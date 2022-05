Klassenfahrten finden wieder statt: Sommersportwoche statt Skilager

Von: Doris Schmid

Gute Stimmung im Bus: Für viele Jugendliche sind Klassenfahrten ein Höhepunkt im Schulleben. © Pixabay

Zwei Jahre mussten Schüler aufgrund der Corona-Pandemie auf mehrtägige Klassenfahrten verzichten. Seit den Osterferien sind die Reisen wieder erlaubt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zwei Jahre mussten die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Pandemie auf mehrtägige Klassenfahrten verzichten. Seit den Osterferien sind solche Reisen wieder erlaubt – und die jungen Leute sitzen zum Teil schon auf gepackten Koffern.

Vom Bayerischen Wald bis zur Insel Rügen

Am Montag ging es für die Schülerinnen und Schüler des Max-Rill-Gymnasiums in Reichersbeuern auf große Fahrt. Als Ersatz für das ausgefallene Skilager reiste die Unterstufe laut Schulleiterin Carmen Mendenz in den Bayerischen Wald. Dort steht ein Erlebnis-Camp auf dem Programm. „Die Mittelstufe fährt in der gleichen Woche auf die Insel Rügen in der Ostsee“, berichtet Mendenz auf Nachfrage unserer Zeitung.

Politische Bildung in Berlin

Die Zehnt- und Elftklässler reisen zur politischen Bildung nach Berlin. Von Studienreisen ins Ausland werde hingegen noch abgesehen. Noch zu heikel sei die Corona-Situation. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine liegt auch der Austausch mit der russischen Partnerschule in Moskau derzeit auf Eis. „Wir brechen die Partnerschaft aber nicht ab“, versichert die Schule.

Am Mädchen-Gymnasium St. Ursula auf Schloss Hohenburg in Lenggries findet der Austausch mit der Partnerschule im französischen Nantes statt – und zwar ebenfalls im Mai. Eine Klassenfahrt empfiehlt Schulleiter Christoph Beck jedem seiner Lehrkräfte, weil das Soziale in den vergangenen zwei Jahren doch „knapp gewesen ist“. Für das ausgefallene Skilager gibt es laut Beck eine Alternative im Sommer. Allerdings handelt sich dabei eher um einen Kurztrip, weil „ganz Deutschland Fahrten machen möchte“ und viele Ziele deshalb ausgebucht seien. Man sei aber froh, den Schülerinnen beispielsweise eine zweitägige Reise nach Regensburg anbieten zu können. Ausfallen müsse hingegen die Fahrt ins Mutterhaus des Ursulinenordens im italienischen Brescia. Das ließe sich nicht mehr organisieren.

Am Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium finden laut Direktor Alexander Göbel alle Fahrten wie geplant statt. Dazu gehören die Berlin-Reise für die zehnten Klassen, die Natur-Erlebnis-Tage im Berchtesgadener Land für die Achtklässler und auch (musikalische) Probenwochen, die zum Teil schon stattgefunden haben.

Abstriche am Geretsrieder Gymnasium

Abstriche muss das Gymnasium Geretsried machen. „Die Fachschaft ist noch am planen, aber die Berlin-Fahrt lässt sich vermutlich nicht stemmen“, bedauert Direktor Christoph Strödecke. Die Lehrkräfte seien derzeit stark in die Abiturprüfungen eingebunden, nennt er einen Grund. Man überlege aber, ob es für die Zehntklässler ein Alternativangebot gibt, schließlich sei die Berlin-Fahrt schon ein Highlight für die Schülerinnen und Schüler. „Die Lehrer sind aufgeschlossen“, so der Schulleiter.

Zur Sommersportwoche ins Altmühltal

Bereits stattgefunden hat der Austausch mit der Partnerschule im französischen Chamalières. „Das hat gut funktioniert“, bilanziert der Direktor. Gut schaut es auch für die Siebtklässler aus. Das Skilager musste zwar coronabedingt ausfallen. Aber für sie geht es laut Strödecke für eine Sommersportwoche ins Altmühltal. Nachgeholt werden soll die Studienreise der Q11.

Diesen Plan verfolgt ebenfalls das Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium in Icking. „Wir versuchen, die ganze Bandbreite auszuschöpfen“, sagt Schulleiter Stefan Nirschl mit Blick auf die Ausflüge. Für die achten Klassen stehen Besinnungstage im Schloss Fürstenfeld an, für Lateinschüler geht es nach Rom und für die Zehntklässler nach Berlin. Auch ein Austausch mit der Partnerschule im ungarischen Pécs soll stattfinden. Die ungarischen Schüler werden im September zum Gegenbesuch erwartet.

Hütten nun im Sommer gemietet

Aus dem ausgefallenen Skilager für die sechsten und siebten Klassen wird ebenfalls kurzerhand ein Sommerlager – und zwar am gleichen Ort. Weil es schwierig ist, kurzfristig Termine zu bekommen, habe man sich dazu entschlossen, die eigentlich für die Wintersportwoche gebuchten Hütten in Österreich nun im Sommer zu mieten. „Das hat geklappt“, freut sich der Direktor.

