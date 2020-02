Diese Fragen haben Jugendliche an die Wolfrathauser Bürgermeisterkandidaten

40 Jugendliche haben kürzlich den fünf Wolfratshauser Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn gefühlt. Vom „Speed-Debating“ haben beide Seiten profitiert.

Wolfratshausen– „Speed-Dabating“, ein flottes Frage-Antwort-Spiel an Einzeltischen, soll primär junge Wähler beziehungsweise künftige Wähler und die kommunalpolitischen Protagonisten zusammenbringen. Ein Gesprächsformat, das am Mittwoch auch im Jugendhaus La Vida angeboten wurde. Rund 40 Jugendliche nutzten die Gelegenheit, den Bürgermeisterkandidaten Klaus Heilinglechner (BVW), Günther Eibl (CSU), Manfred Menke (SPD), Annette Heinloth (Grüne) und Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) Auge in Auge auf den Zahn zu fühlen.

Jeder Bewerber spricht offen über seine Schwächen

Kreisjugendpflegerin Verena Peck nimmt den Jugendlichen die Scheu: „Ihr könnt die Kandidaten alles fragen, das sind ganz normale Menschen.“ Zunächst stellt sich das Quintett kurz vor, und jeder Einzelne räumt mit einem Lächeln seine persönliche Schwäche ein: Heilinglechner überschreitet die Zeitvorgabe von 90 Sekunden („Das ist meine Schwäche“), Eibl ereilt dasselbe Schicksal („Ich werde Euch meine Schwäche später beichten“), Heinloth ist nach eigenen Worten „relativ ungeduldig“, Menke räumt ein, kein Ordnungsliebhaber zu sein („Das sagt jedenfalls meine Frau“) und Kugler weiß, „dass ich zu schnell rede“.

An den fünf Einzeltischen, deren Zusammensetzung alle zehn Minuten im Uhrzeigersinn wechselt, drehen sich die Gespräche vor allem um die in den Augen vieler Jugendlicher unzureichenden „Shopping-Möglichkeiten“ in der Loisachstadt, die Isar-Kaufhaus-Ruine („Was wird damit?“), sowie den Wunsch nach einem Jugendtreff („Immer nur La Vida ist langweilig“). In puncto Ex-Kaufhaus können die Kandidaten nur vage Hoffnungen auf eine baldige Wiederbelebung verbreiten. Das Vorhaben ist ein privates Bauprojekt, die Stadt habe geringe bis keine Einflussmöglichkeiten auf den Fortschritt, so Heilinglechner und Kugler. „Ja, die Ruine sieht furchtbar aus“, sagt Menke. Heinloth ist optimistisch: Wenn die vom Stadtrat beschlossene Aufwertung der Altstadt erfolgt sei, würden sich „bestimmt“ weitere „kleine Geschäfte“ in Wolfratshausen ansiedeln. Heinloths Vision von einer „verkehrsberuhigten Innenstadt“ stößt beim Gegenüber auf zustimmendes Kopfnicken.

Die Idee von Eibl, als Rathauschef eine Sprechstunde für Jugendliche anzubieten, kommt bei den Anwesenden gut an. Dasselbe gilt für die Ankündigung Heinloths, dass die Schule in Weidach „möglichst erhalten werden sollte“. Zum Stichwort Jugendtreff – im Raum steht der Wunsch nach einem „Container“ – bemerkt Heilinglechner: Grundsätzlich halte er die Idee für gut, aber es müsse sich ein Jugendlicher finden, der für einen solchen Treffpunkt „die Verantwortung übernimmt“.

Nach rund zwei Stunden ziehen Leonie (16), ihre 17 Jahre alte Namensvetterin und Helena (17) eine positive Bilanz. „Alle Kandidaten haben uns zugehört, haben uns viel erklärt und sich Notizen gemacht“, so das Trio. Helena ergänzt: „Die haben überhaupt nicht von oben herab mit uns geredet, sondern es waren Gespräche auf Augenhöhe.“ Auch Kreisjugendpflegerin Peck ist zufrieden. „Wer wahlfit sein möchte, muss sich auch informieren“, lobt sie die Jugendlichen. „Das habt Ihr heute Abend getan.“

