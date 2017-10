30 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Wolfratshausen und Iruma. Das muss natürlich gefeiert werden. Aus diesem Anlass empfingen Vertreter der Loisachstadt eine 15-köpfige Delegation aus Fernost. Nach Theater- und Konzertbesuchen sowie einigen Ausflügen nutzen die Beteiligten einen Festabend in der Loisachhalle, um sich mit Ehrungen und Gastgeschenken zu bedanken.

Wolfratshausen– 30 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Wolfratshausen und Iruma (siehe Kasten). Das muss natürlich gefeiert werden. Aus diesem Anlass empfingen Vertreter der Loisachstadt schon am Dienstagabend eine 15-köpfige Delegation aus Fernost. Nach Theater- und Konzertbesuchen sowie einigen Ausflügen nutzen die Beteiligten am Samstag einen Festabend in der Loisachhalle, um sich mit Ehrungen und Gastgeschenken zu bedanken.

+ Geschenketausch: Der Bürgermeister von Iruma, Tatsuo Tanaka, überreichte seinem Wolfratshauser Amtskollegen Klaus Heilinglechner ein Bild, das zwei Kimonos zeigt. © sh Viel Beifall spendeten die geladenen Gäste – unter ihnen der japanische Vizekonsul Takafumi Ilda und der stellvertretende Generalkonsul Tomio Sakamoto vom japanischen Generalkonsulat in München – nach den musikalischen Einlagen der Wolfratshauser Stadtkapelle, dem Chor der Musikschule, der Spielmusik Tölzer Land und den Tanzeinlagen der Kinder des Trachtenvereins d’Loisachtaler Wolfratshausen.

„30 Jahre entsprechen etwa einer Menschen-Generation, zwei Hundeleben oder auch fünf Bürgermeisteramtsperioden“, erklärte Kulturreferent Alfred Fraas. Dass die Städtepartnerschaft zwischen Iruma und Wolfratshausen in diesem langen Zeitraum kontinuierlich kultiviert wurde, sei ein Beleg für Vertrauen und Zuverlässigkeit der jeweiligen Mandatsträger beider Städte. Der Festredner und Moderator des Abends würdigte die Musik als „Katalysator für die Gründung der Städtepartnerschaft“ und ging ironisch auf die wenig schmeichelhafte Bezeichnung „Schlafstädte“ ein. „Wenn Mann oder Frau nach einem langen Arbeitstag in der Großstadt aus dem Zug steigt und einen Blick auf den Fuji-san oder das Karwendel erhascht, die leichten Nebelperlen der Sajama-Teefelder oder des Isar-Loisach-Tals tief einatmen kann und die Reizüberflutung der Großstädte für lauschigere Orte tauscht“, so der Festredner, „dann sind wir eben in Iruma oder auch in Wolfratshausen gerne daheim“.

Anschließend dankte Fraas Dietlind Diepen für deren Engagement in dem seit 13 Jahren bestehenden „Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Iruma und Wolfratshausen“. Der Nachfolger der langjährigen Vorsitzenden, Ludwig Gollwitzer, verwies in seiner Rede vor allem auf die aufwendige Pflege des japanischen Gartens „Yoku Nihon Teien“ an der Johannisgasse. Die Grünanlage war ein Geschenk Irumas anlässlich des 1000-jährigen Bestehens Wolfratshausens und letztlich auch Antrieb für die ein Jahr später folgende Gründung des Partnerschaftsvereins.

Danach unterzeichneten der Bürgermeister von Iruma, Tatsuo Tanaka, und sein Wolfratshauser Amtskollege Klaus Heilinglechner eine neue Partnerschaftsurkunde. Zuvor hatten sie Geschenke ausgetauscht. Heilinglechner überreichte dem Japaner ein von Corinna Schütz-Hee angefertigtes Aquarell, das er im Rahmen der noch laufenden Kunstmeile erworben hatte. Tanaka revanchierte sich mit einem gerahmten Bild, das zwei Kimonos zeigt. Zudem übergab er zusammen mit dem Vorsitzenden des Iruma-Stadtrats, Junichi Yokota, Dankesurkunden an den ehemaligen Wolfratshauser Bürgermeister Reiner Berchtold, den nicht anwesenden Ex-Rathauschef Erich Brockard, den Dirigenten Josef Zilch und an Regina Stümpkes vom Partnerschaftsverein.

Im Gegenzug ehrte Heilinglechner Fusako Hidaka vom Verein des Internationalen Kulturaustausches für deren langjähriges Engagement. Mit dem traditionellen einmaligen Abklatschen endete schließlich der über dreistündige Festakt, dem – so viel scheint sicher – viele weitere folgen werden. „Das Feuer der Freundschaft will kontinuierlich genährt sein“, kündigte Fraas an.