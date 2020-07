Herren 30 des TC Wolfratshausen stehen kurz vor dem Titelgewinn

Wolfratshausen – Als vorbildlich kann man es nicht gerade bezeichnen, wenn ein Tennisspieler auf dem Platz sein Racket zertrümmert. Andererseits kann so eine Aktion auch ungeahnte Kräfte, sprich Adrenalin freisetzen. Und einem Team zu einem 6:3-Sieg verhelfen, wie im Fall der Wolfratshauser Herren 30 beim STK Garching II.

Die Hausherren hatten für dieses Landesliga-Match aufgerüstet und zwei Cracks aus ihrem spielfreien Bundesliga-Team auf die Positionen 1 und 2 beordert. Nicht überraschend also, dass Ruben Haug sein Match verlor. Nicht jedoch Christoph Schramm. „Das war schon ein kleines Wunder, das er vollbracht hat“, lobt TCW-Sprecher Daniel Hahn. Am Mittwoch noch hatte Schramm den Watzmann erklommen, stand am Samstag mit leicht wackeligen Beinen wieder auf dem Tenniscourt. Im ersten Satz ließ er einige Breakchancen liegen und verlor 4:6. Mit 1:4 lag er im zweiten Durchgang hinten, als er erbost über die eigene Leistung den Schläger zu Kleinholz verarbeitet. Das half: Schramm setzte sich mit 7:5 und im Match-Tiebreak wiederum knapp mit 14:12 durch. „Ein superwichtiger Punkt“, freut sich Hahn. Für weitere Zähler sorgten der erneut starke Tobias Krug und Andreas Schneider, während Sören Nassner sein Match abgab. In den Doppeln verloren Haug/Krug gegen die beiden Garchinger Bundesligaspieler, während Philipp Henrich/Schneider und Schramm/Nassner siegten.

Lesen Sie auch: TCW-Youngster geknickt: Fünf Matchbälle vergeben

„Es ist noch nicht klar, ob es in dieser verkürzten Saison Auf- und Absteiger gibt, aber wir wollen auf jeden Fall Erster werden“, betont der TCW-Sprecher. Alles klar machen können die Wolfratshauser im letzten Match gegen den direkten Verfolger MTV München. Dieses Endspiel wird am Samstag, 1. August, ab 13 Uhr auf der Anlage des STC Geretsried am Königsdorfer Weg ausgetragen.