Konzerte, Kabarett und Poetry-Slam: Kulturprogramm in Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Lucy van Kuhl und die „Es-Chord-Band“ spielt am 21. Juli in Wolfratshausen. © Radlwimmer

Die Stadt Wolfratshausen stellt eine neue Veranstaltungsreihe vor: Fünf Open-Air-Auftritte gehören zum „Kulturpicknick im Grünen“. Es gibt noch Tickets.

Wolfratshausen – Warme Sommerabende unter freiem Himmel genießen – und dazu einem bunten Kulturprogramm lauschen: Die Stadt hat für diesen Monat mit der Veranstaltungsreihe „Kulturpicknick im Grünen“ mehrere Open-Air-Veranstaltungen organisiert. An drei Spielorten umfasst das Programm eine Auswahl von Kabarett, Musik bis Poetry Slam.

Den Startschuss gibt am Freitag, 15. Juli, Constanze Lindner. „Miss Verständnis“, heißt das Programm der bayerischen Kabarettistin, das sie im Innenhof des Bergkramerhofs präsentiert. Lindner sei „ein Energiebündel“, das seit Jahren „die Kabarettszene rockt“, schreibt der Veranstalter. In ihrem Bühnenprogramm stellt sie fest, das alles – vom ersten Schrei bis zum letzten Witz – in ihrem Leben falsch verstanden wurde. Die Veranstaltung wird bei schlechtem Wetter ins Café Herzblut am Bergkramerhof verlegt. Tickets kosten regulär 23, ermäßigt 19 Euro.

Michael Fitz spielt in Wolfratshausen - Tatort-Kommissar mit Gitarre und Solo-Programm

Am Samstag, 16. Juli, wird „Da Mo“ (Der Mann) Michael Fitz sein musikalisches Talent unter Beweis stellen. Als Tatort-Kommissar Menzinger ist er deutschlandweit bekannt. In seinem Solo-Programm, das er im Rathaus-Innenhof zeigt, behandelt Fitz zusammen mit einer Gitarre alles, was ihm zum Thema „Mann“ einfällt. Wenige Karten sind noch zum Preis von 21 Euro (ermäßigt 17) verfügbar. Ausweichort ist das Tingel-Tangel am Hans-Urmiller-Ring 54.

Poetry Slam im Garten der Stadtbücherei - Nachwuchsdichter messen sich in Wolfratshausen

Freunde zeitgenössischer Lyrik freuen sich auf den Dichterwettstreit am Sonntag, 17. Juli, im Garten der Stadtbücherei. Beim Poetry Slam entscheidet das Publikum, wer mit seinen selbstgeschriebenen Texten ins Finale einzieht – und um die Gunst der Zuhörer buhlen darf. Neben „Schwergewichten der Slamszene und alten Hasen“ gibt’s Neulinge zu sehen. Über eine offene Liste können sich Interessierte für den Wettstreit anmelden und ihre eigenen Texte präsentieren. Eine Anmeldung ist per Mail an kultur@wolfratshausen.de möglich. Der Poetry Slam findet bei Regen im Foyer der Loisachhalle statt. Tickets gibt’s für zehn beziehungsweise acht Euro.

Liebe - mit viel Gefühl und einem Hauch Sarkasmus: Lucy van Kuhl spielt in Wolfratshausen

In Lucy van Kuhls neuem Programm geht es um nichts als die Liebe. Zusammen mit der „Es-Chord-Band“ spielt sie am Donnerstag, 21. Juli, im Garten der Stadtbücherei. Sie besingt mit Ironie, Gefühl und einer Prise Sarkasmus die vielen Gesichter der Liebe, kündigt der Veranstalter an. Lucy van Kuhl ist nicht nur Gewinnerin des „Stuttgarter Besen 2021“, sondern auch Trägerin des „Scharfrichter-Beils“. Für 21 Euro kann man van Kuhl und die „Es-Chord-Band“ in der Flößerstadt live erleben – bei schlechtem Wetter im Foyer der Loisachhalle.

Klimawandel im Blick: Kabarettist Holger Paetz tritt auf

Holger Paetz war zehn Jahre lang (1999 bis 2009) Hauptautor des Singspiels am Nockherberg in der Landeshauptstadt München – und richtet in Wolfratshausen den Blick auf den Klimawandel. Er fordert: CO2 muss schrumpfen, und zwar das im Hirn, sonst verqualmt es die gute Laune. Tickets für das Kabarett im Garten der Stadtbücherei kosten 23 Euro. Paetz besucht die Loisachstadt am Sonntag, 24. Juli. Ausweichlocation ist das Loisachhallen-Foyer.

Alle Veranstaltungen der „Kulturpicknick im Grünen“-Reihe beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Tickets sind online via München Ticket sowie an den Vorverkaufsstellen des Anbieters erhältlich. Außerdem gibt’s Karten im Bürgerbüro/Rathaus.

