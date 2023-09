Mit Gott und Gemeinschaft unter der Sonne Italiens: Kolping-Jugendfreizeit in Villa Belvedere

Gemeinsame Abende am Lagerfeuer: 50 Heranwachsende erlebten auf der Jugendfreizeit des Kolpingbezirksverbands schöne Tage in Italien. © Kolpingbezirksverband

50 junge Menschen des Kolping-Bezirksverbands verbrachten einen Teil ihrer Sommerferien im Rahmen der Jugendfreizeit in einer italienischen Villa.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Zehn Tage voller Gemeinschaft, Unternehmungen und schöner Erinnerungen: Glücklich und zufrieden fuhren die Teilnehmer der Jugendfreizeit des Kolping-Bezirksverbandes Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach und des Vereins Arta Terme in Italien zurück nach Hause.

Unter dem Motto „Die Zukunft war früher auch besser“ verbrachten die 50 Jugendlichen in der Villa Belvedere im italienischen Arta Terme einen Teil ihrer Sommerferien. Dort wurde ihnen laut Mitteilung des Kolpingbezirksverbands ein buntes Programm geboten: Beim sogenannten Wüstentag lernten sich die Heranwachsenden in den jeweiligen Gruppen näher kennen. An einem Projekttag konnten die Teilnehmer selbst Hand anlegen: Emsig wurden Taschen bemalt und Armbänder geknüpft.

Die Höhepunkte des Sommerlagers waren ein Festabend mit italienischen und deutschen Gästen sowie ein gemeinsamer Gottesdienst mit Italienern in Santo Stefano in Piano d’Arta.

Da die Villa Belvedere heuer 20 Jahre im Besitz des Arta-Terme-Vereins ist, wurde auch dieser Anlass gebührend gefeiert. Ebenso wurden langjährige Mitglieder und Mitwirkende geehrt: Gerhard Schaffer, der bereits zum 40. Mal an einer Jugendfreizeit mitwirkte, wie auch seine Frau Irmgard Schaffer und Margret Lukas, die seit vielen Jahren für das leibliche Wohl sorgen, sowie Josef Kerschdorfer, der zum 30. Mal in verschiedenen Funktionen dabei war.

Am Ende war sich die Freizeitleitung einig: „Bei solchen Gruppenleitern und Teilnehmern braucht einem um die Zukunft nicht bange zu sein.“ red

