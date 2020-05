Viertklässler dürfen wieder zur Schule: So lief der erste Tag in Königsdorf und Wolfratshausen

Am Montag war es endlich soweit: Nach sieben Wochen daheim durften die Viertklässler wieder zur Schule. Vom gewohnten Alltag ist der Unterricht aber weit entfernt.

Königsdorf/Wolfratshausen – Einzelplätze, Schutzmasken und Pausen im Klassenzimmer: Seit Montag dürfen die Viertklässler wieder zur Schule. Vom gewöhnlichen Alltag ist der Unterricht jedoch weit entfernt.

In der Grund- und Mittelschule Königsdorf gelten strenge Regeln: „Alle Tische haben wir im Abstand von 1,50 Meter aufgestellt“, sagt Rektorin Judith Rupp. Damit trotzdem jeder Schüler einen Einzelsitzplatz bekommt, wurde die vierte Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt.

Doch nicht nur die Räumlichkeiten haben sich verändert: „Wir dürfen täglich nur drei Stunden unterrichten. Deshalb werden wir uns vorwiegend auf die Fächer Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde beschränken“, sagt Rupp. Sport ist hingegen verboten, und Pausen finden im Klassenzimmer statt. Damit die Kinder nicht komplett auf Bewegung verzichten müssen, gibt es ab und an Bewegungsspiele.

Masken spielen für die Grundschüler eine wichtige Rolle: „Sobald die Buben und Mädchen von ihren Sitzplätzen aufstehen und sich im Haus bewegen, sollen sie Mundschutz tragen“, berichtet die Rektorin. Um den Kontakt gering zu halten, beginnen die Viertklässler zeitlich versetzt: eine Gruppe in der ersten, die andere in der zweiten Schulstunde.

Auf den Fluren weisen Plakate auf das richtige Verhalten hin. „Trage in den Gängen und in der Pause Mundschutz“ und „Wasch Dir regelmäßig die Hände“ ist auf ihnen zu lesen. „Klar ist das alles noch sehr neu, aber die Kinder wissen schon ganz gut Bescheid“, berichtet Rupp.

Abgesehen davon seien die Viertklässler „einfach glücklich“, dass sie wieder zum Unterricht kommen können. „Ich habe in die Runde gefragt, wie viele sich freuen, dass sie wieder zur Schule dürfen – da sind alle Finger nach oben geschnellt“, erzählt Rupp und lacht. Kein Wunder also, dass die Rektorin mit dem ersten Tag zufrieden ist: „Alles lief glatt. Genauso, wie wir es geplant hatten.“

+ So geht’s: Die aufgehängten Plakate, auf die Rektorin Judith Rupp zeigt, weisen auf die Hygieneregeln hin. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ähnlich schaut die Situation in der Hammerschmiedschule in Wolfratshausen aus. Schutzmasken, weniger Unterricht und aufgeteilte Klassen gehören auch hier fortan zum Alltag. „Heute lief alles soweit ganz gut“, resümiert Rektor Frank Schwesig am Montagnachmittag. Lehrer, Schüler und die Eltern seien alle „sehr, sehr aufgeregt“ gewesen. Keiner habe schließlich gewusst, was genau auf einen zukomme. „Aber wir haben auch bemerkt, dass wir uns organisatorisch noch weiterentwickeln müssen.“

Das betreffe etwa die Pausen. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Viertklässler in dieser Zeit auf den Schulhof zu lassen. Das brachte jedoch eine lange Prozedur mit sich: gestaffeltes Rausgehen, Hände waschen davor und danach. „Bis im Anschluss wieder jeder auf seinem Platz saß, das hat einfach zu lange gedauert“, erzählt Schwesig. Denn in Wolfratshausen erhalten die Grundschüler täglich ebenfalls nur drei Stunden Unterricht. Ab diesen Dienstag werden die Pausen deshalb ins Klassenzimmer verlegt.

Auch auf die Hygieneregeln wurden die Kinder hingewiesen: „Wir haben ihnen gezeigt, wie sie mit einem Einmalhandtuch die Wasserhähne aufdrehen. Außerdem sollen sie sich die Hände so lange waschen, bis sie zweimal Happy Birthday gesungen haben“, sagt Schwesig. Auf seine Schützlinge ist er nach dem ersten Schultag sehr stolz: „Alle Kinder haben ganz gut mitgemacht und die Sache ernst genommen.“

Einen wichtigen Punkt wird der Rektor nicht müde zu betonen: „Wir dürfen nicht vergessen: Heute war schließlich der erste Tag. Das wird sich alles immer mehr einspielen – da bin ich mir ganz sicher.“

