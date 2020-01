Kommunalwahl 2020: Wolfgang Morlang führt die Kreistagsliste der Bayernpartei an

Die Bayernpartei strebt wieder in den Kreistag. Die Liste umfasst 24 Bewerber.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Bayernpartei will wieder in den Kreistag einziehen. Schon im Dezember fand die Aufstellungsversammlung im Binderbräu in Bad Tölz statt. Allerdings ohne Presse, die Namen drangen nicht an die Öffentlichkeit. Jetzt hat Kreisvorsitzender Martin Haberfellner unserer Zeitung die 24 Namen zur Verfügung gestellt.

Josef Eichner steht nicht mehr auf der Liste

Kleine Überraschung: Josef Eichner aus Dietramszell, einer der beiden amtierenden Kreisräte der Bayernpartei, findet sich nicht auf der Liste. Er kandidiert nicht mehr, weil er für die Bürgerliste Dietramszell in den Gemeinderat einziehen will (wir berichteten). Der andere Kreisrat, Robert Mayr (75), Landwirt aus Geretsried, steht auf Platz zwei, gefolgt vom Kreisvorsitzenden Haberfellner (32), Fachinformatiker aus Kochel am See, auf Platz drei. Angeführt wird die Liste von Wolfgang Morlang (49), Krankenkassenfachwirt aus Lenggries/Wegscheid und zugleich Bürgermeisterkandidat für die Bayernpartei in seiner Heimatgemeinde.

Viele Bewerber kommen aus dem Ortsverband Kochel am See

Die weiteren Bewerber: Stefan Rührgartner (47), Verwaltungsleiter aus Eurasburg; Korbinian Steinberger (34), Veranstaltungstechniker aus Kochel am See; Fritz Forstner (57), Ingenieur aus Egling; Michael Holzer (60), Architekt aus Schlehdorf; Anton Heimgreiter (77), Landwirt aus Wackersberg; Johann Krinner (58), Brauereikaufmann aus Gaißach; Benjamin Pöll (30), Angestellter aus Kochel am See; Dirk Bernsee (45), Systemadministrator aus Geretsried; Claus Schubert (53), Fachlagerist aus Kochel am See; Christoph Koppenhagen-Siek (28), Hausmann aus Kochel am See; Monika (52) und Thomas Bernöcker (54), Hausfrau und Angestellter aus Reichersbeuern; Natascha Eymold (37), Hausfrau aus Greiling; Benedikt Hanus (25), Landwirtschaftsmeister aus Lenggries; Patrick Klopfer (29), Informatiker aus Bad Tölz; Florian März (30), Zweiradmechaniker aus Bichl; Franz Nguyen (56), Maschinenbediener aus Bad Heilbrunn; Maria Schweiger (77), Rentnerin aus Kochel am See; Margareta Steinberger (62), Kochel am See; Joe Striebel (46), Gitarrenbaumeister aus Wolfratshausen.

