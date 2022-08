Krämmel gründet Stiftung - Ziel: Unterstützung fürs Ehrenamt in der Region

Von: Dominik Stallein

Teilen

Geldsegen für Ehrenamtliche: Die Krämmel-Stiftung möchte Unterstützung bieten. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die neue Krämmel-Stiftung ist staatlich anerkannt. Ein Expertengremium soll Projekte aussuchen, die finanzielle Zuwendungen erhalten. Die Bandbreite ist groß.

Wolfratshausen – Projekte in der Region möchte sie unterstützen, die Bandbreite ist groß: Die neu gegründete Krämmel-Stiftung hat sich die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Heimatpflege, der Heimatkunde und die Stärkung von Ehe und Familie auf die Fahnen geschrieben. Kürzlich wurde sie staatlich anerkannt.

Reinhold Krämmel, Stiftungsgründer © MM Archiv

Reinhold Krämmel gründet Stiftung: Unterstützung für das Ehrenamt

Reinhold Krämmel hat die Stiftung eingerichtet. Noch sei sie „wie ein Baby, das laufen lernen muss“. Das bedeutet konkret: In naher Zukunft soll ein Stiftungsrat gegründet werden, bestehend aus „Fachleuten, die zu den Themen etwas beitragen können“, die Krämmel mit seiner Stiftung unterstützen möchte. Er wird dem Rat vorstehen, gemeinsam mit seinen Söhnen Korbinian und Marinus. Auch wenn der Stiftungszweck auf den ersten Blick sehr breit gefächert wirkt, sagt Krämmel: „Wir haben uns eine gewisse Marschroute vorgegeben.“ So möchte er Projekte in der Region unterstützen, „in unserem Landkreis und in den Nachbarlandkreisen“.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Krämmel-Stiftung: soziales und kulturelles Engagement

Die Stiftung sei gegründet worden, um das soziale und kulturelle Engagement der Familie Krämmel „zu strukturieren“. Konkrete Projekte habe er noch nicht ins Auge gefasst. Die Auswahl wolle er zusammen mit dem Stiftungsrat treffen. Die Mieteinnahmen einer Immobilie – Details verrät Krämmel im Gespräch mit unserer Zeitung nicht – sollen der Stiftung zugutekommen. Es handle sich dabei um einen „mittleren fünfstelligen Betrag“.

Benefizveranstaltungen für Spendengelder

Auf diesem Wege „sollen laufend Mittel zur Verfügung stehen“, um bürgerschaftliches, soziales Engagement in der Region zu unterstützen. Außerdem kann sich Krämmel vorstellen, Benefizveranstaltungen auszurichten, um Sponsorengelder zu akquirieren. Bei der Feier zum 75. Jubiläum der Firma Krämmel, die kürzlich stattfand, hätten bereits einige der Gäste gespendet, so der Unternehmer.

Die Zahl der Stiftungen in der Region hat sich seit dem Jahr 2005 „um gut die Hälfte erhöht“, erklärt die Regierung von Oberbayern in einer Pressemitteilung. Derzeit gebe es 1860 Stiftungen im Bezirk, die Gelder für unterschiedliche Zwecke zur Verfügung stellen.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier