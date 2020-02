Kommunalwahl 2020: Bürgermeisterkandidat Manfred Menke im Porträt

Seit 2014 sitzt Sozialdemokrat Manfred Menke im Wolfratshauser Stadtrat. Jetzt möchte er Bürgermeister werden.

Wolfratshausen – Ein Januarnachmittag in Wolfratshausen: Klirrende Kälte herrscht auf den Straßen. Rasch betritt Manfred Menke das Kaffee Ratscherl. Er wohnt nur wenige Gehminuten entfernt. Ab und an zieht Menke sich hier zurück, um in aller Ruhe eine Tasse Kaffee zu trinken. Er setzt sich in die Ecke an einen Tisch, bestellt sich einen Cappuccino und beginnt zu erzählen. Seit über 20 Jahren lebt der 61-Jährige mit Ehefrau Birgit (65) in der Loisachstadt. Die beiden Söhne Christian (28) und Patrick (23) sind bereits ausgezogen. Der Älteste hat gerade sein Studium beendet, der andere absolviert ein Praktikum in Malaysia.

Wolfratshausen: Sozialdemokrat Manfred Menke möchte Bürgermeister werden

Wolfratshausen ist nicht Menkes Geburtsort. Ursprünglich kommt der Lehrer aus dem Sauerland. In den Freistaat verschlug es ihn 1986, nach seinem Lehramtsstudium in Mathematik- und Physik in Dortmund. „Als Lehrer war es damals in Nordrhein Westfalen schwierig, eine Anstellung zu finden“, erklärt Menke. Ihm blieb keine Wahl: Er musste sich umorientieren, wechselte in die Industriebranche nach München. Dort arbeitete er als Elektroingenieur im Projektmanagement.

20 Jahre später kam die nächste Wende: Menke lebte mit seiner Familie bereits in Wolfratshausen. Dann meldete die Firma in München Insolvenz an. Doch Menke hatte Glück im Unglück: „Im Gymnasium St. Matthias suchten sie damals dringend Mathematik-und Physiklehrer.“ Hier arbeitet er bis heute.

Manfred Menke‘s große Leidenschaft gilt dem Radfahren

Zurück im Kaffee Ratscherl: Menke nippt genüsslich an seiner Kaffeetasse, schaut aus dem Fenster. Der gebürtige Sauerländer ist sehr naturverbunden – und sportlich. Seine große Leidenschaft gilt dem Radfahren. In der Stadt legt er kurze Strecken meist auf dem Zweirad zurück. Am allerliebsten ist Menke aber auf seinem Rennrad unterwegs und kämpft sich damit steile Alpenpässe hoch. Pro Jahr legt er etwa 6500 Kilometer zurück. Doch das ist dem 61-Jährigen nicht genug, er hat sich ein Ziel gesetzt: „Ich würde jeden Alpenpass gerne einmal fahren.“ Ein Drittel hat er bereits geschafft. „Dieses Gefühl, wenn man sich langsam den steilen Pass hochkämpft. Immer wieder eine andere Kurve, immer wieder eine andere Szenerie, dazu das Panorama – das ist einfach herrlich“, erzählt der Sportler. Auch in der Loisachstadt genießt der Lehrer die Natur. Etwa bei einem Spaziergang mit Frau Birgit an der Floßlände entlang oder im Bergwald.

Während der Sport schon immer zu Menkes Leben dazugehört, verlief seine politische Laufbahn nach dem „Prinzip der kleinen Schritte“, wie es der Sauerländer nennt: Durch die Kinder kam er in den Elternbeirat, später in den Förderverein. Der Einstieg in die Lokalpolitik ließ nicht lange auf sich warten: Seit sechs Jahren ist Menke SPD-Ortsvorsitzender, seit 2014 hat er einen Sitz im Stadtrat. Im heimischen Familienrat wurde über seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat ausführlich beraten. „,Mensch Papa, mach’s doch einfach’, sagten schließlich meine Söhnen. Da war die Sache entschieden“, erzählt der Lehrer und lacht.

