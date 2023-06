„Kräht der Gockel auf dem Mist“: Bauernregeln zum Hitzesommer im Realitätscheck

Von: Jannis Gogolin

Ist da ein Fisch zu erkennen? Wenn ja, soll das ein Zeichen für Regen in den nächsten 24 Stunden sein. © Jan-Philipp Strobel

Zum Wetter gibt es einige Bauernweisheiten. Manche sagen Regen voraus und andere eine Dürre. Zwei Landwirte erzählen, welche sie kennen – und was sie davon halten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Deutschland ist das Land der Regeln und Gesetze. Für fast jeden Aspekt des Alltags gibt es eine Norm, an der man sich ausrichten soll. Darauf achtet die Natur allerdings wenig. Insbesondere das Wetter macht meistens, was es will – und vergisst, der teuren Technik des Wetterdiensts Bescheid zu geben. Jahrhundertelange Erfahrung brachte der Moderne aber eine Vielzahl sogenannter Bauernregeln – sich häufig reimende Weisheiten auf Bairisch oder Hochdeutsch, die dem Landwirt weissagen, ob nun eine Unwetterfront auf ihn zurollt, oder wochenlanger Sonnenschein bevorsteht. Auf der Reise ins 21. Jahrhundert sind einige Regeln verloren gegangen. Manche blieben erhalten. Peter Fichtner, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, und Kreisbäuerin Ursula Fiechtner erinnern sich.

„Kräht der Gockel auf dem Mist“: Bauernregeln zum Hitzesommer im Realitätscheck

Kreisbäuerin Ursula Fiechtner © Archiv

Blüht die Eiche vor der Esche, macht der Sommer große Wäsche.

„Sind die Wolken wie ein Fisch, regnet’s in den nächsten 24 Stunden ganz gewiss.“ Sprüche dieser Art hat Fichtner schon viele gehört. Manche haben sich bewahrheitet, andere bewiesen zweifelhafte Zuverlässigkeit. Ursula Fiechtner erinnert sich ebenfalls an eine überlieferte Weisheit, die ihrer Erfahrung nach aber häufiger zutrifft: „Blüht die Eiche vor der Esche, macht der Sommer große Wäsche. Blüht die Esche vor der Eiche, macht der Sommer große Bleiche.“ Ergo: Im ersten Fall wird der Sommer verregnet, im zweiten trocken. Wettervorhersage in der Art unserer Vorfahren, so nennt es der Kreisobmann. „Damals gab es noch keine Barometer, keine feinen Messinstrumente“, erklärt er. „Insbesondere Landwirte waren auf solche Erfahrungswerte angewiesen.“ Entstanden sind sie nach Einschätzung Fichtners durch stundenlanges Beobachten sowie ein Leben eng mit der Natur. Man war „fühlig“ den Pflanzen, dem Wetter und sogar dem Mond gegenüber. Noch heute richtet sich das Maibaum-Schlagen an den Mondphasen aus, damit das Holz der Witterung lange standhält. Ein Relikt aus einer Zeit, in der die Menschen der ungezähmten Natur noch ungeschützter gegenüberstanden. So konnte man sich nach dem Lehrsatz „Sitzt im November noch das Laub, wird der Winter hart, das glaub!“, auf einen eisigen Winter vorbereiten, falls das Laub noch im November an den Ästen hing.

Kreisobmann des BBV, Peter Fichtner © Archiv

Fichtner gibt zu bedenken, dass solche Sprüche meist auf eine Region gemünzt sind. Wenige Kilometer weiter können sie schon nicht mehr gelten. Ein Beispiel: „Dreht sich’s Bladdl, is’ es g’scheider, ned zu mäh’n.“ Das, was Fichtners Mutter damit meinte, bezieht sich auf jahrelange Erfahrung und aufmerksame Blicke auf die Hecke am Hofrand der Familie. Der Kreisobmann übersetzt: „Wenn man die Unterseite der Staudenblätter sieht, ist das Wetter unbeständig.“ Auf die Mahd solle man dann also verzichten. „Früher konnten manche Ältere nur durch das Hören oder Nicht-Hören der Kirchenglocke das Wetter vorhersagen.“ Fähigkeiten dieser Art seien heutzutage etwas verloren gegangen.

Kreisbäuerin Fiechtner bestätigt das. „Die junge Generation schaut eher auf eine App als auf alte Bauernregeln.“ Übelnehmen könne sie es den Jüngeren nicht. Trotz moderner Messtechnik und Prognosemodelle sollte man ein gewisses Fingerspitzengefühl nicht verlieren. Denn Wetterberichte irren sich. Wie das alte Bauernsprichwort schon sagt: „Wenn der Holunder blüht, ist auf das Barometer kein Verlass.“ Eine Regel, die widersprüchliche Veränderungen des Luftdrucks vorhersagt, wenn ein aufmerksamer Beobachter den Holunder blühen sieht.

Ich habe das Gefühl, je mehr Technik im Spiel ist, desto seltener schauen die Wetterexperten mal aus dem Fenster.

Den klassischen Wetterbericht ziehe Fichtner zwar auch zurate. „Aber ich habe das Gefühl, je mehr Technik im Spiel ist, desto seltener schauen die Wetterexperten mal aus dem Fenster.“ Relativ häufig stimmten die Prognosen nicht mit dem tatsächlichen Wetter überein. Als er auf einer Landwirtschaftsmesse einen Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes auf die teils unzuverlässigen Informationen für das Tölzer Land ansprach, antwortete der nur: „Ja, an den Bergen haben wir unsere Probleme.“ Daher beobachte Fichtner zusätzlich den Bergwetterbericht, der in Innsbruck entsteht. Dieser sei schon genauer – aber immer noch nicht komplett zuverlässig.

Letztlich müsse man solche Regeln wie auch den Wetterbericht meist unter Vorbehalt und noch häufiger mit etwas Humor verstehen. Der Kreisobmann nennt ein Beispiel: „Ist es an Silvester hell und klar, so ist am nächsten Tag Neujahr.“ Die Kreisbäuerin hat einen ähnlichen Spruch parat. „Kräht der Gockel auf dem Mist, ändert sich’s Wetter – oder es bleibt, wie’s ist.“ Fiechtner lacht schallend: „Damit liegt man immer richtig.“

