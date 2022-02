Klinik, Tizio, Zulassungsstelle: CSU Wolfratshausen erneuert Kritik an Landrat

Von: Dominik Stallein

„Rettet die Kreisklinik“: Die Zukunft des Standorts in Wolfratshausen wurde im vergangenen Jahr kontrovers diskutiert. Der alte Kampf zwischen Landkreisnorden und -süden keimte wieder auf. © Archiv

Wolfratshausens CSU-Chefin Claudia Drexl-Weile greift Josef Niedermaier (FW) erneut an. Der hatte ihren Verband als Grund für den Nord-Süd-Konflikt ausgemacht.

Wolfratshausen – Über die meisten Streitereien ist nach 50 Jahren Gras gewachsen. Anders scheint dies mit der umstrittenen Gebietsreform von 1972 zu sein. Damals wurden die Landkreise Wolfratshausen und Bad Tölz zusammengelegt. Wolfratshausen verlor den Titel Kreisstadt an Bad Tölz. Seitdem schwelt ein Nord-Süd-Konflikt. Zuletzt wurde dies bei den Diskussionen um die Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen und die Ansiedlung des Technologietransferzentrums (Tizio) in Bad Tölz deutlich.

Im Interview mit unserer Zeitung machte Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) einen Schuldigen dafür aus: die Wolfratshauser CSU. „Einige handelnde Personen“ würden die Debatte „permanent befeuern“. Als „unsägliches Tun“ bezeichnete Niedermaier das. Diese Vorwürfe lässt Claudia Drexl-Weile, Wolfratshauser CSU-Chefin und lautstarke Kritikerin des Landrats, nicht auf sich sitzen.

Claudia Drexl-Weile, Chefin der Wolfratshauser CSU © CSU

Drexl-Weile greift Niedermaier an: CSU will „Landrat für alle“

In einem offenen Brief hält die künftige CSU-Stadträtin dem Landrat eine Liste an Beispielen vor, „warum wir uns des Eindrucks mangelnder Unterstützung nicht erwehren können“. In der Diskussion um die Zukunft der Geburtshilfe-Station an der Kreisklinik Wolfratshausen im Jahr 2018 beispielsweise habe Niedermaier eine Schließung forciert. „Nur dank Wolfratshauser Initiativen und der Bemühung der Kreisklinik gelang es, sie zu erhalten.“ Inzwischen habe sich gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war.

Auch die Schließung der KFZ-Zulassungsstelle in Wolfratshausen stand zeitweilig im Raum – mehrere Optionen wurden damals vom Landratsamt auf deren Wirtschaftlichkeit geprüft. In Wolfratshausen wurden daraufhin 3000 Unterschriften zum Erhalt der Zulassungsstelle gesammelt. „Dennoch betrieben Sie die Verlagerung nach Bad Tölz“, wirft Drexl-Weile dem Landrat vor. Die Schließung wurde 2011 aus finanziellen Gründen vom Kreisausschuss abgelehnt.

Zukunft der Kreisklinik und Hochschulstandort: CSU wirft Landrat Verfehlungen vor

Bei den beiden jüngsten Diskussionen – der Zukunft der Kreisklinik sowie der Ansiedlung des Hochschulablegers Tizio im Landkreis – zog Niedermaier erneut den Zorn der Wolfratshauser CSU auf sich. In ihrem Brief erneuert Drexl-Weile ihre Kritik. Das Krankenhaus zu erhalten – „nicht einen Standort in deutlich reduzierter Form“ – sollte für Niedermaier „oberstes Ziel sein“. Im Interview hatte sich der Landrat für den „Erhalt eines Standortes mit Gesundheitsleistungen“ ausgesprochen.

Landrat Josef Niedermaier © arp

Landrat Niedermaier betont: Tizio-Standort nicht eingefädelt - CSU wirft ihm Lüge vor

Die Frage, ob er die Tizio-Ansiedlung in Bad Tölz eingefädelt habe, verneint der Landrat. Zwar hätten sich auch Wolfratshausen und Geretsried beworben. Niedermaier verweist aber auf die Hochschule, die sich für einen Standort in der Kurstadt entschieden habe. „Sie wissen, dass dies nicht den Tatsachen entspricht“, schreibt dazu Drexl-Weile. Bereits in der Vergangenheit hatte die CSU dem Landrat in Sachen Tizio Voreingenommenheit vorgeworfen. Drexl-Weile schließt den Brief mit den Worten: „Wir würden uns wünschen, dass Sie tatsächlich ein Landrat für alle sind und auch bei Ihren künftigen Entscheidungen und Zielsetzungen ernsthaft darauf achten.“

