenshot: Andrea Weber

Mit dem PASCH-Ensemble aus Kairo feiert der Wolfratshauser Kinder- und Jugendchor einen großen Erfolg - und erhielt eine Einladung zum Bundeswettbewerb.

Wolfratshausen/München -– Mit Spannung wurde am Sonntagabend die Entscheidung des 11. Bayerischen Chorwettbewerbs von BR Klassik erwartet. Chöre aus ganz Bayern sowie erstmals zehn nominierte Chorvideos gingen ins Rennen. Der Wolfratshauser Kinder- und Jugendchor und das PASCH-Ensemble aus Kairo schafften es mit ihrem außergewöhnlichen Gemeinschaftsprojekt „Renew our Dreams“ auf den hervorragenden zweiten Platz. Zudem erhielten die jungen Sänger und Sängerinnen aus Wolfratshausen als Chor das Prädikat „Hervorragend“ und wurden für Juni zum Bundeswettbewerb nach Hannover eingeladen.

Das sei noch nicht alles, erklärte tags drauf Chorleiter Yoshihisa Kinoshita unserer Zeitung. Das Video habe außerdem einen Sonderpreis der Jury erhalten, aufgrund seiner guten Story, die zeigt, dass Musik verbindet. „Es wird eine Dokumentation im Fernsehen über die grenzübergreifende Zusammenarbeit beider Chöre geben.“

Internet-Voting bringt Chor Yoshihisa Kinoshita auf zweiten Platz

90 Minuten dauerte die Liveübertragung am Sonntagabend. Zuerst wurden die nominierten Chöre aus ganz Bayern ausgezeichnet und schließlich die Videoclips präsentiert, für die bis vergangenen Mittwoch das Publikum via Internet hatte voten können. Unschlagbar auf Platz eins landete der Jugendchor des Pestalozzi-Gymnasiums München mit seinem Song „Sing“, an dem sämtliche Schüler und Schülerinnen mitwirkten.

„Großer Erfolg“: Chorleiter Kinoshita überwältigt

Auf den zweiten Platz seines Chors ist Kinoshita, der im Studio war und auf der Bühne die Auszeichnung entgegennahm, besonders stolz. Es sei ein „großer Erfolg“. „Wir haben eine überwältigende, positive Resonanz bekommen. Die Kids haben mit einer sehr hohen Qualität gesungen und waren doch im Sound und der Darbietung sehr natürlich.“

