Kostenloses WLAN: Wolfratshausen möchte das Angebot ausbauen - von der Altstadt bis zum Bahnhof

Von: Dominik Stallein

Mit einem Klick ins Internet: Das Bild entstand bei der Einrichtung des Gratis-Wlans in der Altstadt. © Dominik Stallein

Seit einigen Jahren gibt es das kostenfreie WLAN in Wolfratshausen. Eine lückenlose Abdeckung bis zum Bahnhof hingegen gibt‘s noch nicht. Das könnte sich ändern.

Wolfratshausen – Surfen in Wolfratshausen: Diesen Plan verfolgt der Hauptausschuss des Stadtrats. In seiner jüngsten Sitzung debattierte das Gremium über eine Ausweitung des öffentlichen, kostenlosen Wlans, das es bereits seit einigen Jahren in der Altstadt gibt. Das bestehende Netz – fünf sogenannte Hotspots spenden Internet – macht Schwierigkeiten.

Eine lückenlose Abdeckung zwischen Innenstadt und Bahnhof gibt es nicht.

Das könnte sich bald ändern: Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, von einer Fachfirma prüfen zu lassen, was nötig wäre, um einen Ausbau im Bereich des Loisachrings zu realisieren. Dies soll über den Anbieter „BayernWlan“ erfolgen. Das Versprechen der Firma: Jeder kann ohne Anmeldung rund um die Uhr ohne Volumenbegrenzung, dafür mit Jugendschutzfilter, mit Smartphone, Laptop oder Tablet im Internet surfen.

Netflix streamen auf dem Weg zum Bahnhof? Stadträtin ist skeptisch

Derzeit hat die Kommune einen Vertrag mit dem Anbieter „freekey“. Darin enthalten sind fünf Internetspender – je einer am Schwankleck, der Stadtbücherei, dem Marienplatz, der alten Floßlände und dem Birnmühlplatz. Würde die Stadt entscheiden, ihr Internet-Angebot auszubauen, müsste geprüft werden, ob „BayernWlan“ diesen Vertrag übernimmt.

So weit ist die Diskussion aber derzeit noch nicht: Zuerst soll eine Erweiterung geprüft werden, dann entscheidet der Hauptausschuss darüber, ob er diesen Plan weiterverfolgen möchte. In der Sitzung klangen die Räte aber recht zuversichtlich. „Grundsätzlich ist das zu befürworten“, meinte Fritz Schnaller (SPD). „Ich finde das wichtig“, sagte Renate Tilke (CSU). Grundsätzlich mit der Überlegung einverstanden zeigte sich Annette Heinloth (Grüne). Nur mit dem Aspekt, das Wlan auf dem Weg von der Altstadt zum Bahnhof auszubauen, haderte sie: „Das ist kein Platz, wo jemand Netflix streamt, das ist kein Aufenthaltsraum.“

