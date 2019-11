Kommunalwahl 2020: CSU nominiert Stadtratskandidaten

Der Wolfratshauser CSU-Ortsverband hat seine Stadtratskandidaten nominiert. Ein Bewerber musste seinen Listenplatz in einer Kampfabstimmung behaupten.

Wolfratshausen – Eine weitgehend harmonische Angelegenheit war die Aufstellungsversammlung des CSU-Ortsverbandes am Samstagvormittag im Wirtshaus Flößerei. 24 von 27 erschienenen Mitgliedern stimmten für eine vom Ortsvorstand zusammengestellte Liste von 24 Kandidaten. Einzig der 28-jährige Gastronom Sepp Schwarzenbach musste seinen achten Listenplatz in einer Kampfabstimmung gegen den 52-jährigen Unternehmer Jens Hamisch behaupten.

Bevor die Stimmzettel beschriftet wurden, warben Bürgermeisterkandidat Günther Eibl, CSU-Kreisvorsitzender Thomas Holz und Landratskandidat Anton Demmel für eine aktive Beteiligung der Listenkandidaten. „Sich in einem kommunalpolitischen Parlament zu engagieren, ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig“, räumte Holz ein. Es bedürfe Mut und Standhaftigkeit, umstrittene Meinungen in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Der nur noch wenige Monate amtierende Königsdorfer Bürgermeister Anton Demmel sieht das genauso und mahnte zudem, verantwortlich mit Geld umzugehen. „Eher legt sich ein Metzgerhund einen Wurstvorrat an, als das ein Politiker finanzielle Reserven anlegt“, wandelte der CSU-Landratskandidat ein Zitat von Franz Josef Strauß um.

In einer kurzen Vorstellungsrunde hatten danach die Kandidaten das Wort. Demnach will Spitzenkandidat Günther Eibl vor allem getreu dem selbst auferlegten Wahlkampfmotto „zuhören, nachdenken, anpacken“. Die Zweitplatzierte auf der Liste, CSU-Ortsvorsitzende Susanne Thomas, konnte wegen einer Erkrankung zu ihren Zielen leider ebenso wenig Auskunft geben wie vier weitere nicht anwesende Kandidaten. Hinter Thomas folgen mit Alfred Fraas, Claudia Drexl-Weile, Peter Plößl und Renate Tilke gleich vier amtierende Stadträte. „Die Dynamik der Jungen gepaart mit der Erfahrenheit des Alters ist eine gute Mischung“, erklärte Ex-Bürgermeisterkandidat Plößl seine Ambitionen.

Genau dieses Bindeglied zwischen den verschiedenen Altersgruppen möchte Sepp Schwarzenbach sein. Der Inhaber der Zeppelin-Bar musste jedoch eine Kampfabstimmung gegen Jens Hamisch überstehen, um nicht auf den 18. Listenplatz abzurutschen. „Da war ich schon überrascht, aber jetzt fühle mich erleichtert“, gestand der 28-jährige Schwarzenbach.

Drei Plätze hinter ihm hofft Markus Feigl, Vorsitzender der Bürgerinitiative für eine Wolfratshauser Umgehungsstraße, auf den Einzug in den Stadtrat. Neben einer verträglichen Verkehrsgestaltung wünscht er sich eine Aufwertung der Innenstadt. „Ich will, dass Wolfratshausen floriert“, sagte der 52-Jährige.

Lesen Sie auch: Kommunalwahl 2020: Wolfratshauser SPD geht mit kurzer Liste in den Wahlkampf

Günther Eibl warb am Ende der zügig durchgeführten Aufstellungsversammlung für die Unterschriftenaktion, die den Bau einer 3,50 Meter hohen Mauer um das geplante Mehrgenerationenhaus an der Sauerlacher Straße 15 verhindern soll. „Wir wollen nicht zu Mauerhausen werden“, so Eibl abschließend.

Die Stadtratskandidaten der CSU

1. Günther Eibl, 54, Meister der Elektrotechnik

2. Susanne Thomas, 50, Bürokauffrau

3. Alfred Fraas, 67, Systemanalytiker

4. Claudia Drexl-Weile, 32, Friseurmeisterin

5. Peter Plößl, 64, Studiendirektor a. D.

6. Renate Tilke, 68, Medizinische Fachangestellte i. R.

7. Erich Falkner, 48, selbstständiger Unternehmer

8. Sepp Schwarzenbach, 28, Gastronom

9. Dr. Daniela McLoughlin, 54, Tierärztin

10. Birgit Hamisch, 46, Erzieherin

11. Markus Feigl, 52, Technischer Angestellter

12. Melanie Penzkofer, 41, Rentnerin

13. Beatrice Hornung, 55, Lehrerin

14. Detlef Wilkens, 77, Rentner

15. Wolfgang Weichlein, 51, Elektrotechniker

16. Jörg Drensler, 63, Angestellter

17. Thomas Sgoff, 53, Finanzberater

18. Jens Hamisch, 52, Geschäftsführer

19. Sebastian Strohmenger, 33, Unternehmensberater

20. Robert Namyslo, 51, Bankkaufmann

21. Dominik Fenn, 37, Verwaltungsfachkraft

22. Wolfgang Hostlowsky, 52, KFZ-Meister

23. Benedikt Thomas, 22, Metallbaugeselle

24. Thomas Riedl, 50, Angestellter

ph

Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.