Klimaschutz verstärken: Future-Aktivisten gehen in die Offensive

Von: Dominik Stallein

Für das Klima: Die Gruppe WOR for Future möchte sich mehr Gehör verschaffen. © Hans Lippert

Die Klimaschützer planen gemeinsame Aktionen, um auf den Klimawandel und mögliche Schutzmaßnahmen aufmerksam zu machen. Eine davon: der Klimarat, den die Umweltschützer in der Stadt etablieren wollen.

Wolfratshausen – Beim Stichwort Protestzug denken die meisten im Moment wahrscheinlich an die Montags-„Spaziergänger“ und die Corona-Maßnahmen. Eine Gruppe von Wolfratshauser Umweltschützern möchte das ändern: WOR for Future plant neue Klima-Proteste und gemeinsame Aktionen, um das Bewusstsein für den Klimawandel wieder zu schärfen. Helfen soll eine neue Veranstaltungsreihe.

Einmal im Monat lädt die Initiative, die aus drei Strömungen der Klima-Bewegung (Fridays, Parents und Grandparents for Future) besteht, zu einem Jour fixe. „Wir wollen das Thema beleuchten, für Fragen zur Verfügung stehen und sehen, was in der Region und in Wolfratshausen passiert“, erklärt Jan Reiners. Grundsätzlich stünden die Treffen, die momentan nur als Online-Termin angeboten werden, für jeden offen, der sich über Klima- und Umweltschutz informieren möchte. „Es darf gerne ein offener Austausch sein für alle Interessierten“, sagt Reiners.

Er möchte die regelmäßigen Besprechungen aber auch dafür nutzen, Aktionen in Wolfratshausen zu organisieren. „Wir wollen unsere Planungen und die Organisation weiter vorantreiben.“ Unter anderem hofft Reiners, dass der Klimarat in Wolfratshausen konkretere Züge annimmt.

Beirat für Klimaschutz: Future-Aktivisten planen neues Gremium

Derzeit ist ein solches Gremium, das beispielsweise dem Stadtrat Vorschläge für Umwelt-Projekte machen könne, nur eine lose Idee. Im Stadtrat selbst kam dieses Thema noch nicht zur Sprache. Reiners möchte Vertreter anderer Gemeinden einladen, die einen ähnlichen Beirat bereits installiert haben, um Erfahrungen austauschen und Einblicke gewinnen zu können. „Dieses Thema steht immer noch auf unserer Agenda.“ Außerdem wolle WOR for Future eine Offensive starten, um für mehr Photovoltaik-Anlagen in Wolfratshausen zu werben.

Der Jour fixe soll immer am ersten Donnerstag eines Monats ausgerichtet werden. Der erste Termin ist am 3. Februar. dst