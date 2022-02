Klimaschutz und günstiger Wohnraum: Nachhaltige Energie für Quartier am Bahnhof

Von: Dominik Stallein

So soll es aussehen: Die Ansicht zeigt die Front des Geschäfts- und Wohnhauses, das an der Sauerlacher Straße auf dem Kraft-Areal am Bahnhof entsteht. Es handelt sich um eine Visualisierung. © Bayernwerk

Das Bayernwerk legt ein Strom- und Wärmekonzept für die Neubauten am Kraft-Areal vor. Photovoltaik, Blockheizkraftwerk und E-Ladesäulen sind geplant.

Wolfratshausen – Die Bauarbeiten auf dem sogenannten Kraft-Areal neben dem Wolfratshauser S-Bahnhof laufen derzeit auf Hochtouren. 117 Wohnungen und ein Vollsortimenter sollen in die neuen Gebäude einziehen. Wie die Bayernwerk Natur GmbH – ein Ableger des Energieriesen, der sich mit regenerativen Energien beschäftigt – jetzt bekannt gibt, wird für das neue Wohngebiet eine sogenannte Quartierslösung erstellt. Dabei handelt es sich um ein nachhaltiges Energiekonzept. Geplant sei „ein innovatives Versorgungsmodell, bei dem Strom und Wärme miteinander verzahnt sind“, so das Energie-Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Bewohner könnten „gleich mehrfach“ davon profitieren.

Klimaschutz und günstiger Wohnraum: Nachhaltige Energie für Quartier am Bahnhof Wolfratshausen

„Mit einer frühzeitigen Konzeption und Planung lassen sich nicht nur maßgeschneiderte, sondern auch kostengünstige und nachhaltige Energielösungen gestalten“, schreibt der Energie-Versorger. Auf dem Kraft-Areal entsteht ein rund 100 Meter langes Gebäude mit 70 Wohnungen sowie ein zweiter Bau, der einen Supermarkt sowie 47 Familien beherbergen soll. „Die Wärmeenergie in den Gebäuden für Warmwasser und Heizung liefern ab der Fertigstellung zwei neue Blockheizkraftwerke“, schreibt das Bayernwerk.

So sieht es aus: Die Baustelle auf dem sogenannten Kraft-Areal schreitet voran. Hier entstehen 117 Wohnungen und ein Vollsortimenter. © Hermsdorf-Hiss

Wärme und Strom aus regenerativen Quellen - Wohnquartier in Wolfratshausen wird nachhaltiger

Diese liefern nicht nur Wärme, sondern auch Strom. Zudem kann überschüssiger Strom „in das öffentliche Netz eingespeist werden“. Für Robert Budde, verantwortlich für Quartierslösungen in dem Unternehmen, liegen die Vorteile für Quartierslösungen auf der Hand: „Wir stellen den Bewohnern eines Viertels nachhaltige Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung.“ Statt kostspieliger Einzellösungen pro Haushalt können bei einer Quartierslösung „selbst innovative Technologien wettbewerbsfähig Energie produzieren“. Photovoltaik-Anlagen sollen dazu auf den Dächern der Neubauten installiert werden.

E-Mobilität mit Ladesäulen bedacht

Auch in puncto Verkehr setzt das Unternehmen auf durchaus nachhaltige Varianten: Vier Ladestationen für E-Autos sollen auf dem Grundstück in Wolfratshausen entstehen – eine Erweiterung sei zudem möglich. „Die Mieter können zukünftig ihre E-Fahrzeuge in der Tiefgarage laden.“ Geplant ist, dass die Bauarbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sind.

