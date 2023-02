Ein knappes Jahrhundert Lebenszeit: Josef Luksch erzählt von seinen Leben – inklusive Gesundheits-Tipps

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Glückwunsch: Vize-Bürgermeister Günter Eibl gratuliert Josef Luksch im Namen der Stadt zum 95. Geburtstag. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Josef Luksch feiert im Seniorenwohnpark Isar-Loisach seinen 95. Geburtstag. Der Besuch vom Vize-Bürgermeister regt den Senior zum Erzählen an.

Wolfratshausen – Josef Luksch sitzt am Tisch, vor sich ein Strauß Blumen, die Augen erwartungsvoll auf den ersten Besucher gerichtet. „Des is’ jetzt aber ned der Bürgermeister, oder?“ versichert er sich, als Rathaus-Vize Günter Eibl um die Ecke biegt. „So a Ehre – dabei bin ich doch nicht einmal 100 geworden.“ Das nicht, aber 95 – und die sieht man dem Herrn mit dem verschmitzten Lächeln keinesfalls an. Und schon beginnt er aus seinem Leben zu erzählen.

Luksch stammt ursprünglich aus dem Landkreis Kaplitz (Böhmen). Einen großen Hof hat der Vater besessen, Luksch und seine sechs Geschwister mussten schon früh mit anpacken. „Und ich weiß noch, ein, zwei Tage, bevor wir den Hof 1946 verlassen mussten, haben wir noch zusammen den Weizen eingeholt.“

Familie Luksch verschlug es nach Ingolstadt, versuchte, sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Arbeit war allerdings rar. Der junge Jakob schulte zum Zimmermann um, zog weiter nach München. Gemeinsam mit einem Freund besuchte er dessen Bekannte in Erding – und lernte hier seine Zukünftige kennen: Maria, eine junge Frau aus der Oberpfalz. Als die Mutter schwer erkrankte, beschloss das Paar zu heiraten. Das war im Jahr 1959. Später machten Sohn Peter und Tochter Christa die Familie komplett.

Kriegsversehrter, Zimmermann, Schöffe und Modellbauer – Luksch führte ein bewegtes Leben

Dann stand ein erneuter Berufswechsel an. Eine Kriegsverletzung und der anstrengende Beruf als Zimmermann forderten ihren Tribut. „Ich war wie ausgelaugt“, erinnert sich der 95-Jährige. „So konnte es nicht weitergehen.“ Er nahm eine Stelle bei der Firma Rodenstock an, dem Unternehmen blieb er bis zu seiner Rente treu. Nebenbei engagierte er sich beim Landgericht München als Schöffe, war zudem politisch aktiv.

Und Luksch ging einem besonderen Hobby nach: Er baute die Frauenkirche im Maßstab 1:20 so originalgetreu auf, wie es gerade ging. Oft saß der Bastler „bis Mitternacht in der Werkstatt. Mei, die einen spielen Karten, ich habe halt gebaut.“ Als in Trudering zum 800-jährigen Bestehen des Münchner Ortsteils ein Umzug stattfand, war das Modell Teil des Festzugs.

„Jeden Tag einen Apfel und eine Halbe Bier“: Fitter 95-Jähriger im Seniorenwohnheim Isar-Loisach

Selbst in Rente wurde Luksch nicht ruhiger. Er half einem Präparator bei Ausstellungen, die ihn quer durch Deutschland führten. „Und mit 80 bin ich noch Ski gelaufen.“ Er stutzt kurz und lacht herzlich. „Und Wasserski. Ich habe mich im Urlaub in Kroatien einfach mal drauf gestellt, und losging’s.“

Das Einzige, womit der 95-Jährige hadert, sind seine Beine. „Ich sag’ immer: Herr Doktor, wenn’s a paar Neue für mich hätten...“ Ansonsten führt er seine ausgezeichnete Gesundheit auf Rituale zurück. „Jeden Tag einen Apfel und eine Halbe Bier. Und wenn der FC Bayern spielt, zwei.“ Die 100 zu erreichen hat sich der Senior fest vorgenommen. „Und dann, Herr Bürgermeister, kommen’s wieder, versprochen, gell?“