Menke‘s politische Laufbahn verlief nach dem „Prinzip der kleinen Schritte“

Mit Wolfratshausen ist er tief verwurzelt, die Stadt liegt ihm am Herzen. Menke ist sich sicher: Die Erfahrungen, die er im Projektmanagement gesammelt hat, könnten ihm als Rathauschef nützlich sein. „Die Risikoanalyse arbeitet etwa daran, dass die Risikofaktoren das Projekt nicht durcheinander bringen.“ Bei der in Weidach geplanten Surfwelle – mit mehreren Kostensteigerungen – hätte dies laut Menke helfen können. Als wichtigstes Anliegen zählt es für ihn jedoch, den hohen Standard, „den wir in Wolfratshausen momentan haben, auch in Zukunft weiter zu erhalten.“ Dies sei eine Herausforderung, ähnlich wie in der Bundesliga. Menke: „Auf den ersten Platz zu kommen ist anstrengend, aber diesen zu halten, ist mindestens genauso schwer“.

Projektmanagement-Erfahrungen könnten Menke als Bürgermeister helfen

Gerade in puncto Kinderbetreuungsplätze stehe Wolfratshausen momentan gut da. Menke: „Da müssen wir weiter dranbleiben.“ Ein weiteres Anliegen ist es ihm, den Verkehr „in den Griff zu bekommen“. Sein Vorschlag: eine Lösung durch interkommunale Zusammenarbeit mit Geretsried. Auch dort sei der Verkehr bekanntlich „ein Dauerthema“. Dafür sollten sich die Nachbarstädte öfters als bisher treffen, ein bis zweimal im Jahr. Menke: „Dass wir super zusammen arbeiten, hat sich bereits beim interkommunalen Hallenbad gezeigt.“

Bedeutendes Thema für den Sozialdemokraten ist das Stadtleitbild

Als ebenso bedeutendes Thema nennt Menke das Stadtleitbild. „Wir müssen uns die zentrale Frage stellen: Wie wollen wir uns weiterentwickeln – und zwar nicht nur für die nächsten sechs Jahre.“ Vielmehr gelte es, Weichen für die Zukunft zu stellen. „In der Demografie werden wir uns klar verändern, der Anteil der 65-Jährigen nimmt zu“, betont Menke. Hier müsse man als Stadt reagieren und dafür sorgen, dass genügend Betreuungsplätze für Senioren vorhanden seien.

Genug geplaudert. Der Cappuccino ist leer. Menke bestellt sich ein Stück Kuchen. „Welche genau muss ich mir noch überlegen, die schmecken hier nämlich alle super“, verrät er mit einem Augenzwinkern.

Fragen über Fragen:

Lieblingsplatz in Wolfratshausen?

Floßlände mit Blick auf Kirche und Bergwald.

Blasmusik oder Rock/Pop?

Rock/Pop.

Wann waren Sie zuletzt in Tracht unterwegs?

In Wolfratshausen noch nicht.

Mögen Sie Haustiere?

Hängt vom Aufwand ab.

Ordnungsfan oder locker drauf?

Eher locker drauf.

Bierfreund oder Weinliebhaber?

Zu 82,515 Prozent Bierfreund

Strandurlaub oder Städtetrip?

Städtetrip mit Erkundungen in der umliegenden Natur.

Nachtragend oder verzeihend?

Verzeihend.

Drei Dinge für die Insel?

F3 (Familie, Freunde, Fahrrad)

Schweinshaxn oder Gemüseauflauf?

Gemüseauflauf mit dosierten Fleischeinlagen.

Als Chef oder Vater streng oder gutmütig?

Gutmütig.

Haben Sie ein Vorbild?

Besonders meine Mutter.

Ihr Motto?

Freude am Leben miteinander.

Doch nicht nur Sozialdemokrat Manfred Menke fordert Bürgermeister Klaus Heilinglechner heraus. Die weiteren Kandidaten: Annette Heinloth von den Grünen, Richard Kugler von der Wolfratshauser Liste und CSU-Fraktionschef Günther Eibl.

kof