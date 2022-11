Konzertverein Isartal: Hochkarätiges Programm und vergünstigte Tickets

Von: Andrea Weber

Rühren kräftig die Werbetrommel für die klassische Musik: (v. li.) Dr. Wolfgang Lackner, Henri Bonamy, Dr, Markus Legner, Ruth Lackner und Ilse Wagner vom Konzertverein Isartal. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Konzertverein präsentiert sein neues Abo-Programm. Mit günstigen Tickets sollen junge Menschen für klassische Musik begeistert werden.

Wolfratshausen – Nach den schwierigen Corona-Jahren mit Proben- und Auftrittsverboten sei es unklar gewesen, ob und wie es mit dem Philharmonischen Orchester Isartal weitergehen könnte. Aber zur ersten Probe waren alle Musiker wieder da. Acht Konzerte im Rahmen von „Klassik pur! Im Isartal“ fanden heuer statt, darunter die coronabedingt verschobene Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Konzertvereins Isartal. „Es war ein Kraftakt“, erinnert sich der Vorsitzende Dr. Markus Legner. Jetzt präsentierten die Mitglieder des Vorstands das neue Programm für 2023.

Philharmonisches Orchester Isartal: Neues Programm und vergünstigte Tickets

Das Philharmonisches Orchester mit ausschließlich ehrenamtlichen Laienmusikern aus der Region ist beispiellos im Oberland. „Die Zeiten sind nicht leicht für uns, aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, so Legner. „Dass es uns noch gibt, ist Dank der Unterstützung der Stadt Wolfratshausen, des Bezirks Oberbayern und der regionalen Sponsoren möglich.“ Die Vorstandsmitglieder mit Dirigent Henri Bonamy kamen gleich zum Wesentlichen. Im neuen Programm 2023 sind hochkarätige Profisolisten und Kammer-Ensembles dabei, dank der guten Kontakte zur Münchner Musikhochschule. Besondere Highlights: Im Februar sitzt Dirigent Bonamy beim 3. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven persönlich am Flügel. Das sei ein Novum. Der Weltpianist Eldar Nebolsin kommt im Mai nach Wolfratshausen, und im Juli wird das Philharmonische Orchester den historischen Bergsteiger-Stummfilm „Im Kampf mit dem Berge“ vertonen und sowohl in der Loisachhalle als auch als Open Air-Aufführung am Flussfestival präsentieren.

Ticket für Menschen U30: „Möchten junge Leute für Klassik gewinnen“

Dankbar sind die Vorsitzenden über die zahlreichen Mitglieder, die dem Verein in den schwierigen Corona-Jahren die Stange gehalten haben. „Aber wir verzeichnen leider einen kleinen Rückgang der Abonnenten“, sagt Schriftführerin Ruth Lackner. Die aber seien für den Verein besonders wichtig. „Durch die Abonnenten können wir finanziell genauer kalkulieren.“ Das Abonnement für sechs Veranstaltungen kostet 120 Euro. Erstmals wird es ein Unter-30-Ticket für den halben Preis geben. „Wir möchten junge Leute für die Klassik gewinnen“, so Legner.

Das letzte Konzert: In diesem Jahr findet am Samstag, 3. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Loisachhalle statt. Welt-Posaunist György Gyivicsán präsentiert mit dem Philharmonischen Orchester Isartal unter Leitung von Henri Bonamy die Schumann-Overtüre, das David-Posaunenkonzert und die Bruckner-Symphonie „Nullte“.

