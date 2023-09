Kosten, Lieferzeit und Gültigkeit: Hier bekommen Wolfratshauser ihre Reisepässe und Personalausweise

Von: Jannis Gogolin

An manchen Tagen versorgen Simone Lanz (li.) und Jennifer Thürich im Wolfratshauser Meldeamt über 100 Bürger mit Reisepässen und Personalausweisen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: Simone Lanz und Jennifer Thürich aus dem Wolfratshauser Meldeamt.

Wolfratshausen – Ziegelrot eingebunden, absolut fälschungssicher und richtig mächtig: Im internationalen Vergleich liegt der deutsche Reisepass auf dem dritten Platz, wenn es um den visafreien Besuch anderer Länder geht. 190 Nationen können die Wolfratshauser und alle anderen deutschen Bundesbürger recht unkompliziert bereisen – vorausgesetzt er ist gültig und man findet ihn vor der Reise. Wenn das nicht zutrifft, führt der Weg unmittelbar an den Schreibtisch von Simone Lanz und Jennifer Thürich im Meldeamt der Loisachstadt.

Entgegen der Vermutung, dass die meisten Reiselustigen schon im Urlaub sind, herrscht dort seit Wochen Hochbetrieb. Denn oft fällt das Fehlen eines gültigen Reisedokumentes erst auf, wenn es fast zu spät ist. Die beiden können Nachzügler beruhigen. „Wir finden meist für alles eine Lösung“, erklärt Lanz.

Ihre Hypothese für den gegenwärtig hohen Kundenandrang von teils über 100 Bürgern pro Tag: Diese Sommerferien seien die erste Urlaubssaison mit wenig bis keinen pandemisch bedingten Reisebeschränkungen. „Während Corona hat keiner seinen Reisepass gebraucht. Weder Kinder noch Erwachsene“, sagt Thürich. „Und spätestens beim Packen für den Sommerurlaub heuer merken manche, dass der Ausweis abgelaufen oder verloren gegangen ist.“

Nach der Bestellung im Wolfratshauser Bürgerbüro senden die beiden den Auftrag inklusive biometrischem Passbild an die Bundesdruckerei in Berlin. Neben Banknoten werden dort eben auch Personalausweise und Reisepässe aufwendig produziert. Ausgestanzt, bedruckt, verpackt, versiegelt – und absolut fälschungssicher – machen sich die Ausweisdokumente auf die Reise in die Loisachstadt und dann in die Hand der Bürger Wolfratshausens.

Neue Ausweisdokumente für die ganze Familie „können schon recht teuer sein“

Das gehe manchmal schneller, manchmal langsamer. kostet aber immer (siehe unten) etwas. Manchmal sorge das für Diskussionen – denn nicht immer seien die Personen auf der anderen Seite des Schreibtischs zufrieden und kooperativ, sagt Thürich. „Mit vier Kinder- und zwei neuen Reisepässen kann der Besuch hier schon recht teuer sein.“ Manch anderer stemme sich erst einmal gegen die Erfassung des Fingerabdrucks für den Personalausweis. „Ältere Menschen verbinden die Registrierung des Fingerabdrucks eher mit einem Gefängnis als mit dem Bürgerbüro.“

Dass viele Kunden der Verwaltungsfachangestellten mit einem Bein schon im Flieger stehen, und sie selbst im Büro bleiben müssen, führt bei den beiden allerdings nicht zu Frustration. Im Gegenteil. „Wenn wir dann in den Urlaub gehen, ist dort meist weniger los“, erklärt Lanz. „Das ist sehr, sehr angenehm.“

Kosten und Lieferzeit des Reisepasses: Auf einen Reisepass muss man zwischen vier und sechs Wochen warten und ab einem Alter von 24 Jahren 60 Euro zahlen. Unter 24 Jahren lässt man 37,50 Euro im Meldeamt. Eine Express-Lieferung in drei Tagen ist zwar möglich, diese kostet aber 32 Euro extra. Wem sogar die 72 Stunden Lieferzeit zu lange dauern, dem steht der vorläufige Reisepass zur Verfügung, Kostenpunkt: 26 Euro. Er ist maximal zwölf Monate lang gültig. Für Kinder unter zwölf Jahren kann der Kinderreisepass für 13 Euro beantragt werden. Gültig ist dieser für ein Jahr. Personalausweise für Ü24 belasten den Geldbeutel alle zehn Jahre mit 37 Euro, U24 alle sechs Jahre mit 22,80 Euro. In dringenden Notfällen steht die Bundespolizei oder im Ausland deutsche Botschaften beratend zur Seite.

