Kräftiges Klopfen an der Landesliga-Pforte

Die Volleyball-Herren der VSG Isar-Loisach stocken ihre Erfolgsserie um zwei weitere Siege auf und haben zu Tabellenführer MTV München III aufgeschlossen.

Wolfratshausen – Nach dem knappen Scheitern in der Aufstiegsrelegation 2017 und einer durchwachsenen Saison 2017/18 klopfen die Volleyballer der VSG Isar-Loisach nun wieder ganz kräftig an die Tür zur Landesliga.

Am Samstag besiegte der Bezirksligist in Altötting die Gastgeber mit 3:0 und setzte sich im Spitzenspiel gegen Tabellenführer MTV München III mit 3:1 durch. „So gut wie heuer hat die Abstimmung auf dem Feld noch nie geklappt. Die Handschrift unseres Spielertrainers Korbinian Hölzl kommt immer besser zum Tragen“, freut sich Teammanager Dr. Bernhard Wilhelm über zuletzt acht Erfolge in Serie bei nur einer einzigen Niederlage.

Ohne den beruflich verhinderten Dominik Schmidt, aber mit den angeschlagenen Andreas Thut und Tobias Adamek reiste die VSG nach Altötting, wo es zuerst gegen die Hausherren ging. „Alles gute Einzelspieler, aber es hat ihnen etwas an Konstanz gefehlt“, meint Wilhelm. Die Gäste zeigten dagegen eine konzentrierte Leistung und setzten sich mit 25:16, 25:20 und 25:20 durch. Anschließend hatte Altötting auch gegen den MTV mit 1:3 das Nachsehen, wobei die Münchner nur ihre zweite Garde aufs Feld schickten.

In Bestbesetzung ging es ins Topduell gegen die VSG. Was dem Tabellenführer nicht viel nutzte, denn die Volleyballer aus Wolfratshausen und Geretsried zogen schnell auf 2:0 (25:19, 25:21) davon. Im dritten Satz gab es einen Durchgänger, was unter anderem mit der Herausnahme des erschöpften Markus Meinl zu tun hatte. Mit Adamek auf der Außenposition kam die VSG erst im Laufe des Durchgangs auf Touren und verlor mit 20:25. In unveränderter Aufstellung präsentierten sich die Gäste im vierten Satz wie aus einem Guss und gewannen mit 25:20. „Man hatte nie das Gefühl, dass da noch was schief gehen könnte“, sagt der VSG-Sprecher, der insbesondere die hervorragende Annahme lobte.

„Das war die Pflicht, nächste Woche folgt die Kür“, stellte der Teammanager mit Blick auf den kommenden Spieltag am Samstag, 15. Dezember, in Oberding fest. Zweiter Gegner neben den Gastgebern ist wieder der MTV München III. Und mit einem erneuten Sieg könnte die VSG einen entscheidenden Schritt in Richtung Landesliga machen. Wilhelm: „Wir haben erst eine Niederlage auf dem Konto, unsere Konkurrenten aber schon zwei oder mehr.“ In Oberding muss die VSG allerdings erneut auf Schmidt (Arbeit) verzichten. Außerdem fehlt der verletzte Stefan Richter, der erst nach Weihnachten wieder ins Geschehen eingreifen wird.