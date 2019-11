Die Kommunalwahl 2020 in der Region Wolfratshausen-Geretsried - die Kandidaten

Im Frühjahr 2020 sind die Bürger auch in der Region Wolfratshausen-Geretsried dazu aufgerufen, den Landrat, die Rathauschefs sowie Kreis,- Stadt,- und Gemeinderäte zu wählen: Am 15. März finden die Kommunalwahlen statt. Hier ein Überblick über die Kandidaten.

Die Kommunalwahl 2020 im nördlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wirft ihre Schatten voraus.

Erste Amtsinhaber und Herausforderer haben sich bereits positioniert.

Hier finden Sie alle Bürgermeisterkandidaten für die Region Wolfratshausen-Geretsried und Umgebung.

Abgestimmt wird nicht nur über 8 Bürgermeister- und den Landratsposten, sondern auch über die Sitze in den Gemeinderäten der 2 Städte und 6 Gemeinden sowie die 60 Sitze im Kreistag.

Noch haben die Kreis- und Ortsvereine Zeit, denn die Aufstellungsversammlungen müssen so durchgeführt werden, dass die Einreichung der Wahlvorschläge beim Wahlleiter bis Donnerstag, 23. Januar 2020, durchgeführt werden kann.

Kommunalwahl in den Städten

Geretsried: In Geretsried gibt es drei Kandidaten, die den amtierenden Bürgermeister Michael Müller (CSU) herausfordern: Larry Terwey tritt für die FDP an. Für die Grünen hat sich Martina Raschke zur Kandidatur entschieden. Die SPD wird Wolfgang Werner ins Rennen schicken.

Die CSU hat ihre Kandidaten für den Stadtrat nominiert. Hier finden Sie die Namen.

Wolfratshausen: In der Loisachstadt gibt es drei Kandidaten, die gegen den amtierenden Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) antreten: Das sind Günther Eibl (CSU), Manfred Menke (SPD) und Annette Heinloth (Grüne). Auch die neue Wolfratshauser Liste hat einen Bürgermeisterkandidaten angekündigt.

Die Wolfratshauser Grünen haben ihre Stadtratskandidaten nominiert. Um Platz zwei gab es ein Gerangel.

Kommunalwahl in den umliegenden Gemeinden

Dietramszell: In der Gemeinde Dietramszell will Ludwig Gröbmaier (CSU) Bürgermeister werden. Er ist der Neffe der scheidenden Amtsinhaberin Leni Gröbmaier (BLD). Auch der Chef der Freien Wähler, Josef Hauser, wird kandidieren.

Egling: Florian Sperl (CSU) will Bürgermeister Hubert Oberhauser (FW) den Chefsessel im Rathaus streitig machen.

Eurasburg: Bislang hat Eurasburgs Bürgermeister Moritz Sappl (GWV) keinen Herausforderer.

Sechs Bewerber hat die Eurasburger CSU für den Gemeinderat. Auch die Freie Wählerschaft Achmühle hat eine Kandidatenliste.

Icking: In der Gemeinde Icking tritt die Bürgermeisterin Margit Menrad nicht mehr an. Es kämpfen drei Frauen um den Einzug ins Rathaus: Verena Reithmann (UBI), Dr. Beatrice Wagner (SPD) und Laura von Beckrath-Leismüller (Grüne).

Königsdorf: Bürgermeister Anton Demmel (CSU) will Landrat werden. Beerben möchte ihn Rainer Kopnicky (FW).

Münsing: In der Gemeinde am Ostufer des Starnberger Sees will es Amtsinhaber Michael Grasl (FW) noch einmal wissen.

Erstmals ziehen die Grünen aus Münsing mit einer eigenen Liste in die Kommunalwahl. 18 Frauen und Männer wollen in den Gemeinderat.

Der Landrat will Landrat bleiben

Bad Tölz-Wolfratshausen: Landrat Josef Niedermaier (FW) bewirbt sich um eine dritte Amtszeit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Er hat drei Herausforderer: Anton Demmel (CSU), Filiz Cetin (SPD) und Klaus Koch (Grüne).

Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Alle News und Infos zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen lesen sie immer aktuell und nur auf unserer großen Themenseite.

Außerdem: So funktioniert die Kommunalwahl in Bayern - Alle Termine und Erklärungen.

nej