Kommunalwahl 2020: Förderung der Dachmarke Flößerstadt  - Wolfratshauser CSU stellt Wahlprogramm vor 

In einem Pressegespräch hat die Wolfratshauser CSU ihr Programm für die Kommunalwahl 2020 vorgestellt. Die Partei fokussiert sich auf sechs Themenschwerpunkte.

Wolfratshausen – 20 zum Teil bebilderte Seiten umfasst die im DIN A5-Format erschienene Broschüre, mit der die CSU im Wahlkampf für ihre Ziele wirbt. Bürgermeisterkandidat Günther Eibl stellte die sechs Themenschwerpunkte am Donnerstagnachmittag im Rahmen eines Pressegesprächs im Wirtshaus Flößerei gemeinsam mit seinen Stadtratskollegen Alfred Fraas und Peter Plößl vor.

Kommunalwahl 2020: CSU mit sechs Themenschwerpunkten

Bevor Günther Eibl ins Detail ging, zog sein Vorgänger als Bürgermeisterkandidat, Peter Plößl, eine positive Bilanz. „Wir konnten viele Punkte unseres Wahlprogramms von 2014 umsetzen, obwohl ich nicht den Bürgermeistersessel erobern konnte“, zeigte sich Plößl zufrieden. Er verwies auf die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen, durch die unter anderem der Soccer-Five-Platz in Waldram, eine Verbesserung im Stadtbusverkehr sowie die Aufnahme der Untertunnelung an der Sauerlacher Straße in die S-Bahn-Verlängerungspläne realisiert werden konnten. „Wir wollen keine Einzelkämpfer sein, sondern reichen anderen die Hand“, stellte der pensionierte Gymnasiallehrer fest. Dennoch bedürfe es eines neuen Bürgermeisters.

CSU in Wolfratshausen: Förderung der Dachmarke Flößerstadt

Günther Eibl nahm die Steilvorlage auf und erläuterte das Wahlprogramm für die kommende Amtsperiode. So wollen sich die Christsozialen zunächst für die Förderung der Dachmarke „Flößerstadt“ einsetzen. Dazu gehört beispielsweise die Schaffung eines familienfreundlichen Flussbades an der Loisach. Auf einen genauen Standort will sich die Partei dabei nicht festlegen, zumal sie hier auf Bürgervorschläge hofft. Konkreter ist die von Alfred Fraas schon in einigen Stadtratssitzungen vorgeschlagene Idee, die Floßrutsche am Kastenmühlwehr wieder zu ertüchtigen und somit Floßfahrten in der Wolfratshauser Altstadt zu ermöglichen.

In puncto Verkehrsentwicklung, Umwelt und Natur setzt die CSU auf eine Reduzierung des Parksuchverkehrs, hohe Fußgänger- und Radfahrersicherheit sowie eine „Flächenentsiegelung“. „Wertvolle Biotope und Grünflächen sollen erhalten bleiben“, sagte Eibl. Diese Zielsetzung sei durchaus mit einer starken Wirtschaftsförderung vereinbar, wenn sie mit einem umfassenden Ausbau der Digitalisierung einhergeht. Eibl will sich hier unter anderem für Technologie-Transfers mit den Wolfratshauser Partner- und Freundschaftsstädten sowie für eine Erweiterung des Glasfasernetzes engagieren.

CSU fordert intensive Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen

Als dringend erforderlich erachtet die CSU eine intensivere Zusammenarbeit mit den benachbarten Kommunen. Ein weiteres Ziel ist eine flexiblere Gestaltung der Kinderbetreuung, die berufstätigen Eltern mehr entgegenkomme. Kein Wahlkampfthema ist dagegen das umstrittene Surfwellen-Projekt in Weidach. Stattdessen werden unter dem Oberpunkt „Sport und Kultur“ die Errichtung eines Lehrschwimmbeckens, der Bau einer modernen Dreifachturnhalle sowie Outdoor-Sporteinrichtungen wie beispielsweise ein Fitness-Pfad oder ein Pumptrack für Mountainbikes erwähnt.

„Wolfratshausen hat eine Perspektive, man muss sie nur nutzen“

All denjenigen, die nicht mehr an eine positive Stadtentwicklung glauben wollen, hält Günther Eibl entgegen: „Wolfratshausen hat eine Perspektive, man muss sie nur nutzen.“

Auch seine Stadtratskandidaten hat der Wolfratshauser CSU-Ortsverband kürzlich nominiert. Ein Bewerber musste seinen Listenplatz in einer Kampfabstimmung behaupten. Mit einer kurzen Liste tritt die hingegen die Wolfrathauser SPD zur Stadtratswahl an: Mit Bürgermeisterkandidat Manfred Menke an der Spitze gehen insgesamt zwölf Bewerber ins Rennen. Und mit Rathauschef Klaus Heilinglechner an der Spitze und einem homogenen Kandidatenmix zieht dieBVW in Wolfratshausen in den Kommunalwahlkampf.

pm





Info

Das komplette Wahlprogramm der CSU ist auf der von Udo Klünsch gestalteten Internetseite www.csu-wolfratshausen.bayern abrufbar.