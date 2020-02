Wahlkampf: So sind die Parteien im Landkreis digital aufgestellt

Facebook, Twitter und Instagram: Digitaler Wahlkampf wird für Parteien und politische Gruppen immer wichtiger. Auf analoge Werbung wollen alle trotzdem nicht verzichten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Digitalisierung der Welt schreitet unaufhörlich voran. Wie wirkt sich diese Tatsache auf den Kommunalwahlkampf aus? Unsere Zeitung hat sich bei Parteien und politischen Gruppierungen im Landkreis umgehört.

„Im Vergleich zur jüngsten Kommunalwahl 2014 setzen wir deutlich mehr auf digitale Werbung“, sagt Thomas Holz, Kreisvorsitzender der CSU. Neben der klassischen Homepage bestücken die Christsozialen eine Facebook-Seite, seit 2019 versenden sie auch Botschaften via Instagram. Insgesamt fünf Parteimitglieder, darunter Holz selbst, stecken hinter den Netzaktivitäten. „Wir teilen uns die Arbeit. Wer bei Veranstaltungen das schönste Foto schießt, lädt es gleich hoch“, sagt der Kochler.

Kommunalwahl: Analogen Wahlkampf nicht vernachlässigen

Vor allem junge potenzielle Wähler ließen sich durch die sozialen Medien besser erreichen. „Es ist ja nicht so, dass sich Jugendliche nicht für Politik interessieren, sie informieren sich nur anders“, sagt Holz. Darauf hätten die Christsozialen im Landkreis reagiert – und sich bewusst Mitglieder der Jungen Union mit ins Wahlkampfteam geholt. Zeiten, in denen Werbekampagnen hauptsächlich aus Hochglanzbroschüren, Plakaten und Flyern bestanden, seien für die CSU längst passé. Aber: „Auf keinen Fall dürfen wir den analogen Wahlkampf vernachlässigen“, betont Holz. Nicht nur ältere Semester griffen in puncto Meinungsbildung immer noch gerne zur Tageszeitung und nicht zur Computermaus, so der Kochler.

Eine Strategie 2.0 verfolgen auch die Sozialdemokraten. Kreisvorsitzender Wolfgang Werner ist sich sicher: „Ohne digitalen Wahlkampf geht es nicht mehr.“ Abgesehen von ihrer Homepage informieren die Genossen ihre Sympathisanten zusätzlich über Facebook. Einen Instagram-Account hat allein SPD-Landratskandidatin Filiz Cetin. „Sie ist schließlich das Gesicht unserer Partei“, erklärt Werner. Mitglieder der Jungen Sozialisten haben nach Worten des Geretsrieders ihre älteren Mitstreiter über das Thema soziale Medien in einem Seminar informiert – und sie geschult. Trotzdem sei es „unerlässlich“, auf Wahlkampfmittel wie Plakate und Flyer zu setzen. Doch geht es nach Werner, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der analoge Wahlkampf vom digitalen verdrängt wird. „So könnten wir Geld sparen und gleichzeitig gezielter bestimmte potenzielle Wählergruppen erreichen“, meint Werner. Um beim Werben möglichst viele Stimmen zu erhalten, müssen sich die

Parteien im Wahlkampf trotzdem an gewisse Regeln

halten.

„Ohne digitalen Wahlkampf geht es nicht mehr“

Homepage, Facebook und ein Twitter-Account: Die FDP fühlt sich für den Wahlkampf im World Wide Web gewappnet. „Wir setzen sehr auf digitale Werbung“, berichtet Kreisvorsitzender Fritz Haugg. Die Freien Demokraten feuern pro Woche mehrere Facebook-Posts raus. „Vor der Bundestagwahl habe ich zum Beispiel 40 Gründe gepostet, warum es sich lohnt, die FDP zu wählen. Das kam sehr gut an“, sagt Haugg. Auf klassische Wahlwerbung in der Tageszeitung oder am Infostand verzichtet die FDP im Kreis dennoch nicht. Der Planegger: „Wichtig ist, beides miteinander zu verknüpfen.

Online sind die Grünen nach eigenen Angaben im Landkreis gut aufgestellt. „Zum ersten Mal haben wir einen Web-Koordinator eingestellt“, verrät Kreisvorstand Alexander Müllejans. Der Spezialist kümmere sich in erster Linie um den Internetauftritt des Landrats- sowie der Bürgermeisterkandidaten. „2014 war der digitale Wahlkampf bei uns noch kein Thema, das hat sich stark gewandelt“, stellt Müllejans fest. Die Freunde grüner Politik scheinen das zu guttieren: Der Instagram-Account der Kreis-Grünen hat 232 Abonnenten. Aber klassische Werbemittel verteufelt Müllejans nicht: „Wir leben schließlich in einer bunt gemischen Gesellschaft, in der sich nicht jeder im Internet informiert“, so der Eurasburger.

Grüne stellen Web-Koordinator ein

Bei den Freien Wählern (FW) schaut es ähnlich aus. „Unsere Facebook- und Instagramseite füttern wir bis zur Wahl immer wieder mit kurzen Videos“, sagt Susanne Merk, Vorsitzende der FW im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Das Verhältnis zwischen analogem und digitalem Wahlkampf hat sich laut der Gaißacherin seit der Kommunalwahl 2014 „nicht großartig verändert“. Schon vor sechs Jahren drehten die FW kleinen Filmchen über die politische Arbeit im Kreis. Merk: „Nur Instagram ist neu dazugekommen.“ Doch sie weiß: Ältere Semester bevorzugen nach wie vor Wahlprospekte. Merk: „Diese Gruppe werden wir nicht vernachlässigen.“

„Altmodisch“ ging es auch beim „Speed-Debating“ in Wolfratshausen zu: 40 Jugendliche fühlten dort den fünf Wolfratshauser Bürgermeisterkandidaten persönlich auf den Zahn.

